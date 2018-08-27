Франция стала самой популярной у туристов страной в 2017 году

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) обнародовала итоговую статистику по международному турпотоку в 2017 году, рейтинг самых популярных стран возглавила Франция.

По данным организации, в 2017 году число туристов в мире достигло 1,323 млрд человек, это наилучший показатель за последние семь лет. Прирост по отношению к 2016 году составил 7%.

Самыми популярными странами у туристов стали Франция (86,9 млн посетителей, +5,1% по сравнению с 2016 годом), Испания (81,8 млн, +8,6%) и США (75,9 млн, -3,8%). В пятерку также вошли Китай (60,7 млн, +2,5%) и Италия (58,3 млн, +11,2%).

В топ-10 оказались Мексика, Великобритания, Турция, Германия и Таиланд. Причем, турпоток в Турцию в 2017 году вырос на 24,1% по сравнению с 2016 годом - это наилучший результат среди всех стран-лидеров рейтинга.

Что касается расходов на путешествия, рекордными они оказались у туристов в США - $210,7 млрд. В лидерах также Испания ($68 млрд) и Франция ($60,7 млрд). При этом больше всех тратили путешественники из Китая, США и Германии. Россияне вошли в топ-8 "транжир", поднявшись с 11-го места в 2016 году.