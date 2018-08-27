Минобороны РФ отметило наращивание США носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о наращивании США на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии.

"Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал Конашенков.

По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28-ю крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

26 августа Конашенков заявил, что в Сирию на юг зоны деэскалаиции Идлиб прибыли англоязычные специалисты для инсценировки химической атаки против гражданского населения.

"Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее Хабита", - сказал он.

В воскресенье Конашенков сказал, что для инсценировки химической атаки предполагается использовать реактивные снаряды с хлором.

Накануне российские военные заявили, что боевики готовятся применить химоружие в Сирии, и США могут использовать это как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко в понедельник, 27 августа, отметил, что США создали на Ближнем Востоке группировку, достаточную для нанесения удара по сирийским государственным объектам.

"У них сейчас в том районе более 100 крылах ракет. Это достаточно серьезные силы", - сказал Кравченко.

"Я все-таки не думаю, что Трамп после встречи с президентом России в Финляндии решится на применение против Сирии оружия", - сказал Кравченко. По его словам, с учетом этой угрозы России следует поставить Сирии системы С-300 для усиления противовоздушной обороны.

"Вполне возможна отправка С-300. У Сирии старая система ПВО, но мы помним, что она показала эффективность", - сообщил адмирал.