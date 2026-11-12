В "Газпром нефти" ждут дальнейшего объединения независимых нефтегазовых сервисов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Тенденция объединения независимых нефтегазовых сервисов продолжится ради усиления позиций. Такое мнение в интервью "Интерфаксу" высказал руководитель нефтесервисного подразделения "Газпром нефти", генеральный директор ООО "Нефтесервисные решения" Андрей Бочков.

"Объединение сил - объяснимый шаг, когда в условиях волатильности и непредсказуемости компании концентрируют ресурсы, формируют совместный запас прочности. В целом, думаю, тенденция объединения независимых предприятий продолжится, и это будет один из способов усиления позиций независимых сервисов, среди которых и так высока конкуренция", - сказал он.

Российская нефтесервисная отрасль за последние годы совершила важный скачок, добившись сокращения технологического цикла, подчеркнул Бочков. "Теперь нам не нужно ждать годы, чтобы пройти этапы развития технологий. Сейчас мы берем задачу и вместе думаем над тем, как сделать быстро и рационально. Вместе - это недропользователи, сервисные компании, научные организации, производственные предприятия. Подобное объединение усилий, взаимодействие всех сторон - большой шаг для отрасли. Раньше у нас уходили годы на попытки договориться и проработать технологию, сейчас многие решения производятся за месяцы", - отметил собеседник агентства.

"В этом смысле повысилась отраслевая роль внутреннего сервиса. Мы стали операторами опытно-промышленных испытаний и приживаемости новых технологий. Берем на себя период "долины смерти" - от момента появления первого прототипа, отработки его на стенде или в поле и далее к промышленному серийному производству. Для частных компаний или отдельных институтов пройти такой путь в одиночку почти невозможно. Мы помогаем преодолеть этот барьер", - добавил Бочков.

"Сейчас для рынка нефтегазового сервиса России нет нерешаемых технологических вызовов. Отрасль постепенно объединяется вокруг решения конкретных задач. Одна из основных - разработка трудных запасов. У российского нефтесервиса уже есть "черный пояс" по трудноизвлекаемым запасам. Мы создаем продуктивные прикладные инновации, внедряем успешные методы извлечения углеводородов, работаем на таких пластах, до которых мировая нефтегазовая отрасль еще даже не дошла. В освоении трудноизвлекаемых запасов Россия выглядит очень уверенно, здесь свои наработки мы смело можем тиражировать в другие регионы мира", - считает Бочков.

"У нас появились мощные цифровые инструменты, они помогают отрабатывать многосценарные модели, анализировать тысячи вариантов инфраструктуры под землей и на земле, чтобы определить оптимальный сценарий развития для каждого конкретного проекта. Этот очень точечный инженерно-хирургический подход, под него сейчас адаптируются все отечественные нефтегазовые и сервисные компании. И это тоже большое конкурентное преимущество российской нефтегазовой индустрии", - подчеркнул Бочков.