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Произведенный в Китае авианосец вышел в море на вторые ходовые испытания

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Авианосец китайского производства (тип 001А) в воскресенье вышел в море из судостроительной верфи порта Даляня для проведения второго этапа испытаний, сообщила китайская англоязычная газета Global Times.

Это вторые ходовые испытания корабля, первые проходили 13-18 мая, после чего вернулся для доработки на верфь 23 мая.

"В ходе вторых испытаний основное внимание будет уделено вопросам устранения недостатков, которые выявились во время первого плавания", - заявил изданию китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

Еще один китайский эксперт Чжан Е сообщил газете, что в ходе вторых испытаний "будут проверены радары, система навигации и основные системы вооружения".

Он отметил, что в ходе последующих испытаний авианосец должен выйти с самолетами и вертолетами на борту и по их итогам поступит на вооружение в ВМС КНР.

Издание сообщило также, что авианосец вышел в море через несколько дней после того, как на ходовые испытания отправился противоракетный эсминец водоизмещением 10 тыс. тонн типа 055.

Еще несколько аналогичных эсминцев уже строятся в Китае, ожидается, что на вооружение китайского флота поступит не менее 10 таких кораблей.

По мнению экспертов, отмечает Global Times, проходящие испытания авианосец и эсминец могут войти в авианосную ударную группировку ВМС Китая.

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