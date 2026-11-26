Дефицит внешней торговли Киргизии в январе-сентябре вырос на 15%

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит внешней торговли товарами в Киргизии в январе-сентябре составил $8,66 млрд, увеличившись на 15% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщается в материалах Национального статкомитета.

За девять месяцев импорт в Киргизию вырос на 16% - до $11,38 млрд при росте экспорта на 19,3%, до $2,72 млрд.

Дефицит внешней торговли в январе-сентябре составил 61,4% внешнеторгового оборота.

Без учета золота экспорт из Киргизии сложился в сумме $1,72 млрд, увеличившись на 3%. Экспорт золота за отчетный период вырос в 1,6 раза - до $1 млрд (более 35% от общего объема экспорта).

Основной объем экспорта из Киргизии (с учетом золота) направлен в Швейцарию (29,5% от общего объема экспорта), Россию (18,2%), Казахстан (13,4%), Узбекистан (10%) Китай (7,2%), Великобританию (6,3%), ОАЭ (3,7%), Турцию (2,2%).

Основной импорт в Киргизию поступил из Китая (36,8%), России (23,7%), Казахстана (12,8%), Узбекистана (5,8%).

В 2025 году дефицит внешней торговли Киргизии составил $10,12 млрд (рост на 37,7%) при импорте на $12,97 млрд (рост на 3,9%) и экспорте на $2,85 млрд (снижение в 1,8 раза).