Минсельхоз РФ включил в свой перечень 66 системообразующих предприятий
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ сформировал отраслевой перечень системообразующих предприятий из 66 компаний, следует из документа, размещенного на сайте ведомства.
В нем отмечается, что перечень будет дополняться, работа продолжается.
Предприятия, включенные в перечень, разделены по отраслевому принципу - растениеводство, животноводство, рыболовство и рыбоводство, а также производство пищевой продукции и напитков. Вместе с головными предприятиями указаны и дочерние, имеющие ИНН.
Кроме того, по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в перечень включен "Росагролизинг".
Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий (20 марта правкомиссия в него включила 646 предприятий, но затем правительство решило пересмотреть список исходя из новых отраслевых критериев). Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.
Правительственная комиссия на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, в него уже вошли 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом.
На следующем заседании правкомиссии 24 апреля будет рассмотрены еще четыре отраслевых перечня - от Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава.
Ниже следует таблица Минсельхоза с уже вошедшими в перечень министерства системообразующими компаниями:
Перечень системообразующих организаций агропромышленного комплекса
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|Растениеводство
|1
|
Группа ОЗК:
АО "ОЗК"
ИНН 7708632345
|
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" ИНН 2315014748
ООО "ДВЗТ" ИНН 2531012840
ООО "Торговый дом ОЗК" ИНН 7708763813
ООО "ОЗК Центр" ИНН 6829091890
ООО "ОЗК Сибирь" ИНН 5504239661
ООО "ОЗК Юг" ИНН 2310170817
ОАО "Бутурлиновский Мелькомбинат" ИНН 3605000114
ОАО "Ардатовское хлебоприемное предприятие ИНН 1301015838
ОАО "Атяшевское хлебоприемное предприятие" ИНН 1303016379
ОАО "Оброчинское хлебоприемное предприятие" ИНН 1310187008
ОАО "Резервхлеб" ИНН 7814339814
ОАО "Орский элеватор" ИНН 5616001272
ООО "Агростандарт" ИНН 3917504082
АО "Элеватор" ИНН 2624000012
ОАО "Грачевский элеватор" ИНН 2606004060
ОАО "Палласовский элеватор" ИНН 3423009828
АО "Портовый элеватор" ИНН 3908003065
ОАО "Суровикинский элеватор" ИНН 3430001347
|2
|
ГК ТРИО:
ООО "ГК Трио"
ИНН 4823037028
|
ООО "Агрофирма Трио" ИНН 4807014182
ООО "Торгальянс" ИНН 4824031950
ООО "Елецкий" ИНН 4807004762
ООО Агросервис ИНН 5032095822
ООО АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ ИНН 4807056746
ООО АГРОФИРМА им.КАЛИНИНА ИНН 4810002363
ООО Тербуны-АГРО ИНН 4815003040
ООО Селена М ИНН 7709863835
АО Долгоруковское хлебоприемное ИНН 4806000719
АО Краснинское ХПП ИНН 4810000101
АО Рассвет ИНН 4811005367
ООО "Агроснабсахар" ИНН 4826050108
ООО "ТРИО XXI" ИНН 4824022352
|3
|
Агропромышленный холдинг "Эко-культура":
ООО "ЭКО-Культура"
ИНН 2609024107
|
ООО "Овощи Ставрополья" ИНН 2609800279
ООО ТК "Эко - Культура" ИНН 2609023840
ООО "Солнечный дар" ИНН 2607000485
ООО "Овощи Черноземья" ИНН 4823054739
ООО Тепличный Комплекс "Подмосковье" ИНН 5005061060
ООО Тепличный Комплекс "Тульский" ИНН 7118017185
ООО Тепличный Комплекс "Воронежский" ИНН 3602010795
ООО Тепличный Комплекс "Марьинский" ИНН 3328004435
ООО "Круглый Год" ИНН 4715025459
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКО-КУЛЬТУРА" ИНН 5024176980
ООО "Эко-Культура-Трейд" ИНН 7106527696
ЗАО СХП "Кавказ" ИНН 2630042483
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|4
|
ГК "Волго-Дон АгроИнвест":
ООО "Управляющая компания
"АГРО-Инвест Регионы" ИНН 7701669113
ООО "АГРО-Инвест Управление"
ИНН 3665803187
|
ООО "Политовское ХПП" ИНН 4811006811
АО "Агропромышленная группа "Лебедянский элеватор" ИНН 4811002045
ООО "Волго-Дон АгроИнвест" ИНН 9717065544
ООО "Липецкая АгроПромышленная Компания ИНН 4811024948
ООО "Волгоградская АгроПромышленная Компания" ИНН 3404004704
ООО "Рудянский хлеб" ИНН 3453000477
ООО "Еланский элеватор" ИНН 3406001748
ООО "Торговый дом "ВАПК" ИНН 3444132396
ОАО "Випойл-Белые Пруды" ИНН 3404004895
ОАО "Випойл-Белые Пруды 2" ИНН 3404005176
ОАО "Випойл-Грязнуха" ИНН 3404004888
ОАО "Випойл-Плотников 1-й" ИНН 3404003877
ОАО "Випойл-Профсоюзник ИНН 3404005190
ОАО "Випойл-Березовская" ИНН 3404103737
ОАО "Випойл-Березовская 2" ИНН 3404004905
ОАО "Випойл-Матышево ИНН 3425004695
ОАО "Випойл-Матышево 2" ИНН 3425007110
ОАО "Випойл-Большое Судачье" ИНН 3425004920
ОАО "Випойл-Большое Судачье 2 ИНН 3425007150
ООО "Сторожевое-АГРО" ИНН 4816009566
ООО "Усманская земля" ИНН 4816009573
ОАО "Лев-Толстовское хлебоприемное предприятие" ИНН 4812000548
ООО "Горшечное-АГРО-Инвест" ИНН 4604006073
ООО "Курск-АГРО-Инвест" ИНН 4611013353
ООО "Олым-АГРО-Инвест" ИНН 4608005151
ООО "Белгородка-АГРО-Инвест" ИНН 4604004848
ООО "Шацк-АГРО-Инвест" ИНН 6224005060
ООО "Челновая-АГРО-Инвест" ИНН 6818028938
ООО "Моршанск-АГРО-Инвест" ИНН 6809025070
ООО "Усмань-АГРО-Инвест" ИНН 4816008971
ООО "Становое-АГРО-Инвест" ИНН 4807009489
ООО "Сосновка-АГРО-Инвест" ИНН 6818028455
ООО "Грибановка-АГРО-Инвест" ИНН 3609005280
ООО "Новохоперск-АГРО-Инвест" ИНН 3617007675
ООО "Верхняя Хава-АГРО-Инвест" ИНН 3607004932
ООО "Измалково-АГРО-Инвест" ИНН 4807009665
ЗАО "Касторное-АГРО-Инвест" ИНН 4608004863
ООО "АГРО-Инвест-Кшень" ИНН 4621009116
ООО "АГРОЛИПЕЦК" ИНН 4816006170
ООО "АГРОТЕРМИНАЛ" ИНН 4816006808
ООО "Дон" ИНН 3607005157
ООО "Вторая Региональная Липецкая Земельная Компания" ИНН 4803010042
ООО "Первая Региональная Липецкая Земельная Компания" ИНН 4803010050
ООО "Долгоруково-АгроИнвест" ИНН 4806016606
ООО "Данков-АгроИнвест" ИНН 4803010067
ЗАО "Дмитриев-АГРО-Инвес" ИНН 4605005442
ООО "Селино-АГРО-Инвест" ИНН 4605006171
ООО "Льгов-АГРО-Инвест" ИНН 4605005869
|5
|
Группа ФИТО (Долина овощей):
ООО "Управляющая компания
АГРОКАПИТАЛ"
ИНН 7713416090
|
ООО "Тепличный комбинат ЛипецкАгро" ИНН 4803009110
ООО "Тепличный комбинат Елецкие овощи" ИНН 4807039564
АО "Тепличное" ИНН 1328016109
ООО "Вкус Ставрополья" ИНН 2618023036
ООО Торговый дом "Долина Овощей" ИНН 4803000125
ООО "Овощи краснодарского края" ИНН2368000361
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|6
|ГК "Горкунов" ИНН 7728390694
|
ООО "ТК "Новосибирский" ИНН 5433168764
ООО " Толмачевский" ИНН 5433200129
ООО "ТК "Ярославский" ИНН 7627031650
ООО "ТК "ОБСКОЙ" ИНН 5433959205
ООО "Сибирский" ИНН 5424951633
ООО " ТК "Смоленский" ИНН 6725031039
ООО "ТК "Белогорский" ИНН 9109019197
|7
|
Группа Агрокомплекс:
АО "Фирма "Агрокомплекс" им.
Н.И. Ткачева"
ИНН 2328000083
|
ООО "Лаборатория агрохимических исследований" ИНН 2362001312
АО "Кореновсксахар" ИНН 2373011986
ООО ТД "Агрокомплекс-Экспорт" ИНН 2310194159
АНО ДПО "МУЦ "Краснодарский" ИНН 2312023800
ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" ИНН 2330025991
ООО "Сыры Кубани" ИНН 2362000870
ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" ИНН 2354009290
АО "Тихорецкагроинвест" ИНН 2360011989
АО "Кавказ" ИНН 2332017629
ОАО "Крыловской элеватор" ИНН 2338003767
ОАО "Малороссийский элеватор" ИНН 2354003059
ОАО "Славянский КХП" ИНН 2349009383
АО "Агрокомплекс Рис" ИНН 2370010134
ОАО "Полтавский КХП" ИНН 2336004878
ООО "Агростройкомплекс" ИНН 2362000767
ООО "ФОРУМ" ИНН 2311178706
АО "Крыммолоко" ИНН 9102064070
ООО "ТД Агрокомплекс" ИНН 2328010821
ООО "Павловский сахарный завод" ИНН 2309140864
ЗАО "Темижбекское зерновое предприятие" ИНН 2332000209
ООО "Охотничье хозяйство "Кубань" ИНН 2308122823
ООО "АФ "Камышеватская" ИНН 2361010392
ООО "Агрокомплекс Павловский" ИНН 2346000304
ЗАО "Нива" ИНН 2346000287
АО "Титан" ИНН 2308201000
АО "Кубанский бекон" ИНН 2360011837
АО "Венцы-Заря" ИНН 2364018449
НАО "Киево-Жураки" АПК ИНН 0917004101
ООО "Агрокомплекс Ростовский" ИНН 6123016298
ООО "Агрокомплекс Ставропольский" ИНН 2623014799
ООО "Агрокомплекс "Новокубанский" ИНН 2343017589
АО "ОПХ "Раздольное" ИНН 2371001693
|8
|
ГК "МОЕ ЛЕТО":
ООО "АГРО-ИНВЕСТ"
ИНН 4012005152
|
ООО "АГРОГРИБ" ИНН 7117029519
ООО ТД "МОЕ ЛЕТО" ИНН 7722444181
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|9
|
Группа Агрохолдинг Степь:
ПАО "Родина"
ИНН 2334006686,
ПАО "Кубанская степь"
ИНН 2334005509
|
АО Агрохолдинг "СТЕПЬ" ИНН 7708813052
АО Агрокомбинат "Южный" ИНН 7703760791
АО "Племенной завод "Прогресс" ИНН 6112912831
АО "Племенной завод "Гашунский" ИНН 6112912380
ООО "Агро-Мичуринское" ИНН 6153023302
ООО "Коломийцевское" ИНН 6153022130
ООО "СТЕПЬ Агрострой" ИНН 6164114706
ООО "Техюгснаб" ИНН 6163132149
ООО "Торговый Дом Агрохолдинг "СТЕПЬ" ИНН 6163101430
АО "СКЗ" ИНН 6153002990
АО "Зимхлебопродукт" ИНН 6112000793
ООО "Азоврыба" ИНН 6140031867
ООО "Волгодонской элеватор" ИНН 6143054414
ООО "Новожуковский" ИНН 6108007732
АО Молочный завод "Орловский" ИНН 6126000137
ООО "СТЕПЬ-Активы" ИНН 6164129371
ООО "СПК "Родная земля" ИНН 6147037378
ООО "Пролетарский КХП" ИНН 6128009015
ООО "ПХП" ИНН 6128004000
ООО "Элеватор "Пролетарский" ИНН 6128008011
ООО "ТД" "ИНВЕСТПРОМ-ОПТ" ИНН 6167077675
АО "Новопластуновское" ИНН 2346000311
АО "Имени Героя ВОВ Данильченко В.И." ИНН 2334021010
АО "Белое" ИНН 2341013807
АО "Трудовое" ИНН 2341012070
ООО "МТС-ГК "Степь" ИНН 2334019565
ООО "СТЕПЬ-Бакалея" ИНН 2363001210
АО "Агрохлебопродукт" ИНН 2636038028
ООО "СР" ИНН 2608800205
ООО "Агро-1" ИНН 2608000061
ООО "Сельхозпроминвест" ИНН 2636088269
ООО "Цимлянское" ИНН 2623019204
ООО "Заветное" ИНН 2625027680
ООО "Ульяновец" ИНН 2625027673
ООО "Темнолесское" ИНН 2623019758
ООО "Бешпагир" ИНН 2634062586
ООО "Агроресурс" ИНН 0919003520
ООО "СТЕПЬ-ФРЕШ" ИНН 5003128953
ООО "СТЕПЬ X Молоко" ИНН 2536316320
|10
|
Группа Авангард:
АО "Авангард-Агро"
ИНН 5722033117
|
ООО "АВАНГАРД-АГРО-Воронеж" ИНН 3666128249
ООО "АВАНГАРД-АГРО-КУРСК" ИНН 4607004691
ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ" ИНН 5722033156
|11
|
ГК "Каргилл":
ООО "Каргилл"
ИНН 7113502396
|
ООО "Каргилл Новоаннинский" ИНН 3419011006
ОАО "Зерно" ИНН 3614000449
ООО ПКФ "Братья" ИНН 6167013664
ООО "Провими" ИНН 7705014478
ОАО "Геркулес" ИНН 5020002781
|12
|
Группа Прогресс:
ООО "Прогресс Агро"
ИНН 2312280798
|
АО "Колхоз"Прогресс" ИНН 2329018171
АО "Конный завод "Восход" ИНН 2343011851
АО "Кореновский элеватор" ИНН 2335003582
АО "Рассвет" ИНН 2356045713
АО "Сахарный завод "Свобода" ИНН 2356030749
АО "Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов" ИНН 2356008207
АО "Южный мельник" ИНН 2356043378
АО Агрофирма "Мир" ИНН 2356005982
ООО "АХК РИТЕЙЛ" ИНН 2373000342
ООО "НПО "Семеноводство Кубани" ИНН 2356042624
ООО "ПаритетАгро" ИНН 2364017100
ООО "СГЦ КУБАНЬ" ИНН 2373015758
ООО "Торгагропродукт" ИНН 2311228724
ООО "Центр контроля качества" ИНН 2356049122
ООО "Элеватор" ИНН 2356045431
ООО "Юг АгроБизнес" ИНН 2356041483
ООО "ЮгЗемИнвест" ИНН 2356046820
ООО "Южный мясокомбинат" ИНН 2356046442
|13
|АО "Прогресс" ИНН 4826022365
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|14
|
ГК Концерн Покровский:
ООО ТД "Концерн "Покровский"
ИНН 2334023970
|
ОАО АФП "Нива" ИНН 2334013556
ОАО "Родина" ИНН 2331003623
ОАО АФПЗ "Победа" ИНН 2334001455
ОАО "Племзавод "Воля" ИНН 2334001350
ОАО СС "Племзавод "Бейсуг" ИНН 2347003210
ОАО САФ "Русь" ИНН 2353016552
ООО "Агро холдинг "Каневской" ИНН 2369001167
ООО "Тимашевский сахарный завод" ИНН 2334024068
ПАО "Каневсксахар" ИНН 2334005403
ООО "АгроКонцерн "Покровский" ИНН 2334023755
ООО "Агрофирма "Новощербиновская" ИНН 2361007343
ООО "Лиманское" ИНН 2361007350
ООО "Агрокомплекс "Октябрьский" ИНН 2361010586
ООО "Агрокомплекс "Камышеватский" ИНН 2361010508
ООО "Агрокомплекс "Ейский" ИНН 2361011438
ООО "Кубаньагро-2010" ИНН 2340131928
ООО "Агрофирма "Должанская" ИНН 2361007375
ООО "Импульс" ИНН 2340014501
ООО "Курганинскагро" ИНН 2339018075
ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский" ИНН 2339014560
ООО "Агрофирма "Отрадненская" ИНН 2372000830
ООО "Агрофирма "Мостовская" ИНН 2342019375
ООО "Лазурит" ИНН 2342019142
ООО "Агрокомплекс "Лабинский" ИНН 2314017030
ООО "Агропромышленное предприятие "Родина" ИНН 2314025592
ООО "Агрофирма "Нива" ИНН 2314017062
ООО "Агрофирма "Родина" ИНН 2314016012
ООО "Агрофирма "Рассвет" ИНН 2314025835
ООО "Лабинский элеватор" ИНН 2314025200
ООО "Покровское молоко" ИНН 6215028800
|Животноводство
|15
|
ГК "Сибирская Аграрная Группа":
АО "Аграрная Группа"
ИНН 7017012254
|
АО "Аграрная Группа МП" 7224031400
ООО "Аграрная Группа – Урал" 6671010738
ООО "Аграрная Группа – Красноярск" 2408005841
ООО "Аграрная Группа – Управляющая компания" 7017354441
ООО "АГ – Кемеровский Мясокомбинат" 4205159568
АО "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" 0306229126
АО "Свинокомплекс "Уральский" 6658238860
АО "Свинокомплекс "Красноярский" 3445112681
ООО "Аграрная Группа – Алтай" 2222815167
ООО "Свинокомплекс "Тюменский" 7224049936
ООО "Свинокомплекс "Полевской" 6679093581
АО "Комбинат пищевой "Хороший вкус" 6604011366
ООО СПК "Чистогорский" 4238013194
АО "Славино" 4238012426
АО "Кудряшовское" 5433142195
ООО "Кудряшовский мясокомбинат" 5433171911
|16
|
ООО "Птицефабрика
Акашевская"
ИНН 1207007950
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|17
|
ГК "Агро - Белогорье":
ООО "ГК Агро-Белогорье" ИНН 3123160948
|
ООО "Селекционно-гибридный Центр" ИНН 3115006420
ООО "Ракитянский СК" ИНН 3116002718
ООО "Стригуновский СК" ИНН 3103003721
АО "Крюковский СК" ИНН 3116005620
ОАО "Краснояружский СК" ИНН 3113000889
ОАО "Графовский СК" ИНН 3113001240
АО "Никитовский СК" ИНН 3111504168
ООО "Коломыцевский СК" ИНН 3111504489
ООО "Стрелецкий СК" ИНН 3111504471
ООО "Красногвардейский СК" ИНН 3111504143
ООО "Белгородский СК" ИНН 3102206729
ООО "Красногвардейский СК-1" ИНН 6817004099
ООО "Красногвардейский СК-2" ИНН 6822007578
ООО "Грайворонский СК-1" ИНН 3108007737
ООО "Грайворонский СК-2" ИНН 3108007744
ООО "БОРИСОВСКИЙ СК" ИНН 3103005246
ООО "Белгородский СК-1" ИНН 6810007710
ООО "БОРИСОВСКИЙ СК-1" ИНН 3103005831
ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА" ИНН 3103005824
ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СК" ИНН 3108008297
ОАО "Новоборисовское ХПП" ИНН 3103000209
ОАО "Ливенский комбикормовый завод" ИНН 3111505362
ООО "ЯКОВЛЕВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" ИНН 3121000762
ОАО "Хотмыжское ХПП" ИНН 3108002471
ООО "Борисовская ЗК" ИНН 3103003680
ООО "Прохоровская ЗК" ИНН 3115006572
ООО "Красногвардейская ЗК" ИНН 3111504440
ООО "МПЗ Агро-Белогорье" ИНН 3123183960
ООО "ТД Агро-Белогорье" ИНН 3123169789
ООО "ЛТД Агро-Белогорье" ИНН 3123384810
ООО "Агро-Приволжье" ИНН 5263074080
ООО "Агро-Белогорье Краснодар" ИНН 2317065138
ООО "Агро-Белогорье Воронеж" ИНН 3121184414
ООО "Агро-Белогорье Курск" ИНН 3103005239
ООО "ТП Белогорье" ИНН 3123131009
ООО "Плодородие" ИНН 3123149782
ООО "Контроль-Белогорье" ИНН 3123202242
ООО "Яковлевский санветутильзавод" ИНН 3103004732
|18
|
ГК "Агроэко":
ООО "Группа компаний Агроэко"
ИНН 3664204173
|
ООО "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ" ИНН 3662168441
ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК" ИНН 3662159285
ООО "АГРОЭКО-Менеджмент" ИНН 3662170666
ООО "АГРОЭКО-ПЕРЕРАБОТКА" ИНН 3662159310
ООО "АГРОЭКО-ЮГ" ИНН 3662159260
ООО "АПК АГРОЭКО" ИНН 3662149375
ООО "ЭКОМИКС" ИНН 3662235120
ООО "Тульская мясная компания" ИНН 7103518816
|19
|
ГК АО Агрохолдинг Красный Восток:
АО "Агрохолдинг КВ"
ИНН 1655173824
|
ООО "Племенное дело" ИНН 1659056102
ООО "Племенное дело Алексеевское" ИНН 1659081123
ООО "Племенное дело Заволжья" ИНН 1659076460
ООО "Мегаферма Октябрьский" ИНН 7310103873
ООО "Мегаферма Шереметьево" ИНН 6814003820
ООО "Мегаферма Молвино" ИНН 1634006269
АО "ВЗП Рыбная Слобода" ИНН 1634006170
ООО "Мегаферма Лебяжье" ИНН 1605005704
АО "Красный Восток Агро" ИНН 1659052612
ООО "Большие Кляри" ИНН 1622010422
ООО "Востоккормопроизводство" ИНН 1655178646
АО "Восток Зернопродукт" ИНН 1659041882
ООО "ВЗП Билярск" ИНН 1605005856
ООО "ВЗП Заволжье" ИНН 1648027251
ООО "Пичаево Нива" ИНН 6814003805
ООО "Ульяновская Нива" ИНН 7310103471
АО "ВЗП Булгар" ИНН 1637006161
ООО Татарские Зерновые Технологии ИНН 1655064511
ООО "Чистопольагрохим" ИНН 1652009720
АО "ВЗП Северное Алексеевское" ИНН 1605005670
ООО "Межрегионснаб" ИНН 1659155329
ООО "УК Красный Восток Агро" ИНН 1659070594
ООО "Зерноресурс" ИНН 1659055853
ООО "Алексеевский молочный завод" ИНН 1605007934
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|20
|
ГК Агропромышленный Холдинг Мираторг":
ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "МИРАТОРГ" ИНН 7704669440
|
ЗАО "БЕЛКОМ" ИНН 3109004961
ЗАО "СВИНОКОМПЛЕКС КОРОЧА" ИНН 3110009570
ООО "АГРОФИРМА "БЛАГОДАТЕНСКАЯ" ИНН 4620009025
ООО "АГРОХОЛДИНГ ИВНЯНСКИЙ" ИНН 3109003728
ООО "БЕЛГО ГЕН" ИНН 3115004381
ООО "БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 3252005997
ООО "БРЯНСКИЙ БРОЙЛЕР" ИНН 3250519281
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" ИНН 4623005325
ООО "ИЗОБИЛИЕ" ИНН 2625027560
ООО "КАЛИНИНГРАДСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 3921799103
ООО "ЛБ ОРЕЛ" ИНН 5752200206
ООО "МИРАТОРГ АГРО-ОРЕЛ" ИНН 5724003037
ООО "МИРАТОРГ ЗАПАД" ИНН 3906072585
ООО "МИРАТОРГ ЛОГИСТИК" ИНН 3917049059
ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС" ИНН 7724611631
ООО "МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД" ИНН 3109004337
ООО "МИРАТОРГ-ГЕНЕТИКА" ИНН 5009063540
ООО "МИРАТОРГ-КУРСК" ИНН 4623004836
ООО "МИРАТОРГ-ОРЕЛ" ИНН 5720020715
ООО "МИРАТОРГ-ЭНЕРГО" ИНН 3109004440
ООО "ОБОЯНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 4619004625
ООО "ОРЕЛ-АГРО-ПРОДУКТ" ИНН 5714005846
ООО "ПЛОТАВСКОЕ" ИНН 3115003525
ООО "ПРИСТЕНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 4619004632
ООО "ПРОДМИР" ИНН 5009074197
ООО "ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА" ИНН 3115006491
ООО "ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" ИНН 3115006100
ООО "Р.Л.БРЯНСК" ИНН 3249004256
ООО "СВИНОКОМПЛЕКС КАЛИНОВСКИЙ" ИНН 3115006318
ООО "СВИНОКОМПЛЕКС КУРАСОВСКИЙ" ИНН 3109003598
ООО "СВИНОКОМПЛЕКС ПРИСТЕНСКИЙ" ИНН 4619004640
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИРАТОРГ" ИНН 5009072150
ООО "ТРИО-ИНВЕСТ" ИНН 5009045076
ООО "ФАТЕЖСКАЯ ЯГНЯТИНА" ИНН 4017006738
ООО "ФРИО ЛОГИСТИК" ИНН 7724522491
ООО "ФРИО-ИНВЕСТ" ИНН 3906173463
|21
|
ГК Элинар:
ОАО "Холдинговая компания
"Элинар"
ИНН 5030035271
|
ООО ПФ Элинар-Бройлер ИНН 5030084600
ООО Элинар-Бройлер ИНН 5030076415
|22
|
ГАП "Ресурс":
ООО "Ставропольский бройлер"
ИНН 2623030222
|
ООО "Адыгейский комбикормовый завод" ИНН 0101005446
ООО "Невомысский маслоэкстракционный завод" ИНН 2631805988
ЗАО "Племенная птицефабрика "Тимашевская" ИНН 2353016136
ООО "Птицефабрика "Белореченская" ИНН 2368008836
ООО "Птицекомбинат" ИНН 2631029799
ООО "Торговая компания "Ресурс – Юг" ИНН 2303024188
ООО "Ростовская зерновая компания "Ресурс" ИНН 6148003452
АО "Адыгейское Бройлерное Объединение" ИНН 107002586
ЗАО "Ставропольский бройлер" ИНН 2623016651
ОАО "Токаревская птицефабрика" ИНН 6821000146
АО "Инжавинская птицефабрика" ИНН 6805006976
ООО "Тамбовский бройлер" ИНН 6821000393
ОАО "Токаревская птицефабрика" ИНН 6821000146
ООО "Торговый дом "Агро-Ресурс" ИНН 2303021331
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|23
|
Группа Русагро:
АО "Группа "Русагро"
ИНН 5003077160
|
ООО "Русагро-Сахар" ИНН 7728307368
ООО "Русагро-Центр" ИНН 5003048874
ООО "Русагро-Инвест" ИНН 3105003830
ООО "Агротехнологии" ИНН 6803120472
ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" ИНН 3126019943
ООО "РУСАГРО-ТАМБОВ" ИНН 6804008674
ОАО "Жировой комбинат" ИНН 6664014643
ЗАО "Самараагропромпереработка" ИНН 6330050963
ООО "Тамбовский бекон" ИНН 6803629911
ООО "Русагро-Молоко" ИНН 3123227494
АО "ПримАгро" ИНН 2511076807
ООО "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ" ИНН 2540203376
ООО "Приморская Соя" ИНН 7730168471
ООО "Отрадаагроинвест" ИНН 5716002346
ОАО "Геркулес" ИНН 3602000162
ОАО "Кривец-Сахар" ИНН 4614002688
АО "Кшенский сахарный комбинат" ИНН 4628005230
ООО "Кшеньагро" ИНН4621001614
АО "Сахарный комбинат "Отрадинский" ИНН 5717001991
ООО "Отъясское" ИНН 6829090279
ООО "ГЕОРИТМ" ИНН 2536208438
ООО "ЛЕНДЛОРД" ИНН 2536208124
ООО "АРМАДА-ЛЭНД" ИНН 2538148015
ООО "Регионстрой" ИНН 6950058458
ООО "Молочные продукты "Русагро" ИНН 6381020501
ООО "Возрождение" ИНН 6827024986
ООО "Приморская Нива" ИНН 2511107340
ООО "Приморская земля" ИНН 2511107195
ООО "Тамбовский молочник" ИНН 6829129166
ООО "Тамбовский сыровар" ИНН 6825007760
ООО "Группа Компаний "Русагро" ИНН 7728278043
|24
|
ГК "ТАВРОС":
ООО "Управляющая Компания
ТАВРОС"
ИНН 7721744658
|
Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская мясная компания" ИНН 0214005782
Общество с ограниченной ответственностью Раевский мясокомбинат Альшей-мясо" ИНН 0202008355
Общество с ограниченной ответственностью "Башкир-агроинвест" ИНН 0250010107
Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод" ИНН 0250005763
Общество с ограниченной ответственностью "Давлекановский КХП №1" ИНН 0216006326
Общество с ограниченной ответственностью "Уральская мясная компания" ИНН 0216007094
Общество с ограниченной ответственностью "УК ТАВРОС Уфа" ИНН 0274170967
|25
|
Группа Приосколье:
АО "Приосколье"
ИНН 3123100360
|
ЗАО "Вейделевский бройлер" ИНН 3105003893
ЗАО "Белгородский бройлер" ИНН 3123124001
ЗАО "Завод премиксов №1" ИНН 3120013078
ЗАО "Новооскольская зерновая компания" ИНН 3114009267
ЗАО "Новооскольский комбикормовый завод" ИНН 3114007982
ООО "Лабазъ" ИНН 3126010235
ЗАО "Краснояружский бройлер" ИНН 3113008158
АО "Приосколье" ИНН 3123100360
ЗАО "Краснояружская зерновая компания" ИНН 3113001402
|26
|
Группа Белгранкорм:
ООО "Белгранкорм-Холдинг"
ИНН 3116002683
|
ООО "Белгородские гранулированные корма" ИНН 3116003662
ООО "БЕЛГРАНКОРМ - ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД" ИНН 5305006239
ООО "БЕЛГРАНКОРМ - ТОМАРОВКА ИМ ВАСИЛЬЕВА" ИНН 3121180628
ООО "Подберезский комбинат хлебопродуктов" ИНН 5310002208
ООО "Семхоз Ракитянский" ИНН 3116005187
ООО "Яснозоренское" ИНН 3102018098
ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РЫБНЫХ КОМБИКОРМОВ" ИНН 3116001200
|27
|
ГК ВЛКМ:
ОАО "Великолукский мясокомбинат"
ИНН 6025009824
|ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" ИНН 6002010703
|28
|
АО "Птицефабрика Северная"
ИНН 4706002688
|29
|
ГК "Дамате":
ООО "АПК Дамате"
ИНН 5836650508
|
ООО "Тюменские молочные фермы" ИНН 7220005409
ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" ИНН 5837006078
ООО "ПензаМолИнвест" ИНН 5828003909
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|30
|
Группа ЭкоНива:
ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг"
ИНН 3614005528
|
ООО "ЭкоНива-АПК Черноземье" ИНН 3614007042
ООО "Защитное" ИНН 4628005551
ООО "ЭкоНиваАгро" ИНН 5032070546
ООО "Агрофирма Шипова Дубрава" ИНН 3605006652
ООО "Бобров-Нива" ИНН 3602009260
ООО "Мегаферма Березовка" ИНН 3602009447
ООО "АПК Русич" ИНН 3602008186
ООО "Защитное-ЮГ" ИНН 4634010542
ООО "Белсахар" ИНН 4601005441
ООО "Калужская Нива" ИНН 4015004213
ООО "Агрофирма "Междуречье" ИНН 7224037137
ООО "Савинская Нива" ИНН 4014005824
ООО "ЭкоНива-Фарм" ИНН 7112500082
ООО "Северная Нива" ИНН 5645003309
ООО "Сибирская Нива" ИНН 5431207898
ООО "ЭкоНива-Семена" ИНН 5032111150
ООО "НиваСтрой" ИНН 4011018543
ООО "Золотая Земля Сибири" ИНН 5431104596
ООО "ОкаАгро" ИНН 6234125670
ООО "ОКА МОЛОКО" ИНН 6223002073
ООО "Северная Нива Башкирия" ИНН 255021046
ООО "Северная Нива Татарстан" ИНН 1645033120
ООО "Ступинская Нива" ИНН 5045063264
ООО "Земля Салаира" ИНН 5431107406
ООО "ЭкоНива Аромашево" ИНН 7220099870
ООО "ЭкоНива Алтай" ИНН 2277016036
НАО "Заветы Ленина" ИНН 5045000842
ОАО "Труд" ИНН 4717001132
ООО АПК "Троицкий" ИНН 4015004492
ООО "Сибирская Нива Органик" ИНН 5431074292
ООО "Северная Нива Органик" ИНН 5645020745
ООО "Ступинская Нива Органик" ИНН 5045065014
ООО "Петербургская Нива" ИНН 4705084141
ООО "Агрофирма "Детчинское" ИНН 4011017518
ОАО "МосМедыньагропром" ИНН 4012003451
ООО "ЭкоНиваАгро" ИНН 5032070546
|31
|
ГК "Агропромкомплектация":
ООО "Агропромкомплектация -
Курск" ИНН 4609004168
|
ООО "АПК-Центр" ИНН 7735140720
АО "Агрофирма Дмитрова гора" ИНН 6911003670
ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" ИНН 6911029862
ООО "Дмитрогорский молочный завод" ИНН 6911020450
ООО "Ручьевское" ИНН 6911026332
ООО "Транспортная Компания Агропромкомплектация" ИНН 6911033347
ООО "АПК-Черноземье" ИНН 4609004337
ООО "Курский мясоперерабатывающий завод" ИНН 4633037968
ООО "АПК-Курск Авто" ИНН 4633033064
ООО "ЗерноТорг" ИНН 6949008967
ООО "АПК-Рязань" ИНН 6732163727
ООО "Агролидер" ИНН 6208012045
АО "Аграрий" ИНН 6214005053
ООО "Торговый Дом "Дмитрогорский продукт" ИНН 6911023162
|32
|
ООО "ЭкоМилк"
ИНН 7731417709
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|33
|
ГК ПРОДО:
ООО "ПРОДО"
ИНН 7714294743
|
OOO "ПРОДО Финанс" ИНН 7706701272
OOO "ПРОДО Менеджмент" ИНН 7706625800
OOO "ПК" ИНН 7706701191
АО "Мясокомбинат Клинский" ИНН 5020002260
АО " ПРОДО Птицефабрика Калужская" ИНН 4004001997
АО "УМКК" ИНН 273010086
ООО "ПЛК "Тольяттинский" ИНН 6321117594
АО "Пермский мясокомбинат" ИНН 5903003876
АО "ПРОДО Птицефабрика Пермская" ИНН 5948008585
АО "ПРОДО Тюменский бройлер" ИНН 7224005872
АО "ПРОДО Птицефабрика Чикская" ИНН 5425001169
АО "ОБ" (с.Лузино) ИНН 5500000061
АО "ЛКЗ" ИНН 5528001523
АО "ПРОДО Птицефабрика Сибирская" ИНН 5528001851
ООО "Лузинское зерно" ИНН 5528028116
ООО "Лузинское молоко" ИНН 5528023125
OOO "Инвест Тюмень" ИНН 7224024956
АО "Омский бекон" ИНН 5515000025
ООО "Славянка" ИНН 7810020760
ООО "Хладокомбинат "Солнечный" ИНН 5507235827
ООО "ЛТК" ИНН 5528210887
ООО "ПРОДО Трейд" ИНН 7714539200
ООО "Изюмовское" ИНН 5540007144
ООО "Нива" ИНН 5521006995
ОАО "Элита" ИНН 5521006642
|34
|
ГК "Сибирский премьер":
ООО "Аист Плюс"
ИНН 5405192187
|
ООО "Межениновская птицефабрика" ИНН 7014027742
ООО "Каменская птицефабрика" ИНН 2247003865
АО "Птицефабрика "Евсинская" ИНН 5443001027
АО "Агрофирма "Лебедевская" ИНН 5443118586
АО "Новосибирская птицефабрика" ИНН 5443115916
|35
|
ГК "Черкизово":
ПАО "Группа Черкизово"
ИНН 7718560636
|
ООО "ЧЕРКИЗОВО – СВИНОВОДСТВО" ИНН 4812042756
ООО "Кузнецовский комбинат" ИНН 5030049820
ЗАО "Ботово" ИНН 3523000307
ООО "Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово" ИНН 3906386285
АО "Куриное Царство" ИНН 4813007240
АО "Куриное Царство–Брянск" ИНН 3254511269
АО "Васильевская птицефабрика" ИНН 5809022198
АО "Петелинская птицефабрика" ИНН 5032000235
ООО "Бройлер Инвест" ИНН 7724450303
ООО "ЛИСКО Бройлер" ИНН 3652009724
ЗАО "Ровеньский бройлер" ИНН 3117005214
АО "Курская птицефабрика" ИНН 4611007078
АО "Алтайский бройлер" ИНН 2204043951
АО "ЧМПЗ" ИНН 7718013714
АО "Черкизово-Кашира" ИНН 5019023508
ООО ПКО "Отечественный продукт" ИНН 3923002806
ОАО "БИКОМ" ИНН 7737049096
ООО "ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО" ИНН 3664078874
ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" ИНН 5834002580
АО "Лунинский элеватор" ИНН 5821000271
АО "ОКЗ" ИНН 5019002410
ООО "Торговый Дом "Курская птицефабрика" ИНН 4611009413
ООО "ТД Черкизово" ИНН 5032046575
ООО "Курсксельпром" ИНН 4611010539
ООО "ТПК "Черкизово" ИНН 7718021673
ООО "Агро Трейд" ИНН 5836686399
ООО "ПЕРСПЕКТИВА" ИНН 4826127992
АО "Новая Агрофирма" ИНН 4812005183
ООО "Земельная компания ЧЕРКИЗОВО" ИНН 7718972679
АО "Хотынецкое ХПП" ИНН 5726000070
ООО "НАЗКО" ИНН 7718669418
ООО "АПК "Михайловский" ИНН 7718548798
ООО "ЧЕРКИЗОВО-ОЦО" ИНН 7724929262
ООО НИЦ "ЧЕРКИЗОВО" ИНН 7718067999
ООО "ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА" ИНН 4821049973
ООО "АЭС" ИНН 7730188527
МК ООО "ЧЕРКИЗОВО АйПи" ИНН 3906386285
ООО "ЧЕРКИЗОВО-МП" ИНН 3906386285
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|36
|
Агропромышленный холдинг
"Дороничи"
ИНН 4345377799
|
АО "Агрофирма "Дороничи" ИНН 4346000273
АО "Дороничи-КРС" ИНН 4345498433
АО Агрокомбинат племзавод "Красногорский" ИНН 4347004464
АО "Агрофирма "Немский" ИНН 4320003054
АО "Актион-Агро" ИНН 5256182292
ООО "Селезениха" ИНН 4312026643
АО СХП "Кировское" ИНН 4347006292
ООО "Курчумское" ИНН 4331002736
ООО "Шварихинский" ИНН 4321007245
ООО "Майский" ИНН 4321019321
СПК колхоз "Ленинец" ИНН 4321000666
АО "Кировский мясокомбинат" ИНН 4345000217
ООО "Мясокомбинат "Дороничи" ИНН 4345080244
ООО "Кировская молочная компания" ИНН 4312021130
ООО "ТД "Живи вкусно" ИНН 4345426460
|37
|
Группа Комос Групп:
ОАО "Милком"
ИНН 1834100340
|
ООО "Восточный" ИНН 1841017491
ООО "Птицефабрика Вараксино" ИНН 1841017484
ООО "Глазовский комбикормовый завод" ИНН 1829013726
ООО "Удмуртская птицефабрика" ИНН 1837008416
ООО "Птицефабрика Менделеевская" ИНН 5933008039
ООО "Русская Нива" ИНН 1838001692
ООО "Татмит Агро" ИНН 1635009255
ООО "Мясокомбинат Кунгурский" ИНН 5902134178
ООО "Казанский молочный комбинат" ИНН 1660297582
|38
|
Группа Мегамикс:
ООО "МЕГАМИКС"
ИНН 3442093695
|ООО "МЕГАМИКС КОМБИКОРМ" ИНН 7743286105
|39
|
ООО "Агрофирма Ариант"
ИНН 7424030241
|40
|
ГК Агросила:
АО "Агросила"
ИНН 1604010557
|
ООО "Челны-Бройлер" ИНН 1639025000
ОАО "Набережночелнинский элеватор" ИНН 1639004674
|41
|
ГК ЭКСИМА:
ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
ИНН 7722169626
|ООО "Знаменский СГЦ" ИНН 5720015610
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|Производство пищевой продукции, напитков
|42
|
ГК "Благо":
ООО "Компания Благо"
ИНН 7816455333
|
ООО "ТД "Благо" ИНН 7810734203
ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ БЛАГО" 7810349385
ООО "Благо-Юг" ИНН 2312196715
ООО "Благо-Барнаул" ИНН 2223624670
ООО "Благо-Бийск" ИНН 2204087042
ООО "Благо-Омск" ИНН 5504155010
|43
|АО "Макфа" ИНН 7438015885
|44
|ООО "Марс" ИНН 5045016560
|45
|
ГК "Нестле":
ООО "Нестле Россия"
ИНН 7705739450
|
ООО "Нестле Кубань" ИНН 2353018969
ООО "Сириал Партнерс Рус" ИНН 7705598512
|46
|
ГК ПРОДИМЕКС:
ООО "Продимекс"
ИНН 7730710905
|
ООО "Курск-Агро" ИНН 4625005659
ООО "ЦЧ АПК" ИНН 3666170000
АО "Ольховатский сахарный комбинат" ИНН 3618003708
ОАО "Елань-Коленовский сахарный завод" ИНН 3617006819
ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ИНН 3621005470
ООО "Хохольский сахарный комбинат" ИНН 3631007557
ООО "Эртильский сахар" ИНН 3632004252
ОАО "Кристалл" ИНН 3610001120
ООО "Дмитротарановский сахарный завод" ИНН 3102022471
ООО "Краснояружский сахарник" ИНН 3113001360
АО "Лискисахар" ИНН 3652000739
АО "Земетчинский сахарный завод" ИНН 5813003663
АО "Ставропольсахар" ИНН 2607012219
АО "Успенский сахарник" ИНН 2357005329
ООО "КСП" ИНН 3611009179
|47
|
ГК НМЖК:
АО "Нижегородский масложировой комбинат" (головная компания)
ИНН 5257003806
|
АО ТД "Нижегородский масло-жировой комбинат" ИНН 5259012482
АО "Пермский маргариновый завод" ИНН 5903004615
ОАО "Урюпинский масло-экстракционный завод" ИНН 3438000024
ОАО "Балашовская хлебная база" ИНН 6440001648
АО "Большеглушицкое ХПП" ИНН 6364001474
ООО "Борский элеватор" ИНН 5263041623
АО "Екатериновский элеватор" ИНН 6412003139
АО "Ермолаевский хлеб" ИНН 274099062
ООО "Сорочинский элеватор" ИНН 5617020895
ООО "Сорочинский маслоэкстракционный завод" ИНН 5617020920
ОАО "Урюпинский элеватор" ИНН 3438000345
ООО "НМЖК-Логистик" ИНН 5257186211
|48
|
ГК Стойленская Нива:
ГК "Стойленская Нива"
ИНН 3128052689
|
ОАО "Городищенский комбинат хлебопродуктов" ИНН 3403016633
ЗАО "Комбинат хлебопродуктов Старооскольский" ИНН 3128033189
ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов" ИНН 4630001280
ОАО "Колос" ИНН 3123006576
ОАО "Пензенский хлебозавод №2" ИНН 5835015278
ОАО "Пензенский хлебозавод №4" ИНН 5837004352
АО "Красноармейский хлеб" ИНН 3448019698
ОАО "Хлебозавод №5" ИНН 3445050019
АО "Хлебопек" ИНН 6731008221
АО "Сафоновохлеб" ИНН 6726000080
ОАО "Знак хлеба" ИНН 6454001447
ОАО "Саратовский хлебокомбинат им.Стружкина" ИНН 6452085378
АО "Выксунский хлеб" ИНН 5247003885
АО "Переславский хлебозавод" ИНН 7608000399
АО "Хлебозавод" ИНН 3122000123
АО "Кинешемский хлебокомбинат" ИНН 3703000257
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|49
|
ГК "ЭФКО":
АО "Управляющая компания
ЭФКО"
ИНН 3122504272
|
АО "ЭФКО Продукты питания" ИНН 7705274941
АО "УК ЭФКО" ИНН 3122504272
ОАО "ЭФКО" ИНН 3122000300
ООО "ЭФКО-Пищевые Ингредиенты" г. Алексеевка ИНН 3662065051
ООО "Пищевые Ингредиенты" г. Темрюк ИНН 2352038521
ОАО "Промгражданстрой" ИНН 3122006870
ОАО ПМК "Союзпарфюмерпром" ИНН 3122005107
ООО "ЭФКО-Семена" ИНН 3122007552
ООО "Зерновая компания "ЭФКО-Воронеж" ИНН 3664059007
ООО "ЭФКО-Дон" ИНН 6164282193
ООО "СК ЭФКО" ИНН 3122507192
ООО "КРЦ" ЭФКО-Каскад " ИНН 3122503751
ООО "Трансавто" ИНН 3122504603
ЗАО "Инкар" ИНН 3122507989
ООО "Дом-Сервис" ИНН 3122504480
ЗАО "НИИ прорывных технологий" ИНН 3122506953
ЗАО "Инновационный центр Бирюч" ИНН 3122508005
ЗАО "ЭФКО-Инвест" ИНН 3122508100
АО "Элеватор" ИНН 3122003950
ОАО "Обливский элеватор" ИНН 6124001551
ПАО "Родничковский элеватор" ИНН 6406005441
ООО "Галиевский элеватор" ИНН 3603008767
ООО "Прохоровский элеватор" ИНН 3115007008
ООО "Варениковский элеватор" ИНН 2376000911
ООО "Свободненский элеватор" ИНН 6404006320
ОАО "Хлебная база №8" ИНН 3614000576
ЧОУ "Белогорский класс" ИНН 3122504307
АНО ДПО "Школа менеджмента Бирюч" ИНН 3111505877
ООО "Зерновая компания ЭФКО" ИНН 3122509834
ООО "ЭФКО Косметик" ИНН 3631008712
ООО "Холмский комбинат хлебопродуктов" ИНН 2323028261
ООО "ЗК ЭФКО-К" ИНН 3122510565
ООО Таманский Завод переработки маслосемян ИНН 2352049724
ООО "Алексеевский соевый комбинат" ИНН 3122509094
ООО ИЦ Бирюч-НТ ИНН 3122002473
ООО ЭФКО-Семеноводство ИНН 3122006407
ООО СояАгро ИНН 3122013958
ООО Молочный завод Слобода ИНН 3122014133
ООО АПИК ИНН 3122509810
ООО Таманская портовая компания ИНН 2352049019
ООО Морской терминал Тамань ИНН 2352044518
ООО Евдаково ИНН 3664222670
ООО Кубанские масла ИНН 2364014275
ООО Портовый терминал Тамань ИНН 2352046882
ООО БазисАгроИнвест ИНН 2352049731
ООО Комбинат переработки лубяных культур ИНН 2352049749
ООО "Новые промышленные технологии" 3122508380
ООО НОЦ "Бирюч" ИНН 3111509127
ООО БЦ "Черноземье" ИНН 3666175224
ООО "Тамань Инвест" ИНН 2352044660
ООО "Центр клеточных технологий Бирюч" ИНН 3111006395
ООО "Агрогенетика" ИНН 7731393367
ООО "ТКТ" ИНН 2352054883
ООО "ИНЭСИС" ИНН 9705125559
ООО "ИНЭСИС-ПРО" ИНН 3666237054
ООО "ЭФКО Инновации" ИНН 9731049640
ООО "ЖК Лиман" ИНН 3111006645
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|50
|
ГК Объединенные кондитеры:
АПК ОАО "Объединенные кондитеры"
ИНН 7705475711
|
ООО "Объединенные кондитеры" ИНН 7705475711
ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" ИНН 7706043263
ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" ИНН 7708029391
ОАО "РОТ ФРОНТ" ИНН 7705033216
АО "Московский пищевой комбинат "Крекер" ИНН 7737507243
АО "Фабрика "Русский шоколад" ИНН 7710664778
ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" ИНН 7104002125
ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" ИНН 5837003461
ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика" ИНН 1215043310
ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" ИНН 3650000412
ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" ИНН 2801002684
ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" ИНН 5405108940
ЗАО "Кондитерская фабрика им. К.Самойловой" ("Красный Октябрь") ИНН 7830001050
ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" ИНН 5263001532
ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ" ИНН 6831004950
ОАО "Южуралкондитер" ИНН 7451012266
ООО "Промсахар" ИНН 4620006313
ЗАО Агрофирма "Рыльская" ИНН 4620008021
АО "Кардымовский молочноконсервный комбинат" ИНН 6708000520
АО "Сафоновомолоко" ИНН 6726000160
ЗАО "Кыштымская кондитерская фабрика" ИНН 7413000319
ООО "СЭП" ИНН 7708174039
ООО "ГутаАгро-Брянск" ИНН 3245501955
АО "ТрансКондитер" ИНН 7705909863
ООО "Объединенная кондитерская сеть" ИНН 9705044645
ООО "Шоколадная площадь" ИНН 5405250488
ЗАО "Троицкая кондитерская фабрика" ИНН 7418008738
ООО "Лиманский орех" ИНН 3025036798
|51
|
Пепсико Россия:
ООО "Пепсико холдингс"
ИНН 7705034202
|АО "ВБД" 7713085659
|52
|
ГК "Астон":
АО "АСТОН ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ"
ИНН 6162015019
|
ООО "АГЕНТСТВО АСТОН ЭНТЕРПРАЙЗ" ИНН 6162006511
ООО "АИР" ИНН 6163147280
ООО "АСТОН ЭНТЕРПРАЙЗ" ИНН 5260099696
ООО "Агентство Кавказ-Логистик" ИНН 6118003310
ООО "СПКК Жуковский" ИНН 6127011332
ООО "ТЕМИРИНДА" ИНН 6154131886 ООО "ЭМУ МОРЯК" ИНН 6162045920
ООО "Астон Трейдинг (Азов) Лтд" ИНН 2331010370
ООО "МОРЯК" ИНН 6162002919
ООО "ТРЭВЕЛЕР ШИППИНГ" ИНН 6162052074
ООО "АЗОВО-ДОНСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 6162033219
ООО "АСВА" ИНН 6162077054
ООО "АСТОН КРАХМАЛО-ПРОДУКТЫ" ИНН 6225010432
ООО "АСТОН-АГРО" ИНН 6134011728
ООО "БИО ФЕРМА" ИНН 6168064950
ООО "ЗАЗЕРСКОЕ" ИНН 6134008500
ООО "ИНКАЛАМУ" ИНН 6165218899
ООО "КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД "НОВЛЯНСКИЙ" ИНН 3322000353
ООО "Крахмало-паточный завод "Новлянский" ИНН 3307022497
ООО "КРУТОЯРСКОЕ" ИНН 6118906111
ООО "НИВА" ИНН 6121002684
ООО "Торговый дом Астон" ИНН 6167045472
ООО "Управляющая компания Астон передовые технологии" ИНН 6162067419
ООО "ЮБИЛЕЙНОЕ" ИНН 6104004410
АО "Астон" ИНН 6162015019
|53
|
ООО "Кока-кола эйчбиси
Евразия"
ИНН 7701215046
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|54
|
ГК Юг Руси:
ООО "МЭЗ Юг Руси"
ИНН 6167055777
|
ООО "Золотая Семечка" 6167055801
ЗАО "Юг Руси" 6167054653
ОАО Маслоэкстракционный завод "Лискинский" 3652001387
ООО "Юг Руси-Золотая семечка" 6162030264
ООО "Лабинский маслоэкстракционный завод" 2314017760
ОАО "Валуйский комбинат растительных масел" 3126000540
ОАО Маслоэкстракционный завод "Аннинский" 3601011852
ООО "Экспедиторская компания Юг Руси" 6141021692
ООО "АгроСоюз Юг Руси" 6167134475
ООО "Хлебозавод Юг Руси" 6167134450
ООО "Донская гофротара" 6164227097
ЗАО "Пригородное" 6151009768
ООО "Ростовский" 6113022824
ООО "Волжский Ударник" 3433100064
ООО "Новомихайловское" 2340016763
ООО "Новосергиевское" 2338009825
ООО "Октябрь" 2340016756
ООО "Отрадное" 2354008579
ООО ПКЗ "Лабинский" 2342014881
ООО "Шипинг" 6167056622
|55
|
ООО "Хохланд Руссланд"
ИНН 5040048921
|56
|АО "ОМПК" ИНН 7715034360
|57
|
ГК ДАНОН:
АО "Данон Россия"
ИНН 7714626332
|
ООО "ДАНОН ТРЕЙД" ИНН 5024121469
ООО "НУТРИЦИЯ" ИНН 7705111270
АО "ДП "Истра -Нутриция"" ИНН 5017014392
ООО "НУТРИЦИЯ ЭДВАНС" ИНН 5024125287
|58
|
ГК "Царицыно":
ОАО "Царицыно"
ИНН 7724017435
|
ЗАО "Партнер Ф" ИНН 7709239514
ООО "Царицыно Эталон" ИНН 5050094959
АО "Фирменный торговый дом Царицыно" ИНН 7724226319
ООО "Холодильник 18" ИНН 7727245616
|59
|
ГК Доминант:
ООО "ГК Доминант"
ИНН 7730118978
|
ООО "Торговый Дом "Доминант" ИНН 6714018269
ООО "ТК "Сахар" ИНН 411095062
ООО "АгроДом" ИНН 2310058893
ОАО "СЗЛ" ИНН 2341006687
ОАО "Кристалл-2" ИНН 2343000063
ОАО "Викор" ИНН 2344001775
ОАО "Лебедянский сахарный завод" ИНН 4811005871
ЗАО "Грязинский сахарный завод" ИНН 4802000958
ЗАО "Уваровский сахарный завод" ИНН 6830003030
ОАО "Черемновский сахарный завод" ИНН 2261001027
ОАО "Трест "Южный Сахар" ИНН 7705032477
ЗАО "СК "Ленинградский" ИНН 2341015890
ООО "ГМЗ "Лискинский" ИНН 3614003249
ОАО "Имени Ильича" ИНН 2341008282
ОАО "Нива Кубани" ИНН 2327010748
ОАО "Кавказ" ИНН 2350010520
ОАО "МАЯК" ИНН 3614000199
ЗАО "Родина" ИНН 3620007731
ООО "Заря" ИНН 4811009805
ООО "Грязинский Агрокомплекс" ИНН 4802009012
ООО "Агрокомплекс Добровский" ИНН 4813014783
ООО "Восход" ИНН 4811009393
ООО "Елецкий Агрокомплекс" ИНН 4807028763
ЗАО "Большие Избищи" ИНН 4811005529
ООО "УСМАНСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС" ИНН 4802024797
ООО "Петровский Агрокомплекс" ИНН 6822006623
АО "Уваровская Нива" ИНН 6830003560
ООО "Семеновская Нива" ИНН 6816005558
ООО "Колхоз им.Суворова" ИНН 7113503632
ООО "Агрофирма "Черемновская" ИНН 2261007678
АО "Кубанка" ИНН 2246000565
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|60
|
ГК "Содружество":
ООО УК "Содружество"
ИНН 7705581646
|
АО "Агропродукт" (управляемое общество) ИНН 3913501820
АО "Европа-Калининград" (управляемое общество) ИНН 3913500249
АО "Балт-Транс" (управляемое общество) ИНН 3913010149
АО "Терминал" (управляемое общество) ИНН 3913501838
ЗАО "Содружество-Соя" (управляемое общество) ИНН 3913009739
ООО "Агрологистика-ДВ" (управляемое общество) ИНН 2801179258
ООО "Балтийские буксиры" (управляемое общество) ИНН 3913011015
ООО "БАЛТСЕРВИС" (управляемое общество) ИНН 3913504317
ООО "ЛИГЕР" (управляемое общество) ИНН 3913504973
ООО Морское агентство "Транс-Агро" ИНН 3913504116
ООО "Рыбфлотпром" (управляемое общество) ИНН 3908020007
ООО "СОДРУЖЕСТВО-ВОЛГА" ИНН 7328098800
ООО "Содружество Индастрис" ИНН 3913010798
ООО "СОДРУЖЕСТВО-ИНФО" ИНН 3913013862
ООО "СОДРУЖЕСТВО-ПРОТЕИН" (управляемое общество) ИНН 3913013693
ООО "Содружество-Сибирь" (управляемое общество) ИНН 5507253618
ООО "СОДРУЖЕСТВО-ТРЕЙДИНГ" ИНН 3917050047
ООО "Терминал-Сервис" ИНН 3120013007
ООО "Транс-Агро" (управляемое общество) ИНН 3908031256
ООО Торговый дом "Содружество" (управляемое общество) ИНН 3913011336
ООО "БАЛТЗЕРНОТЕРМИНАЛ" (управляемое общество) ИНН 4725005691
ООО "КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ" (управляемое общество) ИНН 4632250443
|61
|
ГК Молвест:
АО Молвест
ИНН 3662104737
|
ЗАО "ИМ ЛЕНИНА" ИНН 3601010344
ООО "Мамоновские фермы" ИНН 3606007641
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОМАРКОВСКОЕ ИНН 3612007551
ПАО "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ВОРОНЕЖСКИЙ" ИНН 3662009586
|№ п/п
|
Наименование организации /
ГК, головной (управляющей) компании, ИНН
|Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
|Рыболовство и рыбоводство
|62
|
ГК Норебо:
АО "Норебо Холдинг"
ИНН 2901170107
ООО "Управляющая компания
Норебо"
ИНН 5190016823
|
ПАО "Мурманский Траловый Флот" ИНН 5100000010
АО "НОРЕБО РУ" ИНН 5190908693
АО "Рыболовецкое предприятие "АКРОС" ИНН 4101013772
АО "Норебо Холдинг" ИНН 2901170107
АО "Карат-1" ИНН 5190303200
ООО "РОЛИЗ" ИНН 2536247860
АО "Махалин Лизинг Флот" ИНН 6509006140
АО "Рыбпроминвест" ИНН 5190405869
АО "Альтернатива" ИНН 1018005330
АО "ЯМСЫ" ИНН 4101153635
АО "Рыболовецкая компания "Согра" ИНН 2917001834
ООО "РК "Полярное Море+" ИНН 5105093964
ООО "Магадантралфлот" ИНН 4909117170
АО "Мурманский Губернский Флот" ИНН 5191431188
АО "АКРОС 3" ИНН 4101151638
АО "Карельские морепродукты" ИНН 1011005348
ООО "Арктик Шиппинг" ИНН 7839411780
АО "БЛАФ" ИНН 4100002721
АО "Ремтехника" ИНН 5190188220
ООО "Морское консультационное бюро" ИНН 5190125220
|63
|
ГК Гидрострой:
АО "Гидрострой"
ИНН 6511000731
|
ЗАО "Курильский рыбак" ИНН 6511000178
ПАО "Преображенская база тралового флота" ИНН 2518000814
ООО "Поронай" ИНН 6507005529
ЗАО "Остров Сахалин" ИНН 6501074974
ООО "Производственное объединение Сахалинрыбаксоюз" ИНН 6501078432
ЗАО "Пиленга" ИНН 6501012632
ООО "Рыболовецкий колхоз им. Кирова" ИНН 6504006429
|64
|
ГК Океанрыбфлот:
ПАО "Океанрыбфлот"
ИНН 4100000530
|ООО "Феникс" ИНН 4101145169
|65
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ГК "Русская рыбопромышленная компания":
ООО "Русская рыбопромышленная компания"
ИНН 7731414433
|
ООО "Востокрыбпром" ИНН 2721023255
ООО "Совгаваньрыба" ИНН 2704010129
АО "Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота" ИНН 2536053382
АО "Интрарос" ИНН 2537008664
АО "ДМП-РМ" ИНН 2540199962
ООО "РРПК-Д" ИНН 2536300088
ООО "Примкраб" ИНН 2536304773
АО "Т-Краб" ИНН 2536308584
ООО "Русский краб" ИНН 9731006879
ООО "Камчатка Краб" ИНН 2536312206
ООО "Пасифик Краб" ИНН 2536312213
ООО "Атлантик Краб" ИНН 2536312196
ООО "РМД-Л" ИНН 7701364961
ООО "РМД Северо-Запад" ИНН 7701381220
ООО "Торговый Дом Турниф" ИНН 2540102515
ООО "Русский Монарх" ИНН 2536306450
ООО "Арс Мереор" ИНН 7704401481
ООО "Русский минтай" ИНН 2521015391
ООО "Русская треска" ИНН 5190072546
ООО "Кедр Плюс" ИНН 5190310783
ООО "Новострой" ИНН 2536306530
ООО "РРПК Восток" ИНН 2536306555
ООО "Новый Восход" ИНН 2536306474
ООО "Бухта Троицы" ИНН 2536306481
ООО "Новый Сейвал" ИНН 2536306467
ООО "Минтай Первый" ИНН 2536306523
ООО "Нордеко" ИНН 2536313697
ООО "Приморский Муссон" ИНН 2536313680
ООО "Сайра-И" ИНН 2536319089
ООО "Макрурус-В" ИНН 2536319314
ООО "Макрурус-Т" ИНН 2536319120
|66
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АО "Росагролизинг"*
ИНН 7704221591
* Включено по решению Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития Российской экономики в соответствии с пунктом 3 критериев и порядка включения организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики, утвержденных протоколом Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики 10 апреля 2020 г. № 7кв.
** Минсельхозом России продолжается работа по формированию перечня системообразующих организаций АПК. Данный перечень будет уточнен.