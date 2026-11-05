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Рубль на "Мосбирже" заметно дешевеет к юаню на фоне обвала цен на нефть

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" рубль заметно дешевеет к юаню на фоне обвала цен на нефть.

Участники рынка ждут данные Минфина о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре и новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

За первую минуту торгов юань подорожал на 9,4 копейки, до 12,283 рубля. При этом юань оказался на 10,14 копейки выше уровня действующего официального курса.

Предстоящие трехсторонние переговоры Россия - США - Украина в Абу-Даби будут посвящены обсуждению вопросов безопасности, гарантиям безопасности и пройдут за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос, когда будет объявлен полный состав российской делегации, он ответил: "Своевременно".

Ранее Песков сообщал о том, что трехсторонняя встреча Россия - США - Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

Рубль будет балансировать около уровня 80 рублей/$1 в ближайшие недели, говорится в обзоре аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Кононова.

"Рубль в данное время торгуется в комфортном коридоре 80-83 рубля за доллар, - пишет эксперт. - В октябре - ноябре сезонно повышается оплата импорта перед новогодними праздниками и спрос на валюту. Валютная выручка сейчас идет по высокой цене нефти в $90-100 за баррель. Примерно такой она сохранится до конца текущего года с учетом лагов поступления на рынок. Рубль сохранит свои текущие позиции до конца года".

Кононов напоминает, что в четверг Минфин объявит объем покупок валюты на ноябрь. Вероятно, он будет сопоставим с октябрьским. По ожиданиям аналитика, влияние на курс будет околонулевым.

"Мы полагаем, что в ближайшие недели рубль будет балансировать у уровня 80 рублей/$1. Высокие цены нефти будут поддерживать рубль до конца года", - прогнозирует аналитик БКС.

Цены на нефть продолжают снижаться утром в четверг после обвала по итогам предыдущей сессии. В среду нефть Brent подешевела на 8,67%, WTI - на 8,29%.

К 9:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,46% до $94,17 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,99%, до $87,24 за баррель.

Уверенная победа Демократической партии на прошедших выборах в Конгресс США может приблизить конец конфликта с Ираном, усилив давление на Белый дом. Президент Дональд Трамп уже признал, что республиканцы проиграли во многом из-за этого конфликта, и рост цен на бензин сильно повлиял на исход голосования. При этом он не сказал, что собирается в ближайшее время активизировать военную кампанию против Тегерана.

Экспорт нефти из стран Персидского залива начал восстанавливаться, и предложение превосходит краткосрочный спрос.

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