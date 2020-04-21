Минкомсвязи сформировало список из 79 системообразующих компаний отрасли

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минкомсвязи РФ сформировало свой список системообразующих компаний из 79 организаций в сфере информации и связи, говорится в сообщении министерства.

В список попали компании из 14 отраслей: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные агентства; книжные издательства; газеты; радиостанции; предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность; книжные магазины; рекламные агентства.

Согласно сообщению Минкомсвязи, критериями для попадания в список стали выручка организации; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в интернете; ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах Российской Федерации и ряд других.

В дальнейшем перечень системообразующих предприятий будет обновляться исходя из оценки соответствия установленным отраслевым показателям, а также соответствия выше указанным критериям.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий (20 марта правкомиссия в него включила 646 предприятий, но затем правительство решило пересмотреть список, исходя из новых отраслевых критериев). Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.

Правительственная комиссия на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, в него уже вошли 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом.

На следующем заседании правкомиссии 24 апреля будет рассмотрены еще четыре отраслевых перечня - от Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава.

Ниже следует перечень системообразующих организаций в сфере информации и связи: