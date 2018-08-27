Что случилось этой ночью: понедельник, 27 августа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В американском Джексонвилле во время киберспортивного турнира произошла стрельба. Как заявляют полицейские, огонь открыл один из участников: он успел убить двоих и ранить одиннадцать человек, а затем покончил с собой. Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем.

- Ограничительные меры США в отношении России, связанные с мартовскими событиями в британском Солсбери, вступают в силу в понедельник. Документ госдепартамента США о новых санкциях в отношении России опубликовали в Федеральном реестре США в конце прошлой недели. Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй блок — он обещает быть "более болезненным".

- КНДР освобождает задержанного японского туриста. Как предполагают СМИ — Пхеньян решил действовать на фоне сообщений о стремлении Токио к проведению двухстороннего саммита.

- Президент США Дональд Трамп не одобрил публикацию Белым домом хвалебного пресс-релиза в память о сенаторе Джоне Маккейне с перечислениями заслуг покойного, сообщила газета Washington Post. До своей кончины сенатор выступал с резкой критикой политики нынешнего президента и просил семью не приглашать Трампа на свои похороны.