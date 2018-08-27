Решение об участии Кабула в московской встрече по Афганистану пока не принято

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Кабул пока не информировал Москву об отказе участия в Московской конференции, запланированной на 4 сентября, так как решение ещё не принято, заявил "Интерфаксу" в понедельник посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай.

"Мы еще не знаем", - сказал высокопоставленный афганский дипломат по итогам встречи с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым, отвечая на вопрос, проинформировал ли он российскую сторону о том, что Кабул не будет участвовать в этой встрече.

"Мы ждем, рассчитываем получить положительный ответ из Кабула и от афганского правительства. Решения пока нет", - добавил Кучай.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос о составе участников конференции по Афганистану 4 сентября в Москве прорабатывается, Кабул пока не уведомлял Москву об отказе от участия в этой встрече. Российский дипломат отметила, что в МИД РФ рассчитывают на участие представителей Кабула в этом заседании.

Позже в тот же день в МИД Афганистана заявили, что Кабул не примет участие во встрече в Москве из-за отсутствия возможности прямых переговоров с талибами (участниками движения "Талибан" - террористической организации, запрещенной в РФ).

4 сентября в Москве, как ожидается, пройдет международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане. Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители движения "Талибан" планируют принять участие во встрече по Афганистану 4 сентября в Москве.