Аэропорт Домодедово ожидает в 2026 году снижения трафика на 7-8%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в 2026 году может сократиться на 7-8% относительно прошлогоднего показателя, в 2027-м темп снижения замедлится до 3-4%, сообщил гендиректор аэропорта Андрей Никулин.

"Мы ожидаем, что будет где-то минус 7-8% по сравнению с прошлым годом (...) Это объективное снижение, которое есть в целом по стране, в том числе и потому что самолетов немного", - сказал Никулин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России".

Среди других факторов сокращения трафика он назвал снижение спроса "на целом ряде направлений из-за геополитической ситуации". В первую очередь это касается стран Ближнего Востока, на которые Домодедово "всегда был ориентирован".

"Сейчас, как мы знаем, на Ближний Восток большие проблемы с полетами в принципе. Даже Emirates одно время уменьшал количество полетов вынужденно (...) Большое количество авиакомпаний летало и будет летать в Домодедово из арабских стран, Востока - там где сейчас тяжелая геополитическая ситуация и, соответственно, отсутствует нормальный спрос", - отметил Никулин, выразив надежду, что в 2027 году ситуация поменяется в лучшую сторону.

"В следующем году мы видим, что будет еще снижение (трафика Домодедово - ИФ) незначительное - порядка 3-4%. Но ниже следующего года мы видим, что уже падать не должно. То есть мы видим определенные резервы, мы знаем, что есть возможность роста, - сказал Никулин. - Для этого нужно, чтобы авиакомпании увидели, что аэропорт Домодедово стал другим, становится другим, меняется, имеет перспективы и занимается сервисом, в том числе".

Отвечая на вопрос, сохраняет ли Домодедово прогноз о получении чистого убытка по итогам текущего года в размере 5 млрд руб., Никулин сообщил, что цифра была скорректирована. "Это был прогноз весенний - апрельский-майский. Сейчас мы изменили ситуацию: улучшили экономику, снизили расходы - достаточно сильно мы снизили расходы, поэтому убыток будет равен 2 млрд руб. Будет меньше, чем ожидался", - заявил Никулин.

В 2025 году "Домодедово" обслужило около 13,9 млн человек, что на 11% меньше показателя за предыдущий год. По данным Росавиации, за 9 месяцев текущего года трафик аэропорта сократился на 16%, до 8,9 млн человек, а доля в структуре Московского авиаузла за год снизилась с 19% до 16,6%. Крупнейшие базовые перевозчики аэропорта - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings. Чистый убыток группы Домодедово в 2024 году составил 12,4 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, говорилось в отчетности ООО "ДМЕ Холдинг". Выручка группы сократилась на 7%, до 31,3 млрд руб., операционные расходы подросли на 0,5%, до 27,5 млрд руб. Консолидированная отчетность "Домодедово" за 2025 год не публиковалась.

До июня прошлого года Домодедово контролировал предприниматель Дмитрий Каменщик. По решению Арбитражного суда Московской области, удовлетворившего иск Генпрокуратуры, аэропорт был взыскан в доход государства. В январе состоялись приватизационные торги по продаже Домодедово, их выиграло подконтрольное аэропорту Шереметьево ООО "Перспектива". В августе 25,01% в этом ООО приобрело Внуково.