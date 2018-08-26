Медведчук рассказал об обмене пленными между Киевом и Донбассом

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Донецк и Луганск выступает за обмен с Киевом удерживаемых лиц по формуле "всех на всех", местонахождение которых установлено, осужденные в РФ украинцы в рамках переговоров в Минске обмену не подлежат, заявил лидер организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

"Донецк, Луганск - и Москва их в этом поддерживает - предлагают обменять всех установленных на всех установленных. На территории Украины установлено 174 человека, которых разыскивают ОРДЛО. Из тех, кого мы ищем, установили, по последним данным ... 46 человек", - сказал лидер "украинского выбора" в интервью проекту "Большое интервью с большим политиком", обнародованном в субботу вечером.

Он пояснил, что о вышеуказанных 174 гражданах часто говорят, что на Украине их готовы освободить в обмен на тех украинцев, которые находятся в России. Между тем, Донецк и Луганск обозначили, что "их люди" удерживаются на Украине или осуждены в связи с событиями на Донбассе, сказал Медведчук.

По его словам, "Минск" имеет отношение только к тем, кто на Украине содержится в результате участия в боевых действиях и АТО, и тех, кто содержится в Донецке и Луганске". "И никакого отношения к тем, в том числе и к Сенцову, и Клыху, и Карпюку (осужденные в РФ за организацию теракта и участие в боевых действиях в Чечне граждане Украины - ИФ), которые находятся в Москве, не имеет. И в Минске это не может быть предметом переговоров", - заявил Медведчук.

С 2014 года Медведчук координирует обмен пленными и вопрос помилования и возвращения на Украину военнослужащих ВСУ из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. В ноябре 2017 года он инициировал обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками по формуле "всех на всех".