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Ростуризм сообщил об отсутствии россиян в упавшем в ущелье автобусе в Болгарии

Автобус упал накануне вечером с высоты около 20 метров, погибли 16 человек

Ростуризм сообщил об отсутствии россиян в упавшем в ущелье автобусе в Болгарии
На месте падения автобуса в Искырском ущелье
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российских туристов не было среди пассажиров автобуса, который упал в субботу в Искырское ущелье, недалеко от Софии, сообщает в субботу пресс-служба Ростуризма.

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"По данным болгарских властей, российских туристов среди погибших и пострадавших в ДТП нет", - говорится в сообщении.

Авария произошла вечером в субботу в Искырском ущелье в 20 км от Софии.

Как уточняет ведомство, в автобусе ехали на отдых жители города Божуриште. Автобус съехал с трассы и упал с высоты около 20 метров.

В результате инцидента 16 человек погибли, 27 получили ранения. Авария произошла в условиях плохой погоды и низкой видимости.

Понедельник в Болгарии объявлен днем траура по жертвам аварии.

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Теги: Болгария, Ростуризм

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