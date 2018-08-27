Спасатели нашли двух испанских туристок в горах в Казахстане

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В горах у Алматы спасатели обнаружили двух заблудившихся туристок из Испании, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

По его словам, в минувшее воскресенье в республиканский оперативно-спасательный отряд (РОСО) поступила информация о том, что две гражданки Испании потерялись в районе Большого Алматинского пика.

"Оперативная группа республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, выехала на место проведения поисково-спасательных работ", - отметил Р.Иманкулов.

Через полтора часа потерявшихся испанок нашли, помогли спуститься к автомобилям. В медпомощи они не нуждались, рассказал он.