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Минкомсвязи сформировало список из 79 системообразующих компаний отрасли

Минкомсвязи сформировало список из 79 системообразующих компаний отрасли
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минкомсвязи РФ сформировало свой список системообразующих компаний из 79 организаций в сфере информации и связи, говорится в сообщении министерства.

В список попали компании из 14 отраслей: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные агентства; книжные издательства; газеты; радиостанции; предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность; книжные магазины; рекламные агентства.

Согласно сообщению Минкомсвязи, критериями для попадания в список стали выручка организации; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в интернете; ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах Российской Федерации и ряд других.

В дальнейшем перечень системообразующих предприятий будет обновляться исходя из оценки соответствия установленным отраслевым показателям, а также соответствия выше указанным критериям.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий (20 марта правкомиссия в него включила 646 предприятий, но затем правительство решило пересмотреть список, исходя из новых отраслевых критериев). Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.

Правительственная комиссия на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, в него уже вошли 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом.

На следующем заседании правкомиссии 24 апреля будет рассмотрены еще четыре отраслевых перечня - от Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава.

Ниже следует перечень системообразующих организаций в сфере информации и связи:

Наименование организации ИНН
1 Группа компаний Ланит 7701793872
2 ООО "Яндекс" 7736207543
3 ООО "Мэйл.ру" 7743001840
4 ЗАО "Софтлайн Интернейшнл" 7736222125
5 АО "Ай-Теко" 7704160892
6 ПАО "ИБС ИТ УСЛУГИ" 7713444361
7 ЗАО "Крок Инкорпорейтед" 7701004101
8 АО "Лаборатория Касперского" 7713140469
9 ООО "1С" 7709860400
10 АО "ПФ "СКБ Контур" 6663003127
11 АО "Нэксайн" 7801019126
12 АО "Айсиэл-КПО ВС" 1660014361
13 ЗАО "Центр Финансовых Технологий" 5407125059
14 АО НИП "Информзащита" 7702148410
15 АО "УК Диасофт" 9715302870
16 ОАО "Инфотекс" 7710013769
17 АО "Корпорация Галактика" 7707140573
18 ООО "Организационно-технологические решения 2000" 7718162032
19 АО "Позитив Текнолоджиз" 7718668887
20 АО "Барс Груп" 1655251590
21 АО "НПО РусБИТех" 7726604816
22 ООО "РАМБЛЕР&КО МЕДИА" 7726387784
23 ООО "КРИПТО-ПРО" 7717107991
24 ООО "БИАЙЭЙ-ТЕХНОЛОДЖИЗ" 7810385714
25 ООО "Программный Продукт" 7810268545
26 ООО "Корус Консалтинг СНГ" 7801392271
27 Акционерное общество "Первая образцовая типография" 7705709543
28 Открытое акционерное общество "Издательство "Высшая школа" 7707627712
29 Общество с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический комплекс Парето-принт" 6949008886
30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" 7704853840
31 Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" 7703082786
32 Публичное акционерное общество "РБК" (АО "СОТОЛ ПРОЕКТ") 7728547955 (7714411263)
33 Общество с ограниченной ответственностью "Европейская медиа группа" 7717535281
34 Группа компаний KRUTOY MEDIA 7712101731
35 Закрытое акционерное общество "Русская медиагруппа" 7730115448
36 Закрытое акционерное общество "Мультимедиа-холдинг" 5024112009
37 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 7717127211
38 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" 7714072839
39 Федеральное государственное унитарное предприятие "Телевизионный технический центр "Останкино" 7717022723
40 Акционерное общество "Первый канал" 7717039300
41 Акционерное общество "Телекомпания НТВ" 7703191457
42 Акционерное общество "Национальная Медиа Группа" 7704676655
43 Закрытое акционерное общество МТРК "Мир" 7705010096
44 Открытое акционерное общество "ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" 7717653542
45 Общество с ограниченной ответственностью "Новый Медиа Холдинг" 9701000319
46 Акционерное общество "Карусель" 7717689933
47 Акционерное общество "ТВ Центр" 7717091519
48 Группа компаний "ОКНО-ТВ" 7722709590
49 Акционерное общество "Газпром-Медиа Холдинг" 7728668727
50 Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 7715995942
51 Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо" 7708188426
52 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Редакция "Российской газеты" 7714024842
53 Акционерное общество "Издательский дом "Комсомольская правда" 7714037217
54 Закрытое акционерное общество "Редакция газеты "Московский комсомолец" 7703046121
55 Акционерное общество "Аргументы и Факты" 7701103751
56 Акционерное общество "Коммерсантъ" 7707120552
57 Группа компаний Russ Outdoor 7731196087
58 Общество с ограниченной ответственностью "ГЭЛЛЭРИ СЕРВИС" 7714564333
59 Акционерное общество "Национальная книжная сеть" 7715771572
60 Публичное акционерное общество "Ростелеком" 7707049388
61 Акционерное общество "Почта России" 7724490000
62 Общество с ограниченной ответственностью "Т2 мобайл" 7743895280
63 Публичное акционерное общество "Мегафон" 7812014560
64 Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" 7725027605
65 Публичное акционерное общество "Таттелеком" 1681000024
66 Акционерное общество "Газпром космические системы" 5018035691
67 Открытое акционерное общество "Костромская городская телефонная сеть" 4401006871
68 Акционерное общество "Тывасвязьинформ" 1701034426
69 Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 7710016640
70 Акционерное общество "Электросвязь" в Чеченской Республике 2014016741
71 Общество с ограниченной ответственностью "Миранда-медиа" 7702527584
72 Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" 7709219099
73 Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 7740000076
74 Общество с ограниченной ответственностью "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" 6661079603
75 Государсвтвенное унитарное предприятие "БайконурСвязьИнформ" 9901000362
76 Некоммерческое акционерное общество "Вайнах телеком" 2005503932
77 Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" 7713076301
78 Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" 5902202276
79 Акционерное общество "Медиаскоп" 7714117913
Хроника 27 января – 21 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Минкомсвязи РФ

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