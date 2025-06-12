"Росатом" построит в Узбекистане одну большую и одну малую АЭС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Проект строительства АЭС в Узбекистане российской госкорпорацией "Росатом" переформатирован, теперь речь идет о строительстве как малой, так и большой АЭС, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

"В прошлом году дан старт строительству‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ атомной станции малой мощности, а уже в этом году лидерами стран достигнута договоренность переформатирования проекта и строительства двухблочной станции большой мощности и двухблочной станции малой мощности", - сообщило ведомство.

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