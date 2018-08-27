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Объем студенческого долга в США превысил рекордные $1,5 трлн

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Объем студенческих займов в США превысил рекордную отметку в $1,5 трлн, несмотря на то, что фактические объемы кредитования в этой категории снижаются в течение последних нескольких лет.

Заемщики не справляются с выплатами по долгу, а программы снижения долговой нагрузки не облегчают ситуацию в достаточном объеме, пишет газета Financial Times.

Общий показатель студенческого долга в США вырос на $500 млрд с 2010-2011 академического года, при этом выдача новых кредитов с этого времени ежегодно сокращается, свидетельствуют данные S&P Global.

Такая ситуация обусловлена тем, что программы корректировки кредитных выплат позволяют снизить нагрузку в краткосрочной перспективе, однако увеличивают ее в долгосрочном периоде, поскольку дают возможность сократить минимальный ежемесячный платеж без снижения процентной ставки, говорит аналитик S&P Джон Энглим.

"Уменьшение ежемесячного платежа позволяет заемщикам выполнять условия, однако в результате корректировки сумма долга увеличивается, - отмечает эксперт. - Если правительство действительно обеспокоено ростом объема студенческого долга, необходим более масштабный план, чем нынешний, который помогает лишь немногим".

Многие экономисты и политики считают растущий студенческий долг потенциальной проблемой для американской экономики в долгосрочной перспективе, поскольку наличие неоплаченных займов будет затруднять покупку молодыми людьми недвижимости или открытие собственного бизнеса.

"Значительная доля поколения миллениалов стала банкротами еще до того, как начала создавать капитал, и эта проблема, если ее не решать, станет долгосрочной угрозой для американской экономики", - говорит аналитик INTL FCStone Венсан Белуар.

Доля кредитов, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, во втором квартале 2018 года сократились до минимального за 12 лет уровня - 8,8%, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Снижение этого показателя эксперты связывают с устойчивостью американского рынка труда.

Тем не менее, студенческий долг остается самой проблемной категорией потребительских кредитов. Согласно прогнозу Brookings, уровень дефолта по студенческим кредитам в США к 2023 году может достигнуть 40%.

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