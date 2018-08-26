Глава МИД Австралии подала в отставку

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подала в отставку после того, как проиграла гонку за пост премьера страны своему сопернику Скотту Моррисону; о своем решении политик сообщила у себя в тивттере.

Today I advised the Prime Minister that I will be resigning from my Cabinet position as Minister for Foreign Affairs.

It has been an honour. pic.twitter.com/v5ueRw5W5L — Julie Bishop (@JulieBishopMP) 26 августа 2018 г.

Бишоп руководила министерством с 2013 года, став первой женщиной на этом посту.

На минувшей неделе в правящей Либеральной партии прошли выборы руководителя. Бишоп претендовала на этот пост наряду с Моррисоном и Питером Даттоном, однако выбыла из гонки в первом туре. Моррисон, победивший с перевесом в пять голосов, стал главой правительства Австралии, сменив на этой должности Малкольма Тернбулла.