Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу умеренно растет на фоне надежд на прогресс в переговорах по украинскому урегулированию, а также подорожавшей нефти (январский фьючерс на Brent превысил $96 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2%.

К 09:01 индекс МосБиржи составил 2513,44 пункта (+0,2%), индекс РТС - 954,19 пункта (+0,2%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги Совкомбанка (+2,5%), АФК "Система" (+1,7%), "Северстали" (+1,3%), "НЛМК" (+1,1%), "Т-Технологии" (+1,1%), "Корп центра ИКС 5" (+1%), но просели акции "ВК" (-2,6%), "Газпрома" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 ноября, составляет 82,9803 руб. (+31,86 копейки).

Совкомбанк за 9 месяцев 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО вдвое - до 71,9 млрд руб., следует из отчета банка. Чистая прибыль в III квартале 2026 года выросла в 1,5 раза - до 26,6 млрд руб. (годом ранее - 17,8 млрд руб.).

Результаты практически совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, предполагавшим рост чистой прибыли Совкомбанка в январе-сентябре текущего года вдвое - до 71,4 млрд рублей, в III квартале - на 46,6%, до 26,1 млрд рублей.

Подорожали также акции "ММК" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Полюса" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "Хэдхантера" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Яндекса" (-0,1%).

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве провели встречу в Ирландии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Днем ранее в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по Украине.

Российская сторона в ходе переговоров в Кремле с американской делегацией исчерпывающе охарактеризовала позицию европейских стран, чьи действия свидетельствуют о желании продолжения войны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С нашей стороны исчерпывающе охарактеризована позиция европейцев. Они всячески стремятся подключиться к переговорам, но, как сказал наш президент, должны определиться, хотят ли они мира либо продолжения войны. Пока все их практические действия свидетельствуют именно о последнем", - сказал Ушаков журналистам в четверг.

"В частности, обращено внимание, что упорно проталкивается развертывание иностранных контингентов от "коалиции желающих" на территории Украины после окончания конфликта. Но это как раз и есть рецепт к нескончаемой войне", - отметил он.

Президент Владимир Путин вновь поддержал идею американской стороны о том, чтобы выходить на решение вопросов безопасности России и Украины через формирование будущей комплексной системы европейской безопасности, заявил Ушаков. "Нынешняя система не работает, это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неядерной безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями", - сказал Ушаков.

По его словам, в этой связи Путин напомнил о видении Москвы опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые Россия представляла еще в 2021 году, в виде проектов соглашений США и НАТО о гарантиях безопасности. "Ключевые положения: расширение блока НАТО, размещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат к конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО", - сказал Ушаков. Он подчеркнул, что в этот перечень РФ хочет добавить "некоторые свежие соображения, отталкивающиеся от уроков, которые мы не можем не извлечь из нынешней ситуации, когда против нас ополчился коллективный Запад, не скрывающий своей заинтересованности поставить киевский режим в стратегическом поражении России".

В свою очередь спецпосланник президента США Джаред Кушнер по итогам трех дней обсуждений украинского урегулирования заявил в соцсети X в ночь на пятницу, что между Москвой и Киевом сохраняются серьезные разногласия, однако есть и прогресс.

Кушнер также сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС. "Сейчас обе стороны договорились расширить следующий раунд переговоров, включив в него наших европейских партнеров", - написал Кушнер. Он отметил, что участие ЕС позволит "рассмотреть более широкие послевоенные механизмы европейской безопасности наряду с территориальными проблемами между Украиной и Россией".

Детали по новому раунду переговоров по урегулированию украинского конфликта могут стать известны в ближайшее время, заявил также спецпосланник президента США. "Мы ожидаем, что в ближайшее время мы объявим о ходе переговоров, расписании и дополнительных деталях", - написал он. По словам Кушнера, была проделана огромная работа по возобновлению прямых переговоров по Украине. "Мы добились значительного прогресса в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и определении пути продвижения вперед", - добавил он.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ консолидируется у октябрьских максимумов, не получив новых значимых драйверов и почти не отреагировав на сообщения о новых санкциях Великобритании.

Великобритания в четверг объявила о введении ограничений в том числе против десяти крупнейших производителей нефти России, судов, угольных компаний, проекта "Восток Ойл" компании "Роснефть", объектов "НОВАТЭКа" и СПГ-танкеров.

Для индексов Мосбиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2510 пунктов и 955 пунктов соответственно, далее целями могут стать октябрьские пики 2543 пункта и 994 пункта. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме в четверг подчеркнула необходимость проявлять осторожность и перспективу сохранения высокой процентной ставки с учетом остановки снижения цен в летний период - это выступает "медвежьим" сигналом для российских акций, отмечает аналитик.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, поддержкой для рынка акций РФ стало заявление Уиткоффа о подготовке нового раунда переговоров по Украине с участием европейских стран. Это продолжение контактов, начавшихся 10-11 ноября в Абу-Даби. Несмотря на договоренность об обмене военнопленными, разногласия по территориальному вопросу и гарантиям безопасности сохраняются.

На дневном графике индекс МосБиржи тестирует сопротивление 2500 пунктов и торгуется вблизи 2510 пунктов. Индикатор относительной силы рынка RSI находится в нейтральной зоне. Закрепление по итогам недели выше 2500 пунктов откроет потенциал для роста к 2573 пунктам. Если преодолеть сопротивление не удастся, индекс может вернуться к снижению в направлении 2418 пунктов, считает аналитик.

В США накануне индексы акций просели на 0,4% на фоне общего снижения аппетита к риску в связи с ослаблением надежд на скорое урегулирование ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в четверг, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном. "Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно прошли", - заявил Трамп.

Заявления Трампа поддержали цены на нефть, как и сообщения о новых атаках на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, Brent подорожала более чем на 3% по итогам торгов.

В пятницу рынок США ждет публикации данных о динамике цен производителей в стране за октябрь, который может повлиять на ожидания в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX просел на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,4%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены консолидируются после роста накануне на заявлениях Трампа.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве составила $96,01 за баррель (+0,2% и +3,3% в четверг), декабрьская цена фьючерса на WTI - $88,57 за баррель (-0,2% и +2,6% накануне).

При этом Ормузский пролив остается опасным для судоходства. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о взрывах на двух нефтяных супертанкерах с 4 млн баррелей нефти на борту, пытавшихся в ночь на четверг пересечь пролив по не одобренному Тегераном маршруту.

Кроме того, йеменские хуситы сообщили о двух атаках против объектов энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии. Первая атака с помощью беспилотника была направлена на насосную станцию трубопровода "Восток - Запад", а вторая - на нефтяной объект в Янбу, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари в соцсети X.

Опубликованный накануне еженедельный доклад Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США показал существенный рост коммерческих запасов как нефти, так и продуктов нефтепереработки в стране по итогам предыдущей недели.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,657 млн баррелей, максимальными темпами с августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 1,1 млн баррелей.