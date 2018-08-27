Макрон заявил о вине властей США в свете кризиса межгосударственных отношений

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что нынешняя американская внешняя политика стала одной из причин мирового кризиса мультилатерализма, предполагающего построение отношений между государствами на основе многосторонних соглашений таким образом, что каждое государство пользуется привилегиями в отношениях со всеми партнерами.

"Угроза, которая нависла, заключается в кризисе мультилатерализма. Мультилатерализм столкнулся с крупным кризисом, который ударяет по всем нашим дипломатическим усилиям", - сказал Макрон в понедельник на встрече с французскими послами в Париже.

По его словам, кризис, в частности, вызван "американской политикой, сомнениями относительно будущего НАТО (в связи с заявлениями Вашингтона - ИФ), односторонней и агрессивной торговой политикой, которая практически привела к торговой войне с Китаем, выходом США из Парижского соглашения и соглашения по иранской ядерной программе".

"Партнер, вместе с которым Европа сражалась за мультилатерализм после войны, кажется, решил повернуться спиной к нашей общей истории", - заявил президент Франции, призвав при этом продолжать диалог с США, несмотря на разногласия с администрацией Дональда Трампа.

"Франция каждый раз всегда была первой страной, которая выступала против этих решений (Вашингтона - ИФ) и давала это ясно понять. Каждый раз Франция пыталась убедить (США - ИФ), что не стоит принимать то или иное решение, способное навредить хорошему диалогу между нашими странами. И я продолжаю выступать за это", - отметил Макрон.