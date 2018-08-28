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Путин собрался поехать в Париж на мероприятия к столетию окончания Первой мировой войны

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность визита в Париж 11 ноября на мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вопрос рассматривается", - заявил он "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин посетить это мероприятие.

Ранее в СМИ появились сообщения, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил своего российского коллегу на празднование столетия окончания Первой мировой войны.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что также планирует посетить парад в Париже в честь окончания Первой мировой войны.

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Теги: Владимир Путин, Париж

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