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Глава "Росхима" стал гендиректором лизинговой ж/д компании "Вектор Рейл"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава АО "Росхим" Эдуард Давыдов стал генеральным директором одной из крупнейших российских компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО "Вектор Рейл".

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения были внесены в реестр 26 мая.

В конце апреля Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ акций "Вектор Рейл" и ее дочерних структур, включая железнодорожного оператора "СГ-Транс". Ответчиками выступали бизнесмен Алексей Тайчер, экс-руководитель по работе в ОАО "РЖД" Салман Бабаев и его сыновья, а также принадлежащая им компания "Вектор Рейл" – собственник оператора перевозок сжиженных углеводородных газов "СГ-Транс". Еще одним ответчиком являлось созданное в 2010 году в Свердловской области и принадлежащее РЖД АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК).

По данным Генпрокуратуры, Бабаев и Тайчер вывели в свою пользу из структур РЖД не менее 30,1 млрд рублей, на которые приобрели высоколиквидные активы, оформив их на родственников и подконтрольных им лиц. Именно эту сумму взыскал суд с ответчиков (кроме ФГК), обратив ее в доход государства.

Росхим Вектор Рейл
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