Рубль вечером отыграл дневные потери и укрепился к юаню перед выходными

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял рост первой половины дня и опустился на Московской бирже по итогам торговой сессии в пятницу. Рубль отыграл потери и развернулся вверх перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,147 руб., что на 6,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 21 ноября на 26,21 копейки, до 82,1911 руб./$1, и повысил курс евро на 48,48 копейки, до 90,3445 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"В целом по итогам этой недели рубль почти не изменился, однако непосредственно в ходе торгов наблюдался значительный рост волатильности его курса. Это может объясняться высоким предложением валюты со стороны экспортеров, сформированными повышенными экспортными ценами на нефть в октябре ($101,5 за баррель в среднем по данным Минэкономразвития) и а также возможным началом подготовки к уплате налогов (30 ноября). Кроме того, повышенная волатильность рубля могла быть обусловлена сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров (среднемесячный спрос на валюту в ноябре-декабре в среднем на 8% превышает аналогичный показатель января-октября)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Юань может отступить к нижней границе диапазона 12-12,5 руб. на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ.

"Рубль умеренно укрепился на текущей неделе по отношению к основным мировым валютам, несмотря на коррекцию цен на нефть, - пишут они. - Восстановление предложения валюты со стороны экспортеров позволило компенсировать ухудшение внешней конъюнктуры и повышенные покупки валюты по бюджетному правилу. На следующей неделе ожидаем попыток рубля продолжить укрепление".

Поддержку, по мнению экспертов банка, окажет подготовка экспортеров к налоговым выплатам 30 ноября, а дальнейшее снижение цен на нефть останется сдерживающим фактором.

"Юань может отступить к нижней границе диапазона 12-12,5 рубля, а доллар - в район 80 рублей, - прогнозируют аналитики. - При восстановлении нефтяных цен цели по юаню и доллару могут сместиться к 11,8 и 78 рублям соответственно".

Нефть

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в пятницу и завершают в минусе третью неделю подряд.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве торгуются по $90,98 за баррель, что на 1,09% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,79%, до $82,47 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 6%, WTI - на 8% на ожиданиях излишка предложения нефти на мировом рынке по мере восстановления поставок через Ормузский пролив до довоенного уровня.

Между тем йеменские хуситы накануне заявили о проведении четырех военных операций против Саудовской Аравии: удары были нанесены по финансовому центру, нефтехимической компании SADAF, базе ВВС и аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Представитель движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари в соцсети X написал, что в результате этих операций объекты получили серьезные повреждения.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 20 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг повысилась на 4 базисных пункта - до 14% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметках 14,05%, 14,19% и 14,53% годовых соответственно.