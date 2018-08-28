Российское судно "Палладий" задержано на выходе из южнокорейского порта Пусан

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно "Палладий" на выходе из порта Пусан, сообщил агентству "Интерфаксу" представитель компании-судовладельца "Дальтранс".

"На борту находятся 15 российских моряков, им ничего не угрожает. Сейчас судно буксируется обратно в порт Пусан", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, по каким причинам задержано судно.

В представительстве МИД РФ во Владивостоке не стали комментировать ситуацию.

Ранее пять членов экипажа российского судна "Палладий", находящегося на ремонте в южнокорейском Пусане, обратились в Дальневосточную региональную организацию (ДВРО) Российского профсоюза моряков с просьбой помочь им вернуться на родину.

В июне российское судно "Палладий" компании "Дальтранс" было задержано портовыми властями в южнокорейском Пусане за долги по зарплате морякам. Долг восьми членам экипажа за пять месяцев составил 250 тыс. рублей.

По данным профсоюза, после обращения в Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по заработной плате морякам была выплачена.