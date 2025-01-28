Покупка доли в китайском производителе не помогла "Русалу" ограничить рост себестоимости

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Русал" сталкивается с ростом себестоимости, несмотря на покупку доли в китайском производителе глинозема, заявила председатель Алюминиевой ассоциации (объединения компаний, производящих алюминий и продукцию на его основе) Ирина Казовская.

Она сказала это в Совете Федерации на слушаниях, посвященных мерам господдержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса.

"Русал" в 2024 году приобрел за $264 млн 30% китайского производителя глинозема компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM), получив пропорциональную долю в производстве этого завода. Это позволяет российской компании претендовать на 1,4 млн тонн глинозема в год, что примерно сопоставимо с долей, которую "Русал" вынужден приобретать на рынке после того, как в 2022 году лишился доступа к Николаевскому глиноземному заводу и поставкам глинозема из Австралии - на эти источники в совокупности приходилось около 40% потребления компанией этого вида сырья.

"Русал" отчитался, что сделка обеспечит доступ компании к поставкам глинозема по конкурентоспособной цене. Однако в конце 2024 года компания заявила о решении оптимизировать мощности по выпуску алюминия, на первом этапе сократив их на 250 тысяч тонн, то есть примерно на 6,5% годового производства. Основная причина - рост цен на глинозем, который опередил цену алюминия, из-за чего страдает маржинальность компании. "Русал" вынужден закупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, уточнила компания.

"Мы ["Русал"] вышли на Китай, купили у них глиноземный завод, но сюда завезти не можем этот глинозем, он очень дорог. Поэтому себестоимость продукции сейчас у "Русала" очень высокая", - заявила во вторник глава Алюминиевой ассоциации. От этого страдают потребители конечной продукции, автопром и машиностроение, которые пытаются производить экспортно-независимую продукцию, сказала Казовская.

Импорт глинозема находится на последнем, 12-м месте в очередности перевозок РЖД, отметила она, экспорт алюминия относится к 10-й очереди.

"Русал" выживает сейчас как может, я знаю, что 2025 год будет очень сложный", - подчеркнула Казовская.

Среди алюминиевых предприятий в наихудшем состоянии, по словам главы Алюминиевой ассоциации, пребывают компании, занимающиеся переработкой алюминия и производством готовой продукции.

Она также сослалась на проблему с расчетами, которая наблюдается в торговле даже с дружественными странами: Китаем, ОАЭ и Индией.

По ее словам, для сбыта алюминиевой продукции очень нужен договор о свободной торговле с Индией, который предоставит российским поставщикам преференциальные условия, подобные тем, которые имеют другие страны на индийском рынке.