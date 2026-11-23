Нефть Brent подешевела до $89,34 за баррель

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение вечером в понедельник, трейдеры оценивают баланс между спросом и предложением на рынке на фоне роста поставок из стран Ближнего Востока и сообщений об атаках на суда и нефтяную инфраструктуру в регионе.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:23 по московскому времени составляет $89,34 за баррель, что на $3,23 (3,49%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,78 (3,33%), до $80,63 за баррель.

"В этом месяце цены на нефть резко снижаются, поскольку рынок сфокусировал внимание на восстановлении экспорта из стран Ближнего Востока в октябре и накоплении запасов нефти на танкерах", - написал аналитик UBS Джованни Стауново. При этом он отметил, что текущие цены не учитывают совокупность таких факторов, как общее истощение запасов, восстановление спроса в Китае и сохраняющиеся геополитические риски.

"Нефть подешевела по итогам трех недель подряд, испытывая давление преимущественно со стороны предложения", - отметил Тамаш Варга из PVM. "Тем не менее было бы безответственно делать вывод о том, что нефть теперь будет поставляться бесперебойно и в огромных объемах. Иранские атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив, негативно отражаются на ситуации", - добавил он.

Согласно данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), за неделю с 12 по 18 ноября по меньшей мере шесть нефтяных танкеров подверглись атакам в районе Ормузского пролива и его окрестностях.

По предварительным оценкам Kpler, количество судов, прошедших через Ормузский пролив за семь дней до 21 ноября, оставалось на 42% ниже уровня, наблюдавшегося до начала военного конфликта.

Между тем в воскресенье йеменские хуситы нанесли удары по электростанции Аш-Шукайк и порту Джизан в Саудовской Аравии. Ранее они сообщили об ударе по НПЗ в саудовском городе Рабиг.

Аналитики Bank of America полагают, что геополитика будет оставаться ключевым фактором, определяющим динамику нефтяного рынка, отмечая, что низкий уровень мировых запасов делает большую часть стран уязвимой к перебоям в поставках.