Казахстан с сентября увеличил экспорт зерна нового урожая на 7,4%, до 3,3 млн т

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан с сентября по 10 ноября включительно (с начала текущего сельхозгода, сентябрь 2026г - август 2027г) отгрузил на экспорт 3,28 млн тонн зерна нового урожая, что на 7,4% больше, чем годом ранее, сообщили в Минсельхозе.

Растут поставки по ключевым экспортным направлениям.

В том числе, в Узбекистан экспорт за этот период увеличился на 8,8%, до 1,39 млн тонн, в Таджикистан - на 9,6%, до 417 тыс. тонн.

В КНР поставки выросли в 1,8 раза, до 436 тыс. тонн, в Афганистан - в 1,6 раза, до 632 тыс. тонн, отметили в Минсельхозе.

Как сообщалось, Казахстан по итогам уборочной кампании 2026 года получил 24,3 млн тонн зерна, что на 10% меньше, чем в прошлом году (27 млн тонн).

В 2025-2026 сельскохозяйственном году (сентябрь 2025 года - август 2026 года) Казахстан экспортировал 15,5 млн тонн зерновых.