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Трамп запретил публиковать хвалебный пресс-релиз в память о Маккейне

Незадолго до смерти Маккейн просил семью не приглашать Трампа на похороны

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам в Белом доме, что хотел бы ограничиться публикацией в твиттере сообщения с соболезнованиями в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна и не одобрил публикацию пресс-релиза с перечислениями заслуг покойного, сообщила газета Washington Post.

Пресс-релиз, как сообщил на условиях анонимности один из сотрудников аппарата президента, был ранее подготовлен пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс и другими помощниками Трампа заранее и лишь отредактирован после получения сообщения о кончине Маккейна.

"Однако Трамп сказал помощникам, что вместо хвалебного пресс-релиза, который так и не был распространен, хочет ограничиться коротким сообщением в твиттере", - сообщило издание.

В результате Трамп в твиттере только выразил соболезнования родным и близким Маккейна.

До своей кончины сенатор выступал с резкой критикой политики нынешнего президента и даже просил семью не приглашать Дональда Трампа на свои похороны.

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Теги: США, Дональд Трамп, Джон Маккейн

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