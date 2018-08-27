СМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея I

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Группа российских хакеров на протяжении нескольких лет пыталась похитить личную электронную переписку ряда высокопоставленных православных церковнослужителей, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на собственное расследование.

По данным агентства, "мишенями (хакеров - ИФ) стали главные помощники епископа Константинопольской православной церкви Варфоломея I". Речь идет о митрополитах Эммануиле (в миру - Адамакисе), Варфоломее (Самарасе), а также об Элпидофоре (Ламбриниадисе).

Согласно информации источников AP, сам 78-летний патриарх Константинопольский не пользуется электронной почтой. Однако, по информации компании Secureworks, предоставляющей услуги информационной безопасности, электронные аккаунты его помощников на платформе Gmail пытались взломать несколько раз. Все они занимаются вопросом о возможном отделении Украинской православной церкви от Русской православной церкви.

Предположительно, атака была совершена хакерами Fancy Bears, информация о которых неоднократно появлялась в американских СМИ в контексте новостей о вмешательстве в президентские выборы президента 2016 года. По информации AP, речь идет о тех 12 предполагаемых сотрудниках российских спецслужб, которым в июле были предъявлены обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Для своего исследования AP использовала 4,7 тыс. электронных адресов, предоставленных компанией Secureworks.

В РПЦ отказались комментировать агентству AP информацию о взломе почты представителей окружения патриарха Константинопольского.