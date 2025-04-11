Вице-премьер Патрушев поручил Минсельхозу разобраться в причине подорожания минудобрений

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут разобраться в причинах роста стоимости минеральных удобрений в период весенней посевной кампании.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, губернатор региона Вениамин Кондратьев обратил внимание вице-премьера на повышение стоимости удобрений на Всероссийском совещании по вопросам весенне-полевых работ и обеспечению аграриев ресурсами для сева, которое прошло в Ростовской области в пятницу.

"В крае уже завершили первую весеннюю подкормку азотными удобрениями. На 63% посевных площадей провели повторную. Всего на полевые работы необходимо порядка 1,2 млн тонн минеральных удобрений. Сейчас аграрии проводят плановую закупку удобрений. При этом отмечают существенный рост стоимости аммиачной селитры - на 18%, карбамидно-аммиачной смеси - на 38%", - сказал Кондратьев.

Патрушев поручил главе Минсельхоза Оксане Лут и ее заместителю Андрею Разину разобраться, чем обусловлен такой рост у производителей.

Вице-премьер особо подчеркнул, что в течение всего периода весенних полевых работ Минсельхоз и регионы должны контролировать обеспеченность аграриев финансовыми ресурсами и средствами производства, отмечается в сообщении.

По словам Кондратьева, хозяйства Кубани на текущий момент засеяли яровыми 645 тыс. га. Всего под яровые отведено 1,8 млн га. Полностью завершен сев ранних яровых, завершается сев сахарной свеклы. Аграрии приступили к севу подсолнечника, кукурузы на зерно и сои.

"Сегодня наши аграрии ведут активные весенние полевые работы, чтобы осенью мы могли рассчитывать на достойный урожай. В Краснодарском крае озимыми засеяно около 1,8 млн гектаров пашни. Свыше 90% этой площади - озимой пшеницей. Состояние большинства посевов оценивают как хорошее", - сказал Кондратьев.

В текущем году в крае планируют увеличить долю семян отечественной селекции. По кукурузе и подсолнечнику - до 55%, сахарной свекле - до 15%. Семенным материалом край обеспечен в полном объеме, подчеркнул губернатор.

Как сообщалось, Краснодарский край приступил к весеннему севу в первой декаде марта. Площадь сева яровых в регионе составит 1,8 млн гектаров - на уровне прошлого года. В том числе под сахарную свеклу будет отведено 205 тыс. га, под подсолнечник - 471 тыс. га, сою - 190 тыс. га, кукурузу - 436 тыс. га.

По итогам уборочной кампании 2024 года регион собрал 13,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом риса (-3,5% к предшествующему году). Вместе с тем, урожай пшеницы вырос на 6,3% - до 10,2 млн тонн. Средняя урожайность по краю составила 62,3 ц/га.