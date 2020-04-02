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Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ

Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.

Список системообразующих предприятий - детище кризиса 2008 года, когда десятки крупных компаний из-за финансового кризиса оказались одномоментно отрезаны от кредитных ресурсов, и государству пришлось задуматься об их спасении. В 2014-2015 годах, после ослабления рубля на фоне подешевевшей нефти и геополитических рисков, чиновники вернулись к списку системообразующих организаций, периодически рассматривая на заседаниях правкомиссии вопросы оказания поддержки этим компаниям.

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В перечень системообразующих предприятий в 2008 году включили чуть более 300 компаний, в 2015 году список сократился до примерно 200. На фоне кризисных явлений в мировой экономике, связанных с пандемией коронавируса, правительство решило обновить список: такое поручение первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал 10 марта.

Минфин предлагал в этот раз включить в перечень в том числе финорганизации - более полусотни банков, страховых компаний, инфраструктурных организаций и даже брокеров, но правительство отказалось это делать, так как эти организации находятся под регулированием ЦБ.

Помимо возможности претендовать на господдержку, присутствие в перечне также, вероятно, будет означать мораторий на банкротство в ближайшие полгода - такой пункт есть в проекте постановления правительства, которое подготовило Минэкономразвития.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник подписал распоряжение о мониторинге финансово-экономического состояния системообразующих предприятий страны. Согласно этому распоряжению, отраслевые ведомства и госкорпорации должны будут обеспечить предоставление в государственную информационную систему промышленности и в систему топливно-энергетического комплекса показателей системообразующих компаний.

На основании этой информации Минпромторг и Минэнерго будут готовить отчеты по мониторингу организаций, а Минэкономразвития - формировать сводный отчет и направлять в правительство для принятия возможных решений по поддержке.

В итоговом списке - 646 позиций. "Интерфакс" публикует полную версию перечня в разбивке по отраслевой и ведомственной принадлежности (в такой редакции перечень был направлен в курирующие министерства на прошлой неделе, его подлинность агентству подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства).

№ п/п Наименование организации
Минэнерго России
Добыча нефти и природного газа
1 АО "Башнефтегеофизика"
2 АО "Зарубежнефть"
3 АО "Самотлорнефтепромхим"
4 АО "Таиф"
5 ОАО "Арктикгаз"
6 ООО "Афипский НПЗ"
7 Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз"
8 Промышленно-финансовая группа "Сафмар"
9 АО "Нефтехимсервис"
10 ООО "Нефтяная компания "Новый Поток"
11 АО "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"
12 ПАО "НОВАТЭК"
13 ООО "Иркутская нефтяная компания"
14 ООО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания"
15 ООО "Компания Полярное Сияние"
16 ПАО "Газпром нефть"
17 ПАО "Газпром"
18 ПАО "ЛУКОЙЛ"
19 ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
20 ПАО "Сургутнефтегаз"
21 ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина
22 АО "Таманьнефтегаз"
Добыча прочих полезных ископаемых и предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
23 АО "Сибирская сервисная компания"
24 АО "УПНП И КРС"
25 ООО "Аргос"
26 ООО "Буровая компания "Евразия"
Добыча угля
27 АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь"
28 АО "Черниговец"
29 АО по добыче угля "Воркутауголь"
30 АО ХК "Якутуголь"
31 ОАО "СДС-уголь"
32 ООО "Компания "Востсибуголь"
33 ООО "Шахта "Листвяжная"
34 ООО Приморскуголь
35 ООО Ресурс
36 ООО УК Межегейуголь
37 ООО Участок Коксовый
38 ПАО "Мечел"
39 ПАО "СУЭК"
40 ПАО "Южный кузбасс"
41 АО "Русский Уголь"
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
42 АО "Атомэнергоремонт"
43 АО "Донэнерго"
44 АО "Мосгаз"
45 АО "Московская областная энергосетевая компания"
46 АО "Мособлгаз"
47 АО "Оборонэнерго"
48 АО "Объединенная энергетическая компания"
49 АО "Региональные электрические сети"
50 АО "Сибирско-уральская энергетическая компания"
51 АО "Системный оператор единой энергетической системы"
52 АО "Татэнерго"
53 АО "Ямалкоммунэнерго"
54 ГК "Росатом"
55 Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
56 ООО "ЕСН"
57 АО "Крымэнерго"
58 ОАО "Сетевая компания"
59 ОАО "Фортум"
60 ООО "Башкирские распределительные электрические сети"
61 ООО "ТЭР"
62 ПАО "Интер Рао"
63 ПАО "Квадра-генерирующая компания"
64 ПАО "Россети"
65 ПАО "Русгидро"
66 ПАО "Т плюс"
67 ПАО "ТГК-14"
68 ПАО "Территориальная генерирующая компания №2"
69 ПАО "Энел Россия"
70 ПАО "Юнипро"
71 ООО "Сокар энергоресурс"
Деятельность трубопроводного транспорта
72 ПАО "Транснефть"
73 АО "Черноморские магистральные нефтепроводы"
Минфин России
74 АО "Крокус интернэшнл"
75 ООО "ОКН"
76 ООО "Ф.О.Н."
77 Российское объединение инкассации Центрального банка Российской Федерации
78 АО "Гознак"
Минтранс России
Деятельность сухопутного транспорта
79 АО "ФПК"
80 АО "Центральная ППК"
81 ООО "Грузовая компания "Новотранс"
82 ГУП г. Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина"
83 ГУП города Москвы "Мосгортранс"
84 ГУП пассажирского автомобильного транспорта московской области "Мострансавто"
85 ОАО "Российские железные дороги"
86 ООО "Агро-авто"
87 ООО "ДЛ-транс"
88 ООО "Ресурстранс"
89 АО "Первая грузовая компания"
90 ООО "Прайм шиппинг"
91 СП ГУП "Петербургский метрополитен"
92 СП ГУП "Горэлектротранс"
93 СПБ ГУП "Пассажиравтотранс"
94 ПАО "Трансконтейнер"
95 ООО "Деловые линии"
Деятельность воздушного транспорта
96 ООО "Авиакомпания Волга-Днепр"
97 АО "Авиакомпания "Россия"
98 ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии"
99 ООО "Авиакомпания "Победа"
100 ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
101 ПАО "Авиакомпания Сибирь"
102 ПАО "Аэрофлот"
103 ООО "ЮАэро"
Деятельность водного транспорта
104 ОАО "Московский туристический флот"
105 ОАО "Донинтурфлот"
106 ООО "ВодоходЪ"
107 ПАО "Совкомфлот"
108 ПАО "Совфрахт"
109 ФГБУ "Морспасслужба"
110 ФГУП "Морсвязьспутник"
Инфраструктура
111 АО "Асфальт"
112 АО "Глонасс"
113 АО "Донаэрострой"
114 АО "ДСК "Автобан"
115 АО "Сибмост"
116 АО "Труд"
117 ООО "Глобал Портс"
118 Государственная компания "Автодор"
119 ООО "Делопортс"
120 ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"
121 АО "Морской порт Санкт-Петербурга"
122 ООО "Мост"
123 ОАО "Каздорстрой"
124 ОАО "Новосибирскавтодор"
125 ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой"
126 ООО "Автодоринжиниринг"
127 ООО "ДСК"
128 ООО "Технострой"
129 АО "Туапсинский морской торговый порт"
130 ПАО "Новороссийский морской торговый порт"
131 ООО "Универсальный перегрузочный комплекс"
132 ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"
Аэропорты
133 АО "Международный аэропорт Шереметьево"
134 АО "Международный аэропорт "Пулково"
135 ООО "Воздушные ворота северной столицы"
136 ООО "Домодедово Эрфилд"
137 АО "Международный аэропорт Внуково"
138 ООО "Новапорт Холдинг"
139 ООО "Базэл Аэро"
140 АО УК "Аэропорты Регионов"
141 ОАО "Челябинское авиапредприятие"
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
142 ООО "Локотех-Сервис"
143 ООО "ПЭК"
144 ООО "Сельта"
145 ФГУП "Госкорпорация по ОРВД"
146 ФГУП "Росморпорт"
Минстрой России
147 АО Инжиниринговая компания "АСЭ"
148 АО "Мосводоканал"
149 Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
150 Группа компаний "Росводоканал"
151 ООО "А101"
152 АО "ВАД"
153 АО "Главное управление обустройства войск"
154 АО "Политехстрой"
155 АО "Корпорация Трансстрой"
156 АО "Краснодаргазстрой"
157 АО "ЛГСС"
158 АО "Мостострой-11"
159 АО "МТТС"
160 АО "Ренейссанс констракшн"
161 ЗАО "ФСК "Архстройинвестиции"
162 ЗАО "Кубанская Марка"
163 ООО "Гранель"
164 ООО "Главтрой-СПБ Специализированный застройщик"
165 ООО "Развитие"
166 ЗАО "ТД Талина"
167 ПАО "Инград"
168 ООО "Нувель"
169 ООО "Капитал груп"
170 ООО "Кортрос"
171 ООО "Специализированный застройщик "БизнесСити"
172 ООО "ГК "МИЦ"
173 ООО "Боэс констракшн"
174 ООО "Велесстрой"
175 ООО "Велесстроймонтаж"
176 ООО "Газартстрой"
177 ООО "ГСП-2"
178 ООО "Запсибгазпром-газификация"
179 ООО "Мип-строй № 1"
180 ООО "Нова"
181 ООО "Ренейссанс хэви индастрис'"
182 ООО "СГК-1"
183 ООО "Специализированная строительная компания "Газрегион"
184 ООО "Стройгазконсалтинг"
185 ООО "Стройтрансгаз трубопроводстрой"
186 ПАО "Группа "ЛСР"
187 ПАО "Группа Компаний "ПИК"
188 ПАО "Мостотрест"
189 ООО "Трансстроймеханизация"
190 ПАО "ГК "Самолет"
191 ООО Специализированный застройщик "СпецСтройКубань"
192 ФГУП "ГВСУ №14"
193 ООО "ГК ФСК"
194 ООО "Сэтл Групп"
195 АО "Группа компаний "Эталон"
196 ООО "Югстройимпериал"
197 ООО "Специализированный застройщик-1 "Югстройинвест-ДОН"
Минсельхоз России
Пищевая промышленность и производство напитков
198 АО "ВБД"
199 АО "Данон Россия"
200 АО "ОМПК"
201 АО "Управляющая компания "ЭФКО"
202 АО "ЧМПЗ"
203 ГК "Продо"
204 ГК "Абрау-Дюрсо"
205 Группа компаний "ТРИО"
206 ОАО "Великолукский мясокомбинат"
207 АО "Макфа"
208 ОАО "Прогресс"
209 ООО "Агропромышленный холдинг "Мираторг"
210 ООО "Группа компаний "Доминант"
211 ООО "Кока-кола эйчбиси Евразия"
212 ООО "Марс"
213 ООО "Нестле Россия"
214 ООО "Пепсико холдингс"
215 ООО "Пивоваренная компания "Балтика"
216 ООО "Продимекс"
217 ООО "УК Содружество"
218 ПАО "Группа Черкизово"
219 АО "Татспиртпром"
Сельское хозяйство
220 Агрокомплекс Чурилово
221 Агропромышленная ГК "Юг Руси"
222 Агропромышленный комплекс Агро-инвест
223 Агропромышленный холдинг Эко-культура
224 Агрохолдинг "Белая птица"
225 Агрохолдинг Красный Восток
226 АО "Аграрная Группа"
227 АО "Агрообъединение "Кубань"
228 АО "Агрофирма "Октябрьская"
229 АО "Дружба народов Нова"
230 АО "Инжавинская птицефабрика"
231 АО "Моссельпром"
232 АО "Новосибирская птицефабрика"
233 АО "Объединенная Зерновая компания"
234 АО "Приосколье"
235 АО "Птицефабрика Северная"
236 АО "Сибирская Аграрная Группа"
237 АО "Ярославский бройлер"
238 АО Молвест
239 АО фирма "Агрокомплекс" им.Н.И.Ткачева
240 Группа компаний "Агроэко"
241 Группа компаний "Астон"
242 Группа компаний "Благо"
243 Группа компаний "Горкунов"
244 Группа компаний "Дороничи"
245 Группа компаний "Каргилл"
246 Группа компаний "Нэфис"
247 Группа компаний "Рост"
248 Группа компаний "Сигма"
249 Группа компаний "Стойленская Нива"
250 Группа компаний "Зеленая Долина"
251 Группа компаний "Сюкден"
252 ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова
253 ЗАО "Краснояружская зерновая компания"
254 ЗАО "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-Ситно"
255 ЗАО "Ставропольский бройлер"
256 ЗАО "Уралбройлер"
257 ЗАО Кировский молочный комбинат
258 Концерн Детскосельский
259 Кормовая компания "Мегамикс"
260 ОАО "ЛКХП им. Кирова"
261 ОАО "Протек"
262 ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"
263 ОАО "Птицефабрика Зеленецкая"
264 ОАО "Токаревская птицефабрика"
265 ОАО "Турбаслинские бройлеры"
266 ОАО "Милком"
267 ООО "Авангард-Агро-Воронеж"
268 ООО "Авангард-Агро-Орёл"
269 ООО "Агропромкомплектация - Курск"
270 ООО "АКП Дамате"
271 ООО "Белгородские гранулированные корма"
272 ООО "Белгранкорм"
273 ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"
274 ООО "ГК "Агро-Белогорье"
275 ООО "Группа компаний "Русагро"
276 ООО "Курск-Агро"
277 ООО "Птицеводческий комплекс "АК Барс"
278 ООО "Птицефабрика Акащевская"
279 ООО "Русская рыбопромышленная компания"
280 ООО "ЦЧ АПК"
281 ООО "ЭкоНиваАгро"
282 ООО "Агрокультура Групп"
283 ООО "Агрофирма Ариант"
284 ООО "Долина Овощей"
285 ООО "Знаменский СГЦ"
286 ООО "Компания "Био-Тон"
287 ООО "Межениновская птицефабрика"
288 ООО "Покровское молоко"
289 ООО "Равис ПФ"
290 ООО "Русмолко"
291 ООО "Хохланд Руссланд"
292 ООО "Чебаркульская Птица"
293 ООО "Челны-Бройлер"
294 ООО "ЭкоМилк"
295 ООО "Эрманн"
296 ООО "Агрокомплекс Ростовский"
297 ПАО "Птицефабрика Боровская им. А.А. Созонова"
298 ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства"
299 ПАО "Русский лосось"
300 СХ ПАО "Белореченское"
Минпромторг России
Гостиницы и предприятия общественного питания
301 АО "Аэромар"
302 ООО "Амрест"
303 ООО "Бургер рус"
304 ООО "Главная линия"
305 ООО "Интернэшнл ресторант брэндс"
306 ООО "Макдоналдс"
Добыча металлических руд
307 АО "Лебединский горно-обогатительный комбинат"
308 АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
309 АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат"
310 ПАО "Михайловский ГОК"
311 ПАО "Полюс"
312 АО "Полиметалл УК"
Добыча прочих полезных ископаемых
313 АО "Первая нерудная компания"
314 АК "Алроса" (ПАО)
315 АО АГД Даймондс
316 ОАО "Ураласбест"
317 ООО "Руссоль"
318 ООО "Восточная горнорудная компания"
Лесопромышленный комплекс
319 АО "Группа ИЛИМ"
320 АО "Монди сыктывкарский ЛПК"
321 АО "Готэк"
322 ООО "Группа компаний "Сегежа"
323 ОАО "Архангельский ЦБК"
324 ОАО "Дальлеспром"
325 ОАО "Кондопога"
326 ООО "Свеза"
Металлургическая промышленность
327 АО "БМК"
328 АО "Волжский трубный завод" (АО "ВТЗ")
329 АО "Воткинский завод"
330 АО "Выксунский металлургический завод"
331 АО "Концерн "Калашников"
332 АО "Концерн ВКО "Алмаз-антей"
333 АО " КФ"
334 АО "Металлургический завод "Электросталь"
335 АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева"
336 АО "Объединенная металлургическая компания"
337 АО "ОЭМК"
338 АО "Первоуральский новотрубный завод"
339 АО "Производственное объединение "Стрела"
340 АО "Русская медная компания"
341 АО "Русский Алюминий"
342 АО "Тяжмаш"
343 АО "Уральская сталь"
344 АО "Уралэлектромедь"
345 АО "ХК "Металлоинвест"
346 АО "Челябинский ЭМК"
347 ОАО "Евраз Холдинг"
348 ОАО "Завод им. В.А.Деггярева"
349 ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод"
350 ОАО "УГМК"
351 ОАО "УК "Промышленно-металлургический холдинг"
352 ООО "Группа Онэксим"
353 ООО "Металлсервис-Групп"
354 ПАО "Ашинский" металлургический завод"
355 ПАО "ГМК "Норильский никель"
356 ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма"
357 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
358 ПАО "Машиностроительный завод"
359 ПАО "Мотовилихинские заводы"
360 ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
361 ПАО "Северский трубный завод" (ПАО "СТЗ")
362 ПАО "Северсталь"
363 Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод" (ПАО "СинТЗ")
364 ПАО "Тагмет"
365 ПАО "Трубная металлургическая компания" (ПАО "ТМК")
366 ПАО "Тулачермет"
367 ПАО "Челябинский металлургический комбинат"
368 ПАО "Челябинский трубопрокатный завод"
369 ПАО "ЭН+ Групп"
370 АО "Новосибирский стрелочный завод"
Производство автотранспортных средств
371 АО "Автоваз"
372 АО "Урал", АО "Автомобильный завод "Урал"
373 АО ХК "СДС-Маш"
374 ЗАО "Рено Россия"
375 ООО "Фольксваген груп Рус"
376 ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)
377 ПАО "ГАЗ"
378 ПАО "Камаз"
379 ПАО "Нефаз"
380 ПАО "Соллерс"
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
381 АО "БКО", АО "Боровичский комбинат огнеупоров"
382 АО "БЭТ"
383 АО "Евроцемент групп"
384 АО "Салаватстекло"
385 АО "Саратовстройстекло"
386 АО "ТехноНИКОЛЬ"
387 ОАО "Группа "Магнезит"
388 ОАО "Сибирский цемент"
389 ООО "Гардиан Стекло Рязань"
390 ООО "КНАУФ Инсулейшн"
391 ООО "Пилкингтон Гласс"
Производство продукции машиностроения
392 АО "Алтайвагон"
393 АО "Арзамасский машиностроительный завод"
394 АО "ВРМ"
395 АО "Желдорреммаш"
396 АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького"
397 АО "Коломенский завод"
398 АО "ММП имени В.В.Чернышева"
399 АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского"
400 АО "Новомет-пермь"
401 АО "ОДК-ПМ"
402 АО "ОСК"
403 АО "ПЗ "МАШ", АО "Пермский завод "Машиностроитель"
404 АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"
405 АО "РСК "МИГ"
406 АО "Рузаевский завод химического машиностроения"
407 АО "Тихвинский вагоностроительный завод"
408 АО "У-УАЗ"
409 АО "Вертолеты России"
410 АО "Восточная верфь"
411 АО "Машиностроительная-индустриальная группа "Концерн "Тракторные заводы";
412 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
413 АО "Петербургский тракторный завод"
414 АО "СК "АК Барс"
415 АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"
416 АО "Уральский завод гражданской авиации"
417 ГК "Ростех"
418 АО "Группа "Синара"
419 ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия"
420 ОАО "Волгограднефтемаш"
421 ОАО "Копейский машиностроительный завод"
422 ОАО "Тверской вагоностроительный завод"
423 ОАО "ЛСЗ "Пелла"
424 ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"
425 ООО "ПК "Нэвз"
426 ООО "Русские машины"
427 ООО "СТМ-сервис"
428 ООО "Уралмаш НГО Холдинг"
429 ООО "Юргинский машзавод"
430 ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод"
431 ООО "ОМГ" (Объединенная машиностроительная группа)
432 ООО "СЗ "Залив"
433 ООО " ССК "Звезда"
434 ПАО "Казанский вертолетный завод"
435 ПАО "Компания "Сухой"
436 ПАО "Корпорация "Иркут"
437 ПАО "Курганмашзавод"
438 ПАО "ОДК-Сатурн"
439 ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
440 ПАО "Роствертол"
441 ПАО "Силовые машины"
442 ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"
443 ПАО "Находкинский судоремонтный завод"
444 ПАО "НПК "ОВК"
445 ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
446 ПАО ААК "Прогресс"
Прочие обрабатывающие производства
447 АО "БТК" ГРУПП"
448 АО "Верхневолжский кожевенный завод"
449 АО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
450 АО "ВПК "НПО машиностроения"
451 АО "ГКНПЦ им. МВ. Хруничева"
452 АО "Группа ГМС"
453 АО "Завод "Фиолент"
454 АО "ИСС"
455 АО "КМПО"
456 АО "Компания "Фарадей"
457 АО "Концерн "Моринформсистема-Агат"
458 АО "Концерн "Океанприбор"
459 АО "НПО Лавочкина"
460 АО "НПО Энергомаш"
461 АО "Обувная фирма "Юничел"
462 АО "РЮД "Прогресс"
463 АО "Российские космические системы"
464 АО "Русская кожа"
465 АО " УН "Петропавловск"
466 АО "Авиастар-СП"
467 АО "Концерн "НПО "Аврора"
468 АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии"
469 АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"
470 АО "Кордиант"
471 АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение"
472 АО "Технодинамика"
473 АО "ЦТСС"
474 ГК "Восток сервис"
475 АО "Р-Фарм"
476 ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
477 АО "Коминвест-АКМТ"
478 ООО "Концепт Груп"
479 ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
480 ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация"
481 ОАО "УК ЕПК"
482 ОАО "Хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы"
483 ООО "Веза"
484 ООО "Гекса" - нетканые материалы"
485 ООО "Объединенная сервисная компания"
486 ООО "Промкомплектация"
487 ООО "Русская инжиниринговая компания"
488 ООО "Стан"
489 ООО Труппа "КАСКОЛ"
490 ООО "Нео-Фарм"
491 ООО УК "УЗТМ-Картекс"
492 ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королёва"
493 ПАО "Туполев"
494 ПАО "Электромеханика"
495 ПАО "Кузнецов"
496 ПАО "Научно-производственное предприятие "Аэросила"
497 ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева"
498 ПАО "Ярославский судостроительный завод"
499 АО "Роснано"
500 АО "Тосненский механический завод"
501 ООО "Управляющая компания "РМ Рейл"
502 ФГУП "Крыловский ГНЦ"
503 АО "АПЗ"
504 АО "Электрощит" - ТМ Самара"
505 АО "Государственный рязанский приборный завод""
506 АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"
507 АО "НПП "Исток" им. Шокина"
508 АО "Ульяновский механический завод"
509 АО "Электрозавод"
Оптовая и розничная торговля
510 ООО " Торговый дом "Балтийский берег"
511 X5 Retail Group N.V.
512 АО "ГалоПолимер"
513 АО "Глория джинс"
514 АО "Корпорация "Гринн"
515 АО "Русская телефонная компания"
516 АО "Связной логистика"
517 АО "Тандер"
518 АО "Торговая компания "Мегаполис"
519 АО "Трансмашхолдинг"
520 ООО "Дом одежды" (ГК Zenden)
521 ЗАО АВК "Эксима"
522 ОАО "Торговый дом ЦУМ"
523 ООО "Лабиринт-Волга"
524 ООО "Агроторг"
525 ООО "Адидас"
526 ООО "Альбион-2002"
527 ООО "Алькор и ко"
528 ООО "Альфа Владимир"
529 ООО " Альфа Пенза"
530 ООО "Альфа Рязань"
531 ООО "Аромалюкс"
532 ООО "Атак"
533 ООО "Ашан"
534 ООО "Билла"
535 ООО "Бэст прайс"
536 ООО "Вайлдберриз"
537 ООО "Виктория балтия"
538 ООО "Вкусвилл"
539 ООО "Гиперглобус"
540 ООО "Городской супермаркет"
541 ООО "ГЭС розница"
542 ООО "ДНС ритейл"
543 ООО "Домашний интерьер"
544 ООО "Европа"
545 ООО "Икеа дом"
546 ООО "Икс 5 гипер"
547 ООО "Интернет решения"
548 ООО "Камелот-а"
549 ООО "Кари"
550 ООО "КДВ групп"
551 ООО "Купишуз"
552 ООО "Лента"
553 ООО "Леруа мерлен восток"
554 ООО "Маяк"
555 ООО "МВМ"
556 ООО "Метро кэш энд керри"
557 ООО "О'кей"
558 ООО "Остин"
559 ООО "Розница к-1"
560 ООО "Рольф"
561 ООО "Сеть связной"
562 ООО "Ситилинк"
563 ООО "Союз св. Иоанна воина"
564 ООО "Спар миддл Волга"
565 ООО "Спортмастер"
566 ООО "Строительный торговый дом "Петрович"
567 ООО "Тамерлан"
568 ООО "ТД "Электротехмонтаж"
569 ООО "ТС Командор"
570 ООО "Фактор"
571 ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц"
572 ООО "Элемент-трейд"
573 ООО ТД "Сима-ленд"
574 ПАО "Аптечная сеть 36,6"
575 ПАО "Детский мир"
576 ПАО "Дикси групп"
577 ПАО "Компания "М.видео"
578 ПАО "Объединенные машиностроительные заводы"
579 ПАО "Фосагро"
Фармацевтическая промышленность
580 АО "Биннофарм"
581 ОАО "Биосинтез"
582 ПАО "Фармстандарт"
Химическая промышленность
583 АО "Башкирская содовая компания"
584 АО "Минудобрения"
585 ПАО "Тольяттиазот"
586 АО "МХК "Еврохим"
587 АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"
588 АО "ОХК "Уралхим"
589 АО Фирма "Август"
590 ГК "Рускомпозит"
591 Группа компаний "Титан"
592 КАО "Азот"
593 ОАО "Щекиноазот"
594 ООО "Никохим"
595 ООО "Группа Полипластик"
596 ПАО "Акрон"
597 ПАО "Куйбышевазот"
598 ПАО "Нижнекамскшина"
599 ПАО "СИБУР холдинг"
600 ПАО "Уралкалий"
601 ПАО "Химпром"
602 ИООО "Славкалий"
603 ФГУП "Производственное объединение "Маяк"
604 ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова"
Прочее
605 Группа компаний "Регионы"
Минприроды России
606 ПАО "Геотек сейсморазведка"
607 ООО "Голевская горнорудная компания"
608 АО "Росгеология"
609 ООО "Интегра Менеджмент"
Минобрнауки России
610 ООО "Анкор кадровые решения"
611 АО "Концерн "Созвездие"
612 АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-баррикады"
613 АО "Федеральный центр науки и высоких технологий "специальное научно-производственное объединение "Элерон"
614 ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
615 ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова"
616 ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина"
617 ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"
618 ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"
619 ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры"
620 ФГУП "Цниимаш"
621 ФГЦП "Цэнки"
Минкомсвязи России
622 АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти"
623 АО "ПФ "СКБ Контур"
624 АО "Сбербанк - технологии"
625 АО "Эр-телеком холдинг"
626 ГК "Май"
627 Группа компаний "АТОЛ"
628 ОАО АФК "Система"
629 ООО "Сбербанк-сервис"
630 ООО "Сибирская интернет компания"
631 ООО "Т2 мобайл"
632 ООО "Эпам систэмз"
633 ООО "Яндекс"
634 ООО "1С"
635 ПАО "Вымпел-коммуникации"
636 ПАО "Мегафон"
637 ООО "Мэйл.ру"
638 ПАО "Ростелеком"
639 ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"
640 ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"
641 ФГУП "Почта России"
642 Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи"
Минздрав России
643 АО "Группа компаний "Медси"
644 ФГУП "НПО Микроген"
Прочее
645 Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации"
646 ФГУП Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации"
Хроника 27 января – 02 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Россия

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