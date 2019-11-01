Строящийся на Балтике завод полимеров договорился об использовании технологий американских химиков

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Балтийский химический комплекс" (100% дочернее предприятие АО "РусГазДобыча") заключило лицензионные соглашения в рамках реализации проекта газохимического комплекса в Усть-Луге, сообщает "РусГазДобыча".

С Lummus Technology (США, входит в McDermott) заключено лицензионное соглашение в области технологии производства и выделения олефинов. Соглашение предусматривает приобретение БХК лицензионных прав на технологию производства этилена суммарным объемом (1 и 2 очереди) до 3 млн тонн в год (лицензионная мощность 2,8 млн тонн). Установки обеспечат сырье для производства полиэтилена на газохимическом комплексе.

С Univation Technologies, LLC заключено лицензионное соглашение на поставку лицензированной технологии производства полиэтилена, предусматривающее передачу лицензии на технологию производства ПЭ продукции UNIPOL PE, а также поставку катализаторов в рамках отдельного соглашения, предметом которого является поставка патентованных стандартных и передовых систем катализаторов для производства полиэтиленов высокой плотности (ПЭВП), линейных полиэтиленов низкой плотности (ЛПЭНП) и металлоценовых ЛПЭНП. Планируемый объём производства составит до 3 млн т/год с использованием 6 реакторных блоков, на которых будет применена технология UNIPOL PE, производительностью 500 тыс. т/год каждый.

"Газпром" и "РусГазДобыча" совместно реализуют проект интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе морского порта Усть-Луга (Ленинградская область). Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам. При этом "РусГазДобыча" обеспечит строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия, которое будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена. Проект реализуется в 2 очереди, ввод в эксплуатацию 1 Очереди намечен на IV кв. 2023 г. - начало 2024 г., 2 Очереди - на IV кв. 2024 г. - I кв. 2025 г. Запуск предприятия позволит нарастить российский экспорт СПГ, а также СУГ (на 30-40%).