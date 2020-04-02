Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Список системообразующих предприятий - детище кризиса 2008 года, когда десятки крупных компаний из-за финансового кризиса оказались одномоментно отрезаны от кредитных ресурсов, и государству пришлось задуматься об их спасении. В 2014-2015 годах, после ослабления рубля на фоне подешевевшей нефти и геополитических рисков, чиновники вернулись к списку системообразующих организаций, периодически рассматривая на заседаниях правкомиссии вопросы оказания поддержки этим компаниям.
В перечень системообразующих предприятий в 2008 году включили чуть более 300 компаний, в 2015 году список сократился до примерно 200. На фоне кризисных явлений в мировой экономике, связанных с пандемией коронавируса, правительство решило обновить список: такое поручение первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал 10 марта.
Минфин предлагал в этот раз включить в перечень в том числе финорганизации - более полусотни банков, страховых компаний, инфраструктурных организаций и даже брокеров, но правительство отказалось это делать, так как эти организации находятся под регулированием ЦБ.
Помимо возможности претендовать на господдержку, присутствие в перечне также, вероятно, будет означать мораторий на банкротство в ближайшие полгода - такой пункт есть в проекте постановления правительства, которое подготовило Минэкономразвития.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник подписал распоряжение о мониторинге финансово-экономического состояния системообразующих предприятий страны. Согласно этому распоряжению, отраслевые ведомства и госкорпорации должны будут обеспечить предоставление в государственную информационную систему промышленности и в систему топливно-энергетического комплекса показателей системообразующих компаний.
На основании этой информации Минпромторг и Минэнерго будут готовить отчеты по мониторингу организаций, а Минэкономразвития - формировать сводный отчет и направлять в правительство для принятия возможных решений по поддержке.
В итоговом списке - 646 позиций. "Интерфакс" публикует полную версию перечня в разбивке по отраслевой и ведомственной принадлежности (в такой редакции перечень был направлен в курирующие министерства на прошлой неделе, его подлинность агентству подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства).
|№ п/п
|Наименование организации
|Минэнерго России
|Добыча нефти и природного газа
|1
|АО "Башнефтегеофизика"
|2
|АО "Зарубежнефть"
|3
|АО "Самотлорнефтепромхим"
|4
|АО "Таиф"
|5
|ОАО "Арктикгаз"
|6
|ООО "Афипский НПЗ"
|7
|Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз"
|8
|Промышленно-финансовая группа "Сафмар"
|9
|АО "Нефтехимсервис"
|10
|ООО "Нефтяная компания "Новый Поток"
|11
|АО "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"
|12
|ПАО "НОВАТЭК"
|13
|ООО "Иркутская нефтяная компания"
|14
|ООО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания"
|15
|ООО "Компания Полярное Сияние"
|16
|ПАО "Газпром нефть"
|17
|ПАО "Газпром"
|18
|ПАО "ЛУКОЙЛ"
|19
|ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
|20
|ПАО "Сургутнефтегаз"
|21
|ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина
|22
|АО "Таманьнефтегаз"
|Добыча прочих полезных ископаемых и предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
|23
|АО "Сибирская сервисная компания"
|24
|АО "УПНП И КРС"
|25
|ООО "Аргос"
|26
|ООО "Буровая компания "Евразия"
|Добыча угля
|27
|АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь"
|28
|АО "Черниговец"
|29
|АО по добыче угля "Воркутауголь"
|30
|АО ХК "Якутуголь"
|31
|ОАО "СДС-уголь"
|32
|ООО "Компания "Востсибуголь"
|33
|ООО "Шахта "Листвяжная"
|34
|ООО Приморскуголь
|35
|ООО Ресурс
|36
|ООО УК Межегейуголь
|37
|ООО Участок Коксовый
|38
|ПАО "Мечел"
|39
|ПАО "СУЭК"
|40
|ПАО "Южный кузбасс"
|41
|АО "Русский Уголь"
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром
|42
|АО "Атомэнергоремонт"
|43
|АО "Донэнерго"
|44
|АО "Мосгаз"
|45
|АО "Московская областная энергосетевая компания"
|46
|АО "Мособлгаз"
|47
|АО "Оборонэнерго"
|48
|АО "Объединенная энергетическая компания"
|49
|АО "Региональные электрические сети"
|50
|АО "Сибирско-уральская энергетическая компания"
|51
|АО "Системный оператор единой энергетической системы"
|52
|АО "Татэнерго"
|53
|АО "Ямалкоммунэнерго"
|54
|ГК "Росатом"
|55
|Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
|56
|ООО "ЕСН"
|57
|АО "Крымэнерго"
|58
|ОАО "Сетевая компания"
|59
|ОАО "Фортум"
|60
|ООО "Башкирские распределительные электрические сети"
|61
|ООО "ТЭР"
|62
|ПАО "Интер Рао"
|63
|ПАО "Квадра-генерирующая компания"
|64
|ПАО "Россети"
|65
|ПАО "Русгидро"
|66
|ПАО "Т плюс"
|67
|ПАО "ТГК-14"
|68
|ПАО "Территориальная генерирующая компания №2"
|69
|ПАО "Энел Россия"
|70
|ПАО "Юнипро"
|71
|ООО "Сокар энергоресурс"
|Деятельность трубопроводного транспорта
|72
|ПАО "Транснефть"
|73
|АО "Черноморские магистральные нефтепроводы"
|Минфин России
|74
|АО "Крокус интернэшнл"
|75
|ООО "ОКН"
|76
|ООО "Ф.О.Н."
|77
|Российское объединение инкассации Центрального банка Российской Федерации
|78
|АО "Гознак"
|Минтранс России
|Деятельность сухопутного транспорта
|79
|АО "ФПК"
|80
|АО "Центральная ППК"
|81
|ООО "Грузовая компания "Новотранс"
|82
|ГУП г. Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина"
|83
|ГУП города Москвы "Мосгортранс"
|84
|ГУП пассажирского автомобильного транспорта московской области "Мострансавто"
|85
|ОАО "Российские железные дороги"
|86
|ООО "Агро-авто"
|87
|ООО "ДЛ-транс"
|88
|ООО "Ресурстранс"
|89
|АО "Первая грузовая компания"
|90
|ООО "Прайм шиппинг"
|91
|СП ГУП "Петербургский метрополитен"
|92
|СП ГУП "Горэлектротранс"
|93
|СПБ ГУП "Пассажиравтотранс"
|94
|ПАО "Трансконтейнер"
|95
|ООО "Деловые линии"
|Деятельность воздушного транспорта
|96
|ООО "Авиакомпания Волга-Днепр"
|97
|АО "Авиакомпания "Россия"
|98
|ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии"
|99
|ООО "Авиакомпания "Победа"
|100
|ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
|101
|ПАО "Авиакомпания Сибирь"
|102
|ПАО "Аэрофлот"
|103
|ООО "ЮАэро"
|Деятельность водного транспорта
|104
|ОАО "Московский туристический флот"
|105
|ОАО "Донинтурфлот"
|106
|ООО "ВодоходЪ"
|107
|ПАО "Совкомфлот"
|108
|ПАО "Совфрахт"
|109
|ФГБУ "Морспасслужба"
|110
|ФГУП "Морсвязьспутник"
|Инфраструктура
|111
|АО "Асфальт"
|112
|АО "Глонасс"
|113
|АО "Донаэрострой"
|114
|АО "ДСК "Автобан"
|115
|АО "Сибмост"
|116
|АО "Труд"
|117
|ООО "Глобал Портс"
|118
|Государственная компания "Автодор"
|119
|ООО "Делопортс"
|120
|ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"
|121
|АО "Морской порт Санкт-Петербурга"
|122
|ООО "Мост"
|123
|ОАО "Каздорстрой"
|124
|ОАО "Новосибирскавтодор"
|125
|ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой"
|126
|ООО "Автодоринжиниринг"
|127
|ООО "ДСК"
|128
|ООО "Технострой"
|129
|АО "Туапсинский морской торговый порт"
|130
|ПАО "Новороссийский морской торговый порт"
|131
|ООО "Универсальный перегрузочный комплекс"
|132
|ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"
|Аэропорты
|133
|АО "Международный аэропорт Шереметьево"
|134
|АО "Международный аэропорт "Пулково"
|135
|ООО "Воздушные ворота северной столицы"
|136
|ООО "Домодедово Эрфилд"
|137
|АО "Международный аэропорт Внуково"
|138
|ООО "Новапорт Холдинг"
|139
|ООО "Базэл Аэро"
|140
|АО УК "Аэропорты Регионов"
|141
|ОАО "Челябинское авиапредприятие"
|Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
|142
|ООО "Локотех-Сервис"
|143
|ООО "ПЭК"
|144
|ООО "Сельта"
|145
|ФГУП "Госкорпорация по ОРВД"
|146
|ФГУП "Росморпорт"
|Минстрой России
|147
|АО Инжиниринговая компания "АСЭ"
|148
|АО "Мосводоканал"
|149
|Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
|150
|Группа компаний "Росводоканал"
|151
|ООО "А101"
|152
|АО "ВАД"
|153
|АО "Главное управление обустройства войск"
|154
|АО "Политехстрой"
|155
|АО "Корпорация Трансстрой"
|156
|АО "Краснодаргазстрой"
|157
|АО "ЛГСС"
|158
|АО "Мостострой-11"
|159
|АО "МТТС"
|160
|АО "Ренейссанс констракшн"
|161
|ЗАО "ФСК "Архстройинвестиции"
|162
|ЗАО "Кубанская Марка"
|163
|ООО "Гранель"
|164
|ООО "Главтрой-СПБ Специализированный застройщик"
|165
|ООО "Развитие"
|166
|ЗАО "ТД Талина"
|167
|ПАО "Инград"
|168
|ООО "Нувель"
|169
|ООО "Капитал груп"
|170
|ООО "Кортрос"
|171
|ООО "Специализированный застройщик "БизнесСити"
|172
|ООО "ГК "МИЦ"
|173
|ООО "Боэс констракшн"
|174
|ООО "Велесстрой"
|175
|ООО "Велесстроймонтаж"
|176
|ООО "Газартстрой"
|177
|ООО "ГСП-2"
|178
|ООО "Запсибгазпром-газификация"
|179
|ООО "Мип-строй № 1"
|180
|ООО "Нова"
|181
|ООО "Ренейссанс хэви индастрис'"
|182
|ООО "СГК-1"
|183
|ООО "Специализированная строительная компания "Газрегион"
|184
|ООО "Стройгазконсалтинг"
|185
|ООО "Стройтрансгаз трубопроводстрой"
|186
|ПАО "Группа "ЛСР"
|187
|ПАО "Группа Компаний "ПИК"
|188
|ПАО "Мостотрест"
|189
|ООО "Трансстроймеханизация"
|190
|ПАО "ГК "Самолет"
|191
|ООО Специализированный застройщик "СпецСтройКубань"
|192
|ФГУП "ГВСУ №14"
|193
|ООО "ГК ФСК"
|194
|ООО "Сэтл Групп"
|195
|АО "Группа компаний "Эталон"
|196
|ООО "Югстройимпериал"
|197
|ООО "Специализированный застройщик-1 "Югстройинвест-ДОН"
|Минсельхоз России
|Пищевая промышленность и производство напитков
|198
|АО "ВБД"
|199
|АО "Данон Россия"
|200
|АО "ОМПК"
|201
|АО "Управляющая компания "ЭФКО"
|202
|АО "ЧМПЗ"
|203
|ГК "Продо"
|204
|ГК "Абрау-Дюрсо"
|205
|Группа компаний "ТРИО"
|206
|ОАО "Великолукский мясокомбинат"
|207
|АО "Макфа"
|208
|ОАО "Прогресс"
|209
|ООО "Агропромышленный холдинг "Мираторг"
|210
|ООО "Группа компаний "Доминант"
|211
|ООО "Кока-кола эйчбиси Евразия"
|212
|ООО "Марс"
|213
|ООО "Нестле Россия"
|214
|ООО "Пепсико холдингс"
|215
|ООО "Пивоваренная компания "Балтика"
|216
|ООО "Продимекс"
|217
|ООО "УК Содружество"
|218
|ПАО "Группа Черкизово"
|219
|АО "Татспиртпром"
|Сельское хозяйство
|220
|Агрокомплекс Чурилово
|221
|Агропромышленная ГК "Юг Руси"
|222
|Агропромышленный комплекс Агро-инвест
|223
|Агропромышленный холдинг Эко-культура
|224
|Агрохолдинг "Белая птица"
|225
|Агрохолдинг Красный Восток
|226
|АО "Аграрная Группа"
|227
|АО "Агрообъединение "Кубань"
|228
|АО "Агрофирма "Октябрьская"
|229
|АО "Дружба народов Нова"
|230
|АО "Инжавинская птицефабрика"
|231
|АО "Моссельпром"
|232
|АО "Новосибирская птицефабрика"
|233
|АО "Объединенная Зерновая компания"
|234
|АО "Приосколье"
|235
|АО "Птицефабрика Северная"
|236
|АО "Сибирская Аграрная Группа"
|237
|АО "Ярославский бройлер"
|238
|АО Молвест
|239
|АО фирма "Агрокомплекс" им.Н.И.Ткачева
|240
|Группа компаний "Агроэко"
|241
|Группа компаний "Астон"
|242
|Группа компаний "Благо"
|243
|Группа компаний "Горкунов"
|244
|Группа компаний "Дороничи"
|245
|Группа компаний "Каргилл"
|246
|Группа компаний "Нэфис"
|247
|Группа компаний "Рост"
|248
|Группа компаний "Сигма"
|249
|Группа компаний "Стойленская Нива"
|250
|Группа компаний "Зеленая Долина"
|251
|Группа компаний "Сюкден"
|252
|ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова
|253
|ЗАО "Краснояружская зерновая компания"
|254
|ЗАО "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-Ситно"
|255
|ЗАО "Ставропольский бройлер"
|256
|ЗАО "Уралбройлер"
|257
|ЗАО Кировский молочный комбинат
|258
|Концерн Детскосельский
|259
|Кормовая компания "Мегамикс"
|260
|ОАО "ЛКХП им. Кирова"
|261
|ОАО "Протек"
|262
|ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"
|263
|ОАО "Птицефабрика Зеленецкая"
|264
|ОАО "Токаревская птицефабрика"
|265
|ОАО "Турбаслинские бройлеры"
|266
|ОАО "Милком"
|267
|ООО "Авангард-Агро-Воронеж"
|268
|ООО "Авангард-Агро-Орёл"
|269
|ООО "Агропромкомплектация - Курск"
|270
|ООО "АКП Дамате"
|271
|ООО "Белгородские гранулированные корма"
|272
|ООО "Белгранкорм"
|273
|ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"
|274
|ООО "ГК "Агро-Белогорье"
|275
|ООО "Группа компаний "Русагро"
|276
|ООО "Курск-Агро"
|277
|ООО "Птицеводческий комплекс "АК Барс"
|278
|ООО "Птицефабрика Акащевская"
|279
|ООО "Русская рыбопромышленная компания"
|280
|ООО "ЦЧ АПК"
|281
|ООО "ЭкоНиваАгро"
|282
|ООО "Агрокультура Групп"
|283
|ООО "Агрофирма Ариант"
|284
|ООО "Долина Овощей"
|285
|ООО "Знаменский СГЦ"
|286
|ООО "Компания "Био-Тон"
|287
|ООО "Межениновская птицефабрика"
|288
|ООО "Покровское молоко"
|289
|ООО "Равис ПФ"
|290
|ООО "Русмолко"
|291
|ООО "Хохланд Руссланд"
|292
|ООО "Чебаркульская Птица"
|293
|ООО "Челны-Бройлер"
|294
|ООО "ЭкоМилк"
|295
|ООО "Эрманн"
|296
|ООО "Агрокомплекс Ростовский"
|297
|ПАО "Птицефабрика Боровская им. А.А. Созонова"
|298
|ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства"
|299
|ПАО "Русский лосось"
|300
|СХ ПАО "Белореченское"
|Минпромторг России
|Гостиницы и предприятия общественного питания
|301
|АО "Аэромар"
|302
|ООО "Амрест"
|303
|ООО "Бургер рус"
|304
|ООО "Главная линия"
|305
|ООО "Интернэшнл ресторант брэндс"
|306
|ООО "Макдоналдс"
|Добыча металлических руд
|307
|АО "Лебединский горно-обогатительный комбинат"
|308
|АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
|309
|АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат"
|310
|ПАО "Михайловский ГОК"
|311
|ПАО "Полюс"
|312
|АО "Полиметалл УК"
|Добыча прочих полезных ископаемых
|313
|АО "Первая нерудная компания"
|314
|АК "Алроса" (ПАО)
|315
|АО АГД Даймондс
|316
|ОАО "Ураласбест"
|317
|ООО "Руссоль"
|318
|ООО "Восточная горнорудная компания"
|Лесопромышленный комплекс
|319
|АО "Группа ИЛИМ"
|320
|АО "Монди сыктывкарский ЛПК"
|321
|АО "Готэк"
|322
|ООО "Группа компаний "Сегежа"
|323
|ОАО "Архангельский ЦБК"
|324
|ОАО "Дальлеспром"
|325
|ОАО "Кондопога"
|326
|ООО "Свеза"
|Металлургическая промышленность
|327
|АО "БМК"
|328
|АО "Волжский трубный завод" (АО "ВТЗ")
|329
|АО "Воткинский завод"
|330
|АО "Выксунский металлургический завод"
|331
|АО "Концерн "Калашников"
|332
|АО "Концерн ВКО "Алмаз-антей"
|333
|АО " КФ"
|334
|АО "Металлургический завод "Электросталь"
|335
|АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева"
|336
|АО "Объединенная металлургическая компания"
|337
|АО "ОЭМК"
|338
|АО "Первоуральский новотрубный завод"
|339
|АО "Производственное объединение "Стрела"
|340
|АО "Русская медная компания"
|341
|АО "Русский Алюминий"
|342
|АО "Тяжмаш"
|343
|АО "Уральская сталь"
|344
|АО "Уралэлектромедь"
|345
|АО "ХК "Металлоинвест"
|346
|АО "Челябинский ЭМК"
|347
|ОАО "Евраз Холдинг"
|348
|ОАО "Завод им. В.А.Деггярева"
|349
|ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод"
|350
|ОАО "УГМК"
|351
|ОАО "УК "Промышленно-металлургический холдинг"
|352
|ООО "Группа Онэксим"
|353
|ООО "Металлсервис-Групп"
|354
|ПАО "Ашинский" металлургический завод"
|355
|ПАО "ГМК "Норильский никель"
|356
|ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма"
|357
|ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
|358
|ПАО "Машиностроительный завод"
|359
|ПАО "Мотовилихинские заводы"
|360
|ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
|361
|ПАО "Северский трубный завод" (ПАО "СТЗ")
|362
|ПАО "Северсталь"
|363
|Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод" (ПАО "СинТЗ")
|364
|ПАО "Тагмет"
|365
|ПАО "Трубная металлургическая компания" (ПАО "ТМК")
|366
|ПАО "Тулачермет"
|367
|ПАО "Челябинский металлургический комбинат"
|368
|ПАО "Челябинский трубопрокатный завод"
|369
|ПАО "ЭН+ Групп"
|370
|АО "Новосибирский стрелочный завод"
|Производство автотранспортных средств
|371
|АО "Автоваз"
|372
|АО "Урал", АО "Автомобильный завод "Урал"
|373
|АО ХК "СДС-Маш"
|374
|ЗАО "Рено Россия"
|375
|ООО "Фольксваген груп Рус"
|376
|ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)
|377
|ПАО "ГАЗ"
|378
|ПАО "Камаз"
|379
|ПАО "Нефаз"
|380
|ПАО "Соллерс"
|Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|381
|АО "БКО", АО "Боровичский комбинат огнеупоров"
|382
|АО "БЭТ"
|383
|АО "Евроцемент групп"
|384
|АО "Салаватстекло"
|385
|АО "Саратовстройстекло"
|386
|АО "ТехноНИКОЛЬ"
|387
|ОАО "Группа "Магнезит"
|388
|ОАО "Сибирский цемент"
|389
|ООО "Гардиан Стекло Рязань"
|390
|ООО "КНАУФ Инсулейшн"
|391
|ООО "Пилкингтон Гласс"
|Производство продукции машиностроения
|392
|АО "Алтайвагон"
|393
|АО "Арзамасский машиностроительный завод"
|394
|АО "ВРМ"
|395
|АО "Желдорреммаш"
|396
|АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького"
|397
|АО "Коломенский завод"
|398
|АО "ММП имени В.В.Чернышева"
|399
|АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского"
|400
|АО "Новомет-пермь"
|401
|АО "ОДК-ПМ"
|402
|АО "ОСК"
|403
|АО "ПЗ "МАШ", АО "Пермский завод "Машиностроитель"
|404
|АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"
|405
|АО "РСК "МИГ"
|406
|АО "Рузаевский завод химического машиностроения"
|407
|АО "Тихвинский вагоностроительный завод"
|408
|АО "У-УАЗ"
|409
|АО "Вертолеты России"
|410
|АО "Восточная верфь"
|411
|АО "Машиностроительная-индустриальная группа "Концерн "Тракторные заводы";
|412
|АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
|413
|АО "Петербургский тракторный завод"
|414
|АО "СК "АК Барс"
|415
|АО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"
|416
|АО "Уральский завод гражданской авиации"
|417
|ГК "Ростех"
|418
|АО "Группа "Синара"
|419
|ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия"
|420
|ОАО "Волгограднефтемаш"
|421
|ОАО "Копейский машиностроительный завод"
|422
|ОАО "Тверской вагоностроительный завод"
|423
|ОАО "ЛСЗ "Пелла"
|424
|ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"
|425
|ООО "ПК "Нэвз"
|426
|ООО "Русские машины"
|427
|ООО "СТМ-сервис"
|428
|ООО "Уралмаш НГО Холдинг"
|429
|ООО "Юргинский машзавод"
|430
|ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод"
|431
|ООО "ОМГ" (Объединенная машиностроительная группа)
|432
|ООО "СЗ "Залив"
|433
|ООО " ССК "Звезда"
|434
|ПАО "Казанский вертолетный завод"
|435
|ПАО "Компания "Сухой"
|436
|ПАО "Корпорация "Иркут"
|437
|ПАО "Курганмашзавод"
|438
|ПАО "ОДК-Сатурн"
|439
|ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
|440
|ПАО "Роствертол"
|441
|ПАО "Силовые машины"
|442
|ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"
|443
|ПАО "Находкинский судоремонтный завод"
|444
|ПАО "НПК "ОВК"
|445
|ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
|446
|ПАО ААК "Прогресс"
|Прочие обрабатывающие производства
|447
|АО "БТК" ГРУПП"
|448
|АО "Верхневолжский кожевенный завод"
|449
|АО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
|450
|АО "ВПК "НПО машиностроения"
|451
|АО "ГКНПЦ им. МВ. Хруничева"
|452
|АО "Группа ГМС"
|453
|АО "Завод "Фиолент"
|454
|АО "ИСС"
|455
|АО "КМПО"
|456
|АО "Компания "Фарадей"
|457
|АО "Концерн "Моринформсистема-Агат"
|458
|АО "Концерн "Океанприбор"
|459
|АО "НПО Лавочкина"
|460
|АО "НПО Энергомаш"
|461
|АО "Обувная фирма "Юничел"
|462
|АО "РЮД "Прогресс"
|463
|АО "Российские космические системы"
|464
|АО "Русская кожа"
|465
|АО " УН "Петропавловск"
|466
|АО "Авиастар-СП"
|467
|АО "Концерн "НПО "Аврора"
|468
|АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии"
|469
|АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"
|470
|АО "Кордиант"
|471
|АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение"
|472
|АО "Технодинамика"
|473
|АО "ЦТСС"
|474
|ГК "Восток сервис"
|475
|АО "Р-Фарм"
|476
|ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
|477
|АО "Коминвест-АКМТ"
|478
|ООО "Концепт Груп"
|479
|ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
|480
|ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация"
|481
|ОАО "УК ЕПК"
|482
|ОАО "Хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы"
|483
|ООО "Веза"
|484
|ООО "Гекса" - нетканые материалы"
|485
|ООО "Объединенная сервисная компания"
|486
|ООО "Промкомплектация"
|487
|ООО "Русская инжиниринговая компания"
|488
|ООО "Стан"
|489
|ООО Труппа "КАСКОЛ"
|490
|ООО "Нео-Фарм"
|491
|ООО УК "УЗТМ-Картекс"
|492
|ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королёва"
|493
|ПАО "Туполев"
|494
|ПАО "Электромеханика"
|495
|ПАО "Кузнецов"
|496
|ПАО "Научно-производственное предприятие "Аэросила"
|497
|ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева"
|498
|ПАО "Ярославский судостроительный завод"
|499
|АО "Роснано"
|500
|АО "Тосненский механический завод"
|501
|ООО "Управляющая компания "РМ Рейл"
|502
|ФГУП "Крыловский ГНЦ"
|503
|АО "АПЗ"
|504
|АО "Электрощит" - ТМ Самара"
|505
|АО "Государственный рязанский приборный завод""
|506
|АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"
|507
|АО "НПП "Исток" им. Шокина"
|508
|АО "Ульяновский механический завод"
|509
|АО "Электрозавод"
|Оптовая и розничная торговля
|510
|ООО " Торговый дом "Балтийский берег"
|511
|X5 Retail Group N.V.
|512
|АО "ГалоПолимер"
|513
|АО "Глория джинс"
|514
|АО "Корпорация "Гринн"
|515
|АО "Русская телефонная компания"
|516
|АО "Связной логистика"
|517
|АО "Тандер"
|518
|АО "Торговая компания "Мегаполис"
|519
|АО "Трансмашхолдинг"
|520
|ООО "Дом одежды" (ГК Zenden)
|521
|ЗАО АВК "Эксима"
|522
|ОАО "Торговый дом ЦУМ"
|523
|ООО "Лабиринт-Волга"
|524
|ООО "Агроторг"
|525
|ООО "Адидас"
|526
|ООО "Альбион-2002"
|527
|ООО "Алькор и ко"
|528
|ООО "Альфа Владимир"
|529
|ООО " Альфа Пенза"
|530
|ООО "Альфа Рязань"
|531
|ООО "Аромалюкс"
|532
|ООО "Атак"
|533
|ООО "Ашан"
|534
|ООО "Билла"
|535
|ООО "Бэст прайс"
|536
|ООО "Вайлдберриз"
|537
|ООО "Виктория балтия"
|538
|ООО "Вкусвилл"
|539
|ООО "Гиперглобус"
|540
|ООО "Городской супермаркет"
|541
|ООО "ГЭС розница"
|542
|ООО "ДНС ритейл"
|543
|ООО "Домашний интерьер"
|544
|ООО "Европа"
|545
|ООО "Икеа дом"
|546
|ООО "Икс 5 гипер"
|547
|ООО "Интернет решения"
|548
|ООО "Камелот-а"
|549
|ООО "Кари"
|550
|ООО "КДВ групп"
|551
|ООО "Купишуз"
|552
|ООО "Лента"
|553
|ООО "Леруа мерлен восток"
|554
|ООО "Маяк"
|555
|ООО "МВМ"
|556
|ООО "Метро кэш энд керри"
|557
|ООО "О'кей"
|558
|ООО "Остин"
|559
|ООО "Розница к-1"
|560
|ООО "Рольф"
|561
|ООО "Сеть связной"
|562
|ООО "Ситилинк"
|563
|ООО "Союз св. Иоанна воина"
|564
|ООО "Спар миддл Волга"
|565
|ООО "Спортмастер"
|566
|ООО "Строительный торговый дом "Петрович"
|567
|ООО "Тамерлан"
|568
|ООО "ТД "Электротехмонтаж"
|569
|ООО "ТС Командор"
|570
|ООО "Фактор"
|571
|ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц"
|572
|ООО "Элемент-трейд"
|573
|ООО ТД "Сима-ленд"
|574
|ПАО "Аптечная сеть 36,6"
|575
|ПАО "Детский мир"
|576
|ПАО "Дикси групп"
|577
|ПАО "Компания "М.видео"
|578
|ПАО "Объединенные машиностроительные заводы"
|579
|ПАО "Фосагро"
|Фармацевтическая промышленность
|580
|АО "Биннофарм"
|581
|ОАО "Биосинтез"
|582
|ПАО "Фармстандарт"
|Химическая промышленность
|583
|АО "Башкирская содовая компания"
|584
|АО "Минудобрения"
|585
|ПАО "Тольяттиазот"
|586
|АО "МХК "Еврохим"
|587
|АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"
|588
|АО "ОХК "Уралхим"
|589
|АО Фирма "Август"
|590
|ГК "Рускомпозит"
|591
|Группа компаний "Титан"
|592
|КАО "Азот"
|593
|ОАО "Щекиноазот"
|594
|ООО "Никохим"
|595
|ООО "Группа Полипластик"
|596
|ПАО "Акрон"
|597
|ПАО "Куйбышевазот"
|598
|ПАО "Нижнекамскшина"
|599
|ПАО "СИБУР холдинг"
|600
|ПАО "Уралкалий"
|601
|ПАО "Химпром"
|602
|ИООО "Славкалий"
|603
|ФГУП "Производственное объединение "Маяк"
|604
|ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова"
|Прочее
|605
|Группа компаний "Регионы"
|Минприроды России
|606
|ПАО "Геотек сейсморазведка"
|607
|ООО "Голевская горнорудная компания"
|608
|АО "Росгеология"
|609
|ООО "Интегра Менеджмент"
|Минобрнауки России
|610
|ООО "Анкор кадровые решения"
|611
|АО "Концерн "Созвездие"
|612
|АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-баррикады"
|613
|АО "Федеральный центр науки и высоких технологий "специальное научно-производственное объединение "Элерон"
|614
|ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
|615
|ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова"
|616
|ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина"
|617
|ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"
|618
|ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"
|619
|ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры"
|620
|ФГУП "Цниимаш"
|621
|ФГЦП "Цэнки"
|Минкомсвязи России
|622
|АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти"
|623
|АО "ПФ "СКБ Контур"
|624
|АО "Сбербанк - технологии"
|625
|АО "Эр-телеком холдинг"
|626
|ГК "Май"
|627
|Группа компаний "АТОЛ"
|628
|ОАО АФК "Система"
|629
|ООО "Сбербанк-сервис"
|630
|ООО "Сибирская интернет компания"
|631
|ООО "Т2 мобайл"
|632
|ООО "Эпам систэмз"
|633
|ООО "Яндекс"
|634
|ООО "1С"
|635
|ПАО "Вымпел-коммуникации"
|636
|ПАО "Мегафон"
|637
|ООО "Мэйл.ру"
|638
|ПАО "Ростелеком"
|639
|ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"
|640
|ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"
|641
|ФГУП "Почта России"
|642
|Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи"
|Минздрав России
|643
|АО "Группа компаний "Медси"
|644
|ФГУП "НПО Микроген"
|Прочее
|645
|Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации"
|646
|ФГУП Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации"