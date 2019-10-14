Компания экс-советника Якунина купила застройщика Ротенберга без разрешения ФАС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - УК "РВМ Капитал" Сергея Орлова, бывшего советника экс-президента РЖД Владимира Якунина, купила московского застройщика жилья "РГ-Девелопмент" без получения предварительного согласия антимонопольного органа, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Управляющая компания подавала ходатайство о приобретении доли в застройщике 9 июля 2019 года. Между тем, согласно выписке из ЕГРЮЛ, УК "РВМ Капитал" в качестве единственного акционера застройщика появилась 5 июля.

"РГ-Девелопмент" была создана в 2013 году Аркадием Ротенбергом. После того как в 2014 году США и Евросоюз включили Ротенберга в санкционный список, компания сообщила о смене собственника: ее владельцем стала кипрская "Джетбокс холдингс". Однако, как ранее сообщали "Ведомостям" три риэлтора, работавших с компанией, "РГ-Девелопмент" по-прежнему контролировалась семьей Ротенбергов.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", сейчас компания принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду "Лонтано" под управлением ООО "Северная Эгида" Софии Ногинской. В настоящее время "РГ-Девелопмент" реализует в Москве жилые комплексы, общей площадью около 800 тыс. кв. м., говорится на ее сайте.

Доля в 50,1% УК "РВМ Капитал" принадлежит инвестиционной группе "РВМ Капитал". Сергей Орлов является владельцем 51% этой инвестгруппы, а оставшаяся часть принадлежит Феликсу Блинову.

Еще 30% УК "РВМ Капитал" через ООО "Управление Инвестициями" контролирует компания "Тринфико Холдингс", НПФ "Благосостояние", который управляет пенсионными деньгами РЖД, принадлежит 19,9%.