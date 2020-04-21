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Минсельхоз РФ включил в свой перечень 66 системообразующих предприятий

Минсельхоз РФ включил в свой перечень 66 системообразующих предприятий
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ сформировал отраслевой перечень системообразующих предприятий из 66 компаний, следует из документа, размещенного на сайте ведомства.

В нем отмечается, что перечень будет дополняться, работа продолжается.

Предприятия, включенные в перечень, разделены по отраслевому принципу - растениеводство, животноводство, рыболовство и рыбоводство, а также производство пищевой продукции и напитков. Вместе с головными предприятиями указаны и дочерние, имеющие ИНН.

Кроме того, по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в перечень включен "Росагролизинг".

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий (20 марта правкомиссия в него включила 646 предприятий, но затем правительство решило пересмотреть список исходя из новых отраслевых критериев). Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.

Правительственная комиссия на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, в него уже вошли 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом.

На следующем заседании правкомиссии 24 апреля будет рассмотрены еще четыре отраслевых перечня - от Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава.

Ниже следует таблица Минсельхоза с уже вошедшими в перечень министерства системообразующими компаниями:

Перечень системообразующих организаций агропромышленного комплекса

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
Растениеводство
1

Группа ОЗК:

АО "ОЗК"

ИНН 7708632345

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" ИНН 2315014748

ООО "ДВЗТ" ИНН 2531012840

ООО "Торговый дом ОЗК" ИНН 7708763813

ООО "ОЗК Центр" ИНН 6829091890

ООО "ОЗК Сибирь" ИНН 5504239661

ООО "ОЗК Юг" ИНН 2310170817

ОАО "Бутурлиновский Мелькомбинат" ИНН 3605000114

ОАО "Ардатовское хлебоприемное предприятие ИНН 1301015838

ОАО "Атяшевское хлебоприемное предприятие" ИНН 1303016379

ОАО "Оброчинское хлебоприемное предприятие" ИНН 1310187008

ОАО "Резервхлеб" ИНН 7814339814

ОАО "Орский элеватор" ИНН 5616001272

ООО "Агростандарт" ИНН 3917504082

АО "Элеватор" ИНН 2624000012

ОАО "Грачевский элеватор" ИНН 2606004060

ОАО "Палласовский элеватор" ИНН 3423009828

АО "Портовый элеватор" ИНН 3908003065

ОАО "Суровикинский элеватор" ИНН 3430001347
2

ГК ТРИО:

ООО "ГК Трио"

ИНН 4823037028

ООО "Агрофирма Трио" ИНН 4807014182

ООО "Торгальянс" ИНН 4824031950

ООО "Елецкий" ИНН 4807004762

ООО Агросервис ИНН 5032095822

ООО АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ ИНН 4807056746

ООО АГРОФИРМА им.КАЛИНИНА ИНН 4810002363

ООО Тербуны-АГРО ИНН 4815003040

ООО Селена М ИНН 7709863835

АО Долгоруковское хлебоприемное ИНН 4806000719

АО Краснинское ХПП ИНН 4810000101

АО Рассвет ИНН 4811005367

ООО "Агроснабсахар" ИНН 4826050108

ООО "ТРИО XXI" ИНН 4824022352
3

Агропромышленный холдинг "Эко-культура":

ООО "ЭКО-Культура"

ИНН 2609024107

ООО "Овощи Ставрополья" ИНН 2609800279

ООО ТК "Эко - Культура" ИНН 2609023840

ООО "Солнечный дар" ИНН 2607000485

ООО "Овощи Черноземья" ИНН 4823054739

ООО Тепличный Комплекс "Подмосковье" ИНН 5005061060

ООО Тепличный Комплекс "Тульский" ИНН 7118017185

ООО Тепличный Комплекс "Воронежский" ИНН 3602010795

ООО Тепличный Комплекс "Марьинский" ИНН 3328004435

ООО "Круглый Год" ИНН 4715025459

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКО-КУЛЬТУРА" ИНН 5024176980

ООО "Эко-Культура-Трейд" ИНН 7106527696

ЗАО СХП "Кавказ" ИНН 2630042483

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
4

ГК "Волго-Дон АгроИнвест":

ООО "Управляющая компания

"АГРО-Инвест Регионы" ИНН 7701669113

ООО "АГРО-Инвест Управление"

ИНН 3665803187

ООО "Политовское ХПП" ИНН 4811006811

АО "Агропромышленная группа "Лебедянский элеватор" ИНН 4811002045

ООО "Волго-Дон АгроИнвест" ИНН 9717065544

ООО "Липецкая АгроПромышленная Компания ИНН 4811024948

ООО "Волгоградская АгроПромышленная Компания" ИНН 3404004704

ООО "Рудянский хлеб" ИНН 3453000477

ООО "Еланский элеватор" ИНН 3406001748

ООО "Торговый дом "ВАПК" ИНН 3444132396

ОАО "Випойл-Белые Пруды" ИНН 3404004895

ОАО "Випойл-Белые Пруды 2" ИНН 3404005176

ОАО "Випойл-Грязнуха" ИНН 3404004888

ОАО "Випойл-Плотников 1-й" ИНН 3404003877

ОАО "Випойл-Профсоюзник ИНН 3404005190

ОАО "Випойл-Березовская" ИНН 3404103737

ОАО "Випойл-Березовская 2" ИНН 3404004905

ОАО "Випойл-Матышево ИНН 3425004695

ОАО "Випойл-Матышево 2" ИНН 3425007110

ОАО "Випойл-Большое Судачье" ИНН 3425004920

ОАО "Випойл-Большое Судачье 2 ИНН 3425007150

ООО "Сторожевое-АГРО" ИНН 4816009566

ООО "Усманская земля" ИНН 4816009573

ОАО "Лев-Толстовское хлебоприемное предприятие" ИНН 4812000548

ООО "Горшечное-АГРО-Инвест" ИНН 4604006073

ООО "Курск-АГРО-Инвест" ИНН 4611013353

ООО "Олым-АГРО-Инвест" ИНН 4608005151

ООО "Белгородка-АГРО-Инвест" ИНН 4604004848

ООО "Шацк-АГРО-Инвест" ИНН 6224005060

ООО "Челновая-АГРО-Инвест" ИНН 6818028938

ООО "Моршанск-АГРО-Инвест" ИНН 6809025070

ООО "Усмань-АГРО-Инвест" ИНН 4816008971

ООО "Становое-АГРО-Инвест" ИНН 4807009489

ООО "Сосновка-АГРО-Инвест" ИНН 6818028455

ООО "Грибановка-АГРО-Инвест" ИНН 3609005280

ООО "Новохоперск-АГРО-Инвест" ИНН 3617007675

ООО "Верхняя Хава-АГРО-Инвест" ИНН 3607004932

ООО "Измалково-АГРО-Инвест" ИНН 4807009665

ЗАО "Касторное-АГРО-Инвест" ИНН 4608004863

ООО "АГРО-Инвест-Кшень" ИНН 4621009116

ООО "АГРОЛИПЕЦК" ИНН 4816006170

ООО "АГРОТЕРМИНАЛ" ИНН 4816006808

ООО "Дон" ИНН 3607005157

ООО "Вторая Региональная Липецкая Земельная Компания" ИНН 4803010042

ООО "Первая Региональная Липецкая Земельная Компания" ИНН 4803010050

ООО "Долгоруково-АгроИнвест" ИНН 4806016606

ООО "Данков-АгроИнвест" ИНН 4803010067

ЗАО "Дмитриев-АГРО-Инвес" ИНН 4605005442

ООО "Селино-АГРО-Инвест" ИНН 4605006171

ООО "Льгов-АГРО-Инвест" ИНН 4605005869
5

Группа ФИТО (Долина овощей):

ООО "Управляющая компания

АГРОКАПИТАЛ"

ИНН 7713416090

ООО "Тепличный комбинат ЛипецкАгро" ИНН 4803009110

ООО "Тепличный комбинат Елецкие овощи" ИНН 4807039564

АО "Тепличное" ИНН 1328016109

ООО "Вкус Ставрополья" ИНН 2618023036

ООО Торговый дом "Долина Овощей" ИНН 4803000125

ООО "Овощи краснодарского края" ИНН2368000361

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
6 ГК "Горкунов" ИНН 7728390694

ООО "ТК "Новосибирский" ИНН 5433168764

ООО " Толмачевский" ИНН 5433200129

ООО "ТК "Ярославский" ИНН 7627031650

ООО "ТК "ОБСКОЙ" ИНН 5433959205

ООО "Сибирский" ИНН 5424951633

ООО " ТК "Смоленский" ИНН 6725031039

ООО "ТК "Белогорский" ИНН 9109019197
7

Группа Агрокомплекс:

АО "Фирма "Агрокомплекс" им.

Н.И. Ткачева"

ИНН 2328000083

ООО "Лаборатория агрохимических исследований" ИНН 2362001312

АО "Кореновсксахар" ИНН 2373011986

ООО ТД "Агрокомплекс-Экспорт" ИНН 2310194159

АНО ДПО "МУЦ "Краснодарский" ИНН 2312023800

ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" ИНН 2330025991

ООО "Сыры Кубани" ИНН 2362000870

ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" ИНН 2354009290

АО "Тихорецкагроинвест" ИНН 2360011989

АО "Кавказ" ИНН 2332017629

ОАО "Крыловской элеватор" ИНН 2338003767

ОАО "Малороссийский элеватор" ИНН 2354003059

ОАО "Славянский КХП" ИНН 2349009383

АО "Агрокомплекс Рис" ИНН 2370010134

ОАО "Полтавский КХП" ИНН 2336004878

ООО "Агростройкомплекс" ИНН 2362000767

ООО "ФОРУМ" ИНН 2311178706

АО "Крыммолоко" ИНН 9102064070

ООО "ТД Агрокомплекс" ИНН 2328010821

ООО "Павловский сахарный завод" ИНН 2309140864

ЗАО "Темижбекское зерновое предприятие" ИНН 2332000209

ООО "Охотничье хозяйство "Кубань" ИНН 2308122823

ООО "АФ "Камышеватская" ИНН 2361010392

ООО "Агрокомплекс Павловский" ИНН 2346000304

ЗАО "Нива" ИНН 2346000287

АО "Титан" ИНН 2308201000

АО "Кубанский бекон" ИНН 2360011837

АО "Венцы-Заря" ИНН 2364018449

НАО "Киево-Жураки" АПК ИНН 0917004101

ООО "Агрокомплекс Ростовский" ИНН 6123016298

ООО "Агрокомплекс Ставропольский" ИНН 2623014799

ООО "Агрокомплекс "Новокубанский" ИНН 2343017589

АО "ОПХ "Раздольное" ИНН 2371001693
8

ГК "МОЕ ЛЕТО":

ООО "АГРО-ИНВЕСТ"

ИНН 4012005152

ООО "АГРОГРИБ" ИНН 7117029519

ООО ТД "МОЕ ЛЕТО" ИНН 7722444181

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
9

Группа Агрохолдинг Степь:

ПАО "Родина"

ИНН 2334006686,

ПАО "Кубанская степь"

ИНН 2334005509

АО Агрохолдинг "СТЕПЬ" ИНН 7708813052

АО Агрокомбинат "Южный" ИНН 7703760791

АО "Племенной завод "Прогресс" ИНН 6112912831

АО "Племенной завод "Гашунский" ИНН 6112912380

ООО "Агро-Мичуринское" ИНН 6153023302

ООО "Коломийцевское" ИНН 6153022130

ООО "СТЕПЬ Агрострой" ИНН 6164114706

ООО "Техюгснаб" ИНН 6163132149

ООО "Торговый Дом Агрохолдинг "СТЕПЬ" ИНН 6163101430

АО "СКЗ" ИНН 6153002990

АО "Зимхлебопродукт" ИНН 6112000793

ООО "Азоврыба" ИНН 6140031867

ООО "Волгодонской элеватор" ИНН 6143054414

ООО "Новожуковский" ИНН 6108007732

АО Молочный завод "Орловский" ИНН 6126000137

ООО "СТЕПЬ-Активы" ИНН 6164129371

ООО "СПК "Родная земля" ИНН 6147037378

ООО "Пролетарский КХП" ИНН 6128009015

ООО "ПХП" ИНН 6128004000

ООО "Элеватор "Пролетарский" ИНН 6128008011

ООО "ТД" "ИНВЕСТПРОМ-ОПТ" ИНН 6167077675

АО "Новопластуновское" ИНН 2346000311

АО "Имени Героя ВОВ Данильченко В.И." ИНН 2334021010

АО "Белое" ИНН 2341013807

АО "Трудовое" ИНН 2341012070

ООО "МТС-ГК "Степь" ИНН 2334019565

ООО "СТЕПЬ-Бакалея" ИНН 2363001210

АО "Агрохлебопродукт" ИНН 2636038028

ООО "СР" ИНН 2608800205

ООО "Агро-1" ИНН 2608000061

ООО "Сельхозпроминвест" ИНН 2636088269

ООО "Цимлянское" ИНН 2623019204

ООО "Заветное" ИНН 2625027680

ООО "Ульяновец" ИНН 2625027673

ООО "Темнолесское" ИНН 2623019758

ООО "Бешпагир" ИНН 2634062586

ООО "Агроресурс" ИНН 0919003520

ООО "СТЕПЬ-ФРЕШ" ИНН 5003128953

ООО "СТЕПЬ X Молоко" ИНН 2536316320
10

Группа Авангард:

АО "Авангард-Агро"

ИНН 5722033117

ООО "АВАНГАРД-АГРО-Воронеж" ИНН 3666128249

ООО "АВАНГАРД-АГРО-КУРСК" ИНН 4607004691

ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ" ИНН 5722033156
11

ГК "Каргилл":

ООО "Каргилл"

ИНН 7113502396

ООО "Каргилл Новоаннинский" ИНН 3419011006

ОАО "Зерно" ИНН 3614000449

ООО ПКФ "Братья" ИНН 6167013664

ООО "Провими" ИНН 7705014478

ОАО "Геркулес" ИНН 5020002781
12

Группа Прогресс:

ООО "Прогресс Агро"

ИНН 2312280798

АО "Колхоз"Прогресс" ИНН 2329018171

АО "Конный завод "Восход" ИНН 2343011851

АО "Кореновский элеватор" ИНН 2335003582

АО "Рассвет" ИНН 2356045713

АО "Сахарный завод "Свобода" ИНН 2356030749

АО "Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов" ИНН 2356008207

АО "Южный мельник" ИНН 2356043378

АО Агрофирма "Мир" ИНН 2356005982

ООО "АХК РИТЕЙЛ" ИНН 2373000342

ООО "НПО "Семеноводство Кубани" ИНН 2356042624

ООО "ПаритетАгро" ИНН 2364017100

ООО "СГЦ КУБАНЬ" ИНН 2373015758

ООО "Торгагропродукт" ИНН 2311228724

ООО "Центр контроля качества" ИНН 2356049122

ООО "Элеватор" ИНН 2356045431

ООО "Юг АгроБизнес" ИНН 2356041483

ООО "ЮгЗемИнвест" ИНН 2356046820

ООО "Южный мясокомбинат" ИНН 2356046442
13 АО "Прогресс" ИНН 4826022365

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
14

ГК Концерн Покровский:

ООО ТД "Концерн "Покровский"

ИНН 2334023970

ОАО АФП "Нива" ИНН 2334013556

ОАО "Родина" ИНН 2331003623

ОАО АФПЗ "Победа" ИНН 2334001455

ОАО "Племзавод "Воля" ИНН 2334001350

ОАО СС "Племзавод "Бейсуг" ИНН 2347003210

ОАО САФ "Русь" ИНН 2353016552

ООО "Агро холдинг "Каневской" ИНН 2369001167

ООО "Тимашевский сахарный завод" ИНН 2334024068

ПАО "Каневсксахар" ИНН 2334005403

ООО "АгроКонцерн "Покровский" ИНН 2334023755

ООО "Агрофирма "Новощербиновская" ИНН 2361007343

ООО "Лиманское" ИНН 2361007350

ООО "Агрокомплекс "Октябрьский" ИНН 2361010586

ООО "Агрокомплекс "Камышеватский" ИНН 2361010508

ООО "Агрокомплекс "Ейский" ИНН 2361011438

ООО "Кубаньагро-2010" ИНН 2340131928

ООО "Агрофирма "Должанская" ИНН 2361007375

ООО "Импульс" ИНН 2340014501

ООО "Курганинскагро" ИНН 2339018075

ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский" ИНН 2339014560

ООО "Агрофирма "Отрадненская" ИНН 2372000830

ООО "Агрофирма "Мостовская" ИНН 2342019375

ООО "Лазурит" ИНН 2342019142

ООО "Агрокомплекс "Лабинский" ИНН 2314017030

ООО "Агропромышленное предприятие "Родина" ИНН 2314025592

ООО "Агрофирма "Нива" ИНН 2314017062

ООО "Агрофирма "Родина" ИНН 2314016012

ООО "Агрофирма "Рассвет" ИНН 2314025835

ООО "Лабинский элеватор" ИНН 2314025200

ООО "Покровское молоко" ИНН 6215028800
Животноводство
15

ГК "Сибирская Аграрная Группа":

АО "Аграрная Группа"

ИНН 7017012254

АО "Аграрная Группа МП" 7224031400

ООО "Аграрная Группа – Урал" 6671010738

ООО "Аграрная Группа – Красноярск" 2408005841

ООО "Аграрная Группа – Управляющая компания" 7017354441

ООО "АГ – Кемеровский Мясокомбинат" 4205159568

АО "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" 0306229126

АО "Свинокомплекс "Уральский" 6658238860

АО "Свинокомплекс "Красноярский" 3445112681

ООО "Аграрная Группа – Алтай" 2222815167

ООО "Свинокомплекс "Тюменский" 7224049936

ООО "Свинокомплекс "Полевской" 6679093581

АО "Комбинат пищевой "Хороший вкус" 6604011366

ООО СПК "Чистогорский" 4238013194

АО "Славино" 4238012426

АО "Кудряшовское" 5433142195

ООО "Кудряшовский мясокомбинат" 5433171911
16

ООО "Птицефабрика

Акашевская"

ИНН 1207007950

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
17

ГК "Агро - Белогорье":

ООО "ГК Агро-Белогорье" ИНН 3123160948

ООО "Селекционно-гибридный Центр" ИНН 3115006420

ООО "Ракитянский СК" ИНН 3116002718

ООО "Стригуновский СК" ИНН 3103003721

АО "Крюковский СК" ИНН 3116005620

ОАО "Краснояружский СК" ИНН 3113000889

ОАО "Графовский СК" ИНН 3113001240

АО "Никитовский СК" ИНН 3111504168

ООО "Коломыцевский СК" ИНН 3111504489

ООО "Стрелецкий СК" ИНН 3111504471

ООО "Красногвардейский СК" ИНН 3111504143

ООО "Белгородский СК" ИНН 3102206729

ООО "Красногвардейский СК-1" ИНН 6817004099

ООО "Красногвардейский СК-2" ИНН 6822007578

ООО "Грайворонский СК-1" ИНН 3108007737

ООО "Грайворонский СК-2" ИНН 3108007744

ООО "БОРИСОВСКИЙ СК" ИНН 3103005246

ООО "Белгородский СК-1" ИНН 6810007710

ООО "БОРИСОВСКИЙ СК-1" ИНН 3103005831

ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА" ИНН 3103005824

ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СК" ИНН 3108008297

ОАО "Новоборисовское ХПП" ИНН 3103000209

ОАО "Ливенский комбикормовый завод" ИНН 3111505362

ООО "ЯКОВЛЕВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" ИНН 3121000762

ОАО "Хотмыжское ХПП" ИНН 3108002471

ООО "Борисовская ЗК" ИНН 3103003680

ООО "Прохоровская ЗК" ИНН 3115006572

ООО "Красногвардейская ЗК" ИНН 3111504440

ООО "МПЗ Агро-Белогорье" ИНН 3123183960

ООО "ТД Агро-Белогорье" ИНН 3123169789

ООО "ЛТД Агро-Белогорье" ИНН 3123384810

ООО "Агро-Приволжье" ИНН 5263074080

ООО "Агро-Белогорье Краснодар" ИНН 2317065138

ООО "Агро-Белогорье Воронеж" ИНН 3121184414

ООО "Агро-Белогорье Курск" ИНН 3103005239

ООО "ТП Белогорье" ИНН 3123131009

ООО "Плодородие" ИНН 3123149782

ООО "Контроль-Белогорье" ИНН 3123202242

ООО "Яковлевский санветутильзавод" ИНН 3103004732
18

ГК "Агроэко":

ООО "Группа компаний Агроэко"

ИНН 3664204173

ООО "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ" ИНН 3662168441

ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК" ИНН 3662159285

ООО "АГРОЭКО-Менеджмент" ИНН 3662170666

ООО "АГРОЭКО-ПЕРЕРАБОТКА" ИНН 3662159310

ООО "АГРОЭКО-ЮГ" ИНН 3662159260

ООО "АПК АГРОЭКО" ИНН 3662149375

ООО "ЭКОМИКС" ИНН 3662235120

ООО "Тульская мясная компания" ИНН 7103518816
19

ГК АО Агрохолдинг Красный Восток:

АО "Агрохолдинг КВ"

ИНН 1655173824

ООО "Племенное дело" ИНН 1659056102

ООО "Племенное дело Алексеевское" ИНН 1659081123

ООО "Племенное дело Заволжья" ИНН 1659076460

ООО "Мегаферма Октябрьский" ИНН 7310103873

ООО "Мегаферма Шереметьево" ИНН 6814003820

ООО "Мегаферма Молвино" ИНН 1634006269

АО "ВЗП Рыбная Слобода" ИНН 1634006170

ООО "Мегаферма Лебяжье" ИНН 1605005704

АО "Красный Восток Агро" ИНН 1659052612

ООО "Большие Кляри" ИНН 1622010422

ООО "Востоккормопроизводство" ИНН 1655178646

АО "Восток Зернопродукт" ИНН 1659041882

ООО "ВЗП Билярск" ИНН 1605005856

ООО "ВЗП Заволжье" ИНН 1648027251

ООО "Пичаево Нива" ИНН 6814003805

ООО "Ульяновская Нива" ИНН 7310103471

АО "ВЗП Булгар" ИНН 1637006161

ООО Татарские Зерновые Технологии ИНН 1655064511

ООО "Чистопольагрохим" ИНН 1652009720

АО "ВЗП Северное Алексеевское" ИНН 1605005670

ООО "Межрегионснаб" ИНН 1659155329

ООО "УК Красный Восток Агро" ИНН 1659070594

ООО "Зерноресурс" ИНН 1659055853

ООО "Алексеевский молочный завод" ИНН 1605007934

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
20

ГК Агропромышленный Холдинг Мираторг":

ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "МИРАТОРГ" ИНН 7704669440

ЗАО "БЕЛКОМ" ИНН 3109004961

ЗАО "СВИНОКОМПЛЕКС КОРОЧА" ИНН 3110009570

ООО "АГРОФИРМА "БЛАГОДАТЕНСКАЯ" ИНН 4620009025

ООО "АГРОХОЛДИНГ ИВНЯНСКИЙ" ИНН 3109003728

ООО "БЕЛГО ГЕН" ИНН 3115004381

ООО "БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 3252005997

ООО "БРЯНСКИЙ БРОЙЛЕР" ИНН 3250519281

ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" ИНН 4623005325

ООО "ИЗОБИЛИЕ" ИНН 2625027560

ООО "КАЛИНИНГРАДСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 3921799103

ООО "ЛБ ОРЕЛ" ИНН 5752200206

ООО "МИРАТОРГ АГРО-ОРЕЛ" ИНН 5724003037

ООО "МИРАТОРГ ЗАПАД" ИНН 3906072585

ООО "МИРАТОРГ ЛОГИСТИК" ИНН 3917049059

ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС" ИНН 7724611631

ООО "МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД" ИНН 3109004337

ООО "МИРАТОРГ-ГЕНЕТИКА" ИНН 5009063540

ООО "МИРАТОРГ-КУРСК" ИНН 4623004836

ООО "МИРАТОРГ-ОРЕЛ" ИНН 5720020715

ООО "МИРАТОРГ-ЭНЕРГО" ИНН 3109004440

ООО "ОБОЯНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 4619004625

ООО "ОРЕЛ-АГРО-ПРОДУКТ" ИНН 5714005846

ООО "ПЛОТАВСКОЕ" ИНН 3115003525

ООО "ПРИСТЕНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 4619004632

ООО "ПРОДМИР" ИНН 5009074197

ООО "ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА" ИНН 3115006491

ООО "ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" ИНН 3115006100

ООО "Р.Л.БРЯНСК" ИНН 3249004256

ООО "СВИНОКОМПЛЕКС КАЛИНОВСКИЙ" ИНН 3115006318

ООО "СВИНОКОМПЛЕКС КУРАСОВСКИЙ" ИНН 3109003598

ООО "СВИНОКОМПЛЕКС ПРИСТЕНСКИЙ" ИНН 4619004640

ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИРАТОРГ" ИНН 5009072150

ООО "ТРИО-ИНВЕСТ" ИНН 5009045076

ООО "ФАТЕЖСКАЯ ЯГНЯТИНА" ИНН 4017006738

ООО "ФРИО ЛОГИСТИК" ИНН 7724522491

ООО "ФРИО-ИНВЕСТ" ИНН 3906173463
21

ГК Элинар:

ОАО "Холдинговая компания

"Элинар"

ИНН 5030035271

ООО ПФ Элинар-Бройлер ИНН 5030084600

ООО Элинар-Бройлер ИНН 5030076415
22

ГАП "Ресурс":

ООО "Ставропольский бройлер"

ИНН 2623030222

ООО "Адыгейский комбикормовый завод" ИНН 0101005446

ООО "Невомысский маслоэкстракционный завод" ИНН 2631805988

ЗАО "Племенная птицефабрика "Тимашевская" ИНН 2353016136

ООО "Птицефабрика "Белореченская" ИНН 2368008836

ООО "Птицекомбинат" ИНН 2631029799

ООО "Торговая компания "Ресурс – Юг" ИНН 2303024188

ООО "Ростовская зерновая компания "Ресурс" ИНН 6148003452

АО "Адыгейское Бройлерное Объединение" ИНН 107002586

ЗАО "Ставропольский бройлер" ИНН 2623016651

ОАО "Токаревская птицефабрика" ИНН 6821000146

АО "Инжавинская птицефабрика" ИНН 6805006976

ООО "Тамбовский бройлер" ИНН 6821000393

ОАО "Токаревская птицефабрика" ИНН 6821000146

ООО "Торговый дом "Агро-Ресурс" ИНН 2303021331

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
23

Группа Русагро:

АО "Группа "Русагро"

ИНН 5003077160

ООО "Русагро-Сахар" ИНН 7728307368

ООО "Русагро-Центр" ИНН 5003048874

ООО "Русагро-Инвест" ИНН 3105003830

ООО "Агротехнологии" ИНН 6803120472

ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" ИНН 3126019943

ООО "РУСАГРО-ТАМБОВ" ИНН 6804008674

ОАО "Жировой комбинат" ИНН 6664014643

ЗАО "Самараагропромпереработка" ИНН 6330050963

ООО "Тамбовский бекон" ИНН 6803629911

ООО "Русагро-Молоко" ИНН 3123227494

АО "ПримАгро" ИНН 2511076807

ООО "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ" ИНН 2540203376

ООО "Приморская Соя" ИНН 7730168471

ООО "Отрадаагроинвест" ИНН 5716002346

ОАО "Геркулес" ИНН 3602000162

ОАО "Кривец-Сахар" ИНН 4614002688

АО "Кшенский сахарный комбинат" ИНН 4628005230

ООО "Кшеньагро" ИНН4621001614

АО "Сахарный комбинат "Отрадинский" ИНН 5717001991

ООО "Отъясское" ИНН 6829090279

ООО "ГЕОРИТМ" ИНН 2536208438

ООО "ЛЕНДЛОРД" ИНН 2536208124

ООО "АРМАДА-ЛЭНД" ИНН 2538148015

ООО "Регионстрой" ИНН 6950058458

ООО "Молочные продукты "Русагро" ИНН 6381020501

ООО "Возрождение" ИНН 6827024986

ООО "Приморская Нива" ИНН 2511107340

ООО "Приморская земля" ИНН 2511107195

ООО "Тамбовский молочник" ИНН 6829129166

ООО "Тамбовский сыровар" ИНН 6825007760

ООО "Группа Компаний "Русагро" ИНН 7728278043
24

ГК "ТАВРОС":

ООО "Управляющая Компания

ТАВРОС"

ИНН 7721744658

Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская мясная компания" ИНН 0214005782

Общество с ограниченной ответственностью Раевский мясокомбинат Альшей-мясо" ИНН 0202008355

Общество с ограниченной ответственностью "Башкир-агроинвест" ИНН 0250010107

Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод" ИНН 0250005763

Общество с ограниченной ответственностью "Давлекановский КХП №1" ИНН 0216006326

Общество с ограниченной ответственностью "Уральская мясная компания" ИНН 0216007094

Общество с ограниченной ответственностью "УК ТАВРОС Уфа" ИНН 0274170967
25

Группа Приосколье:

АО "Приосколье"

ИНН 3123100360

ЗАО "Вейделевский бройлер" ИНН 3105003893

ЗАО "Белгородский бройлер" ИНН 3123124001

ЗАО "Завод премиксов №1" ИНН 3120013078

ЗАО "Новооскольская зерновая компания" ИНН 3114009267

ЗАО "Новооскольский комбикормовый завод" ИНН 3114007982

ООО "Лабазъ" ИНН 3126010235

ЗАО "Краснояружский бройлер" ИНН 3113008158

АО "Приосколье" ИНН 3123100360

ЗАО "Краснояружская зерновая компания" ИНН 3113001402
26

Группа Белгранкорм:

ООО "Белгранкорм-Холдинг"

ИНН 3116002683

ООО "Белгородские гранулированные корма" ИНН 3116003662

ООО "БЕЛГРАНКОРМ - ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД" ИНН 5305006239

ООО "БЕЛГРАНКОРМ - ТОМАРОВКА ИМ ВАСИЛЬЕВА" ИНН 3121180628

ООО "Подберезский комбинат хлебопродуктов" ИНН 5310002208

ООО "Семхоз Ракитянский" ИНН 3116005187

ООО "Яснозоренское" ИНН 3102018098

ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РЫБНЫХ КОМБИКОРМОВ" ИНН 3116001200
27

ГК ВЛКМ:

ОАО "Великолукский мясокомбинат"

ИНН 6025009824

 ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" ИНН 6002010703
28

АО "Птицефабрика Северная"

ИНН 4706002688
29

ГК "Дамате":

ООО "АПК Дамате"

ИНН 5836650508

ООО "Тюменские молочные фермы" ИНН 7220005409

ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" ИНН 5837006078

ООО "ПензаМолИнвест" ИНН 5828003909

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
30

Группа ЭкоНива:

ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг"

ИНН 3614005528

ООО "ЭкоНива-АПК Черноземье" ИНН 3614007042

ООО "Защитное" ИНН 4628005551

ООО "ЭкоНиваАгро" ИНН 5032070546

ООО "Агрофирма Шипова Дубрава" ИНН 3605006652

ООО "Бобров-Нива" ИНН 3602009260

ООО "Мегаферма Березовка" ИНН 3602009447

ООО "АПК Русич" ИНН 3602008186

ООО "Защитное-ЮГ" ИНН 4634010542

ООО "Белсахар" ИНН 4601005441

ООО "Калужская Нива" ИНН 4015004213

ООО "Агрофирма "Междуречье" ИНН 7224037137

ООО "Савинская Нива" ИНН 4014005824

ООО "ЭкоНива-Фарм" ИНН 7112500082

ООО "Северная Нива" ИНН 5645003309

ООО "Сибирская Нива" ИНН 5431207898

ООО "ЭкоНива-Семена" ИНН 5032111150

ООО "НиваСтрой" ИНН 4011018543

ООО "Золотая Земля Сибири" ИНН 5431104596

ООО "ОкаАгро" ИНН 6234125670

ООО "ОКА МОЛОКО" ИНН 6223002073

ООО "Северная Нива Башкирия" ИНН 255021046

ООО "Северная Нива Татарстан" ИНН 1645033120

ООО "Ступинская Нива" ИНН 5045063264

ООО "Земля Салаира" ИНН 5431107406

ООО "ЭкоНива Аромашево" ИНН 7220099870

ООО "ЭкоНива Алтай" ИНН 2277016036

НАО "Заветы Ленина" ИНН 5045000842

ОАО "Труд" ИНН 4717001132

ООО АПК "Троицкий" ИНН 4015004492

ООО "Сибирская Нива Органик" ИНН 5431074292

ООО "Северная Нива Органик" ИНН 5645020745

ООО "Ступинская Нива Органик" ИНН 5045065014

ООО "Петербургская Нива" ИНН 4705084141

ООО "Агрофирма "Детчинское" ИНН 4011017518

ОАО "МосМедыньагропром" ИНН 4012003451

ООО "ЭкоНиваАгро" ИНН 5032070546
31

ГК "Агропромкомплектация":

ООО "Агропромкомплектация -

Курск" ИНН 4609004168

ООО "АПК-Центр" ИНН 7735140720

АО "Агрофирма Дмитрова гора" ИНН 6911003670

ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" ИНН 6911029862

ООО "Дмитрогорский молочный завод" ИНН 6911020450

ООО "Ручьевское" ИНН 6911026332

ООО "Транспортная Компания Агропромкомплектация" ИНН 6911033347

ООО "АПК-Черноземье" ИНН 4609004337

ООО "Курский мясоперерабатывающий завод" ИНН 4633037968

ООО "АПК-Курск Авто" ИНН 4633033064

ООО "ЗерноТорг" ИНН 6949008967

ООО "АПК-Рязань" ИНН 6732163727

ООО "Агролидер" ИНН 6208012045

АО "Аграрий" ИНН 6214005053

ООО "Торговый Дом "Дмитрогорский продукт" ИНН 6911023162
32

ООО "ЭкоМилк"

ИНН 7731417709

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
33

ГК ПРОДО:

ООО "ПРОДО"

ИНН 7714294743

OOO "ПРОДО Финанс" ИНН 7706701272

OOO "ПРОДО Менеджмент" ИНН 7706625800

OOO "ПК" ИНН 7706701191

АО "Мясокомбинат Клинский" ИНН 5020002260

АО " ПРОДО Птицефабрика Калужская" ИНН 4004001997

АО "УМКК" ИНН 273010086

ООО "ПЛК "Тольяттинский" ИНН 6321117594

АО "Пермский мясокомбинат" ИНН 5903003876

АО "ПРОДО Птицефабрика Пермская" ИНН 5948008585

АО "ПРОДО Тюменский бройлер" ИНН 7224005872

АО "ПРОДО Птицефабрика Чикская" ИНН 5425001169

АО "ОБ" (с.Лузино) ИНН 5500000061

АО "ЛКЗ" ИНН 5528001523

АО "ПРОДО Птицефабрика Сибирская" ИНН 5528001851

ООО "Лузинское зерно" ИНН 5528028116

ООО "Лузинское молоко" ИНН 5528023125

OOO "Инвест Тюмень" ИНН 7224024956

АО "Омский бекон" ИНН 5515000025

ООО "Славянка" ИНН 7810020760

ООО "Хладокомбинат "Солнечный" ИНН 5507235827

ООО "ЛТК" ИНН 5528210887

ООО "ПРОДО Трейд" ИНН 7714539200

ООО "Изюмовское" ИНН 5540007144

ООО "Нива" ИНН 5521006995

ОАО "Элита" ИНН 5521006642
34

ГК "Сибирский премьер":

ООО "Аист Плюс"

ИНН 5405192187

ООО "Межениновская птицефабрика" ИНН 7014027742

ООО "Каменская птицефабрика" ИНН 2247003865

АО "Птицефабрика "Евсинская" ИНН 5443001027

АО "Агрофирма "Лебедевская" ИНН 5443118586

АО "Новосибирская птицефабрика" ИНН 5443115916
35

ГК "Черкизово":

ПАО "Группа Черкизово"

ИНН 7718560636

ООО "ЧЕРКИЗОВО – СВИНОВОДСТВО" ИНН 4812042756

ООО "Кузнецовский комбинат" ИНН 5030049820

ЗАО "Ботово" ИНН 3523000307

ООО "Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово" ИНН 3906386285

АО "Куриное Царство" ИНН 4813007240

АО "Куриное Царство–Брянск" ИНН 3254511269

АО "Васильевская птицефабрика" ИНН 5809022198

АО "Петелинская птицефабрика" ИНН 5032000235

ООО "Бройлер Инвест" ИНН 7724450303

ООО "ЛИСКО Бройлер" ИНН 3652009724

ЗАО "Ровеньский бройлер" ИНН 3117005214

АО "Курская птицефабрика" ИНН 4611007078

АО "Алтайский бройлер" ИНН 2204043951

АО "ЧМПЗ" ИНН 7718013714

АО "Черкизово-Кашира" ИНН 5019023508

ООО ПКО "Отечественный продукт" ИНН 3923002806

ОАО "БИКОМ" ИНН 7737049096

ООО "ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО" ИНН 3664078874

ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" ИНН 5834002580

АО "Лунинский элеватор" ИНН 5821000271

АО "ОКЗ" ИНН 5019002410

ООО "Торговый Дом "Курская птицефабрика" ИНН 4611009413

ООО "ТД Черкизово" ИНН 5032046575

ООО "Курсксельпром" ИНН 4611010539

ООО "ТПК "Черкизово" ИНН 7718021673

ООО "Агро Трейд" ИНН 5836686399

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" ИНН 4826127992

АО "Новая Агрофирма" ИНН 4812005183

ООО "Земельная компания ЧЕРКИЗОВО" ИНН 7718972679

АО "Хотынецкое ХПП" ИНН 5726000070

ООО "НАЗКО" ИНН 7718669418

ООО "АПК "Михайловский" ИНН 7718548798

ООО "ЧЕРКИЗОВО-ОЦО" ИНН 7724929262

ООО НИЦ "ЧЕРКИЗОВО" ИНН 7718067999

ООО "ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА" ИНН 4821049973

ООО "АЭС" ИНН 7730188527

МК ООО "ЧЕРКИЗОВО АйПи" ИНН 3906386285

ООО "ЧЕРКИЗОВО-МП" ИНН 3906386285

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
36

Агропромышленный холдинг

"Дороничи"

ИНН 4345377799

АО "Агрофирма "Дороничи" ИНН 4346000273

АО "Дороничи-КРС" ИНН 4345498433

АО Агрокомбинат племзавод "Красногорский" ИНН 4347004464

АО "Агрофирма "Немский" ИНН 4320003054

АО "Актион-Агро" ИНН 5256182292

ООО "Селезениха" ИНН 4312026643

АО СХП "Кировское" ИНН 4347006292

ООО "Курчумское" ИНН 4331002736

ООО "Шварихинский" ИНН 4321007245

ООО "Майский" ИНН 4321019321

СПК колхоз "Ленинец" ИНН 4321000666

АО "Кировский мясокомбинат" ИНН 4345000217

ООО "Мясокомбинат "Дороничи" ИНН 4345080244

ООО "Кировская молочная компания" ИНН 4312021130

ООО "ТД "Живи вкусно" ИНН 4345426460
37

Группа Комос Групп:

ОАО "Милком"

ИНН 1834100340

ООО "Восточный" ИНН 1841017491

ООО "Птицефабрика Вараксино" ИНН 1841017484

ООО "Глазовский комбикормовый завод" ИНН 1829013726

ООО "Удмуртская птицефабрика" ИНН 1837008416

ООО "Птицефабрика Менделеевская" ИНН 5933008039

ООО "Русская Нива" ИНН 1838001692

ООО "Татмит Агро" ИНН 1635009255

ООО "Мясокомбинат Кунгурский" ИНН 5902134178

ООО "Казанский молочный комбинат" ИНН 1660297582
38

Группа Мегамикс:

ООО "МЕГАМИКС"

ИНН 3442093695

 ООО "МЕГАМИКС КОМБИКОРМ" ИНН 7743286105
39

ООО "Агрофирма Ариант"

ИНН 7424030241
40

ГК Агросила:

АО "Агросила"

ИНН 1604010557

ООО "Челны-Бройлер" ИНН 1639025000

ОАО "Набережночелнинский элеватор" ИНН 1639004674
41

ГК ЭКСИМА:

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

ИНН 7722169626

 ООО "Знаменский СГЦ" ИНН 5720015610

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
Производство пищевой продукции, напитков
42

ГК "Благо":

ООО "Компания Благо"

ИНН 7816455333

ООО "ТД "Благо" ИНН 7810734203

ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ БЛАГО" 7810349385

ООО "Благо-Юг" ИНН 2312196715

ООО "Благо-Барнаул" ИНН 2223624670

ООО "Благо-Бийск" ИНН 2204087042

ООО "Благо-Омск" ИНН 5504155010
43 АО "Макфа" ИНН 7438015885
44 ООО "Марс" ИНН 5045016560
45

ГК "Нестле":

ООО "Нестле Россия"

ИНН 7705739450

ООО "Нестле Кубань" ИНН 2353018969

ООО "Сириал Партнерс Рус" ИНН 7705598512
46

ГК ПРОДИМЕКС:

ООО "Продимекс"

ИНН 7730710905

ООО "Курск-Агро" ИНН 4625005659

ООО "ЦЧ АПК" ИНН 3666170000

АО "Ольховатский сахарный комбинат" ИНН 3618003708

ОАО "Елань-Коленовский сахарный завод" ИНН 3617006819

ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ИНН 3621005470

ООО "Хохольский сахарный комбинат" ИНН 3631007557

ООО "Эртильский сахар" ИНН 3632004252

ОАО "Кристалл" ИНН 3610001120

ООО "Дмитротарановский сахарный завод" ИНН 3102022471

ООО "Краснояружский сахарник" ИНН 3113001360

АО "Лискисахар" ИНН 3652000739

АО "Земетчинский сахарный завод" ИНН 5813003663

АО "Ставропольсахар" ИНН 2607012219

АО "Успенский сахарник" ИНН 2357005329

ООО "КСП" ИНН 3611009179
47

ГК НМЖК:

АО "Нижегородский масложировой комбинат" (головная компания)

ИНН 5257003806

АО ТД "Нижегородский масло-жировой комбинат" ИНН 5259012482

АО "Пермский маргариновый завод" ИНН 5903004615

ОАО "Урюпинский масло-экстракционный завод" ИНН 3438000024

ОАО "Балашовская хлебная база" ИНН 6440001648

АО "Большеглушицкое ХПП" ИНН 6364001474

ООО "Борский элеватор" ИНН 5263041623

АО "Екатериновский элеватор" ИНН 6412003139

АО "Ермолаевский хлеб" ИНН 274099062

ООО "Сорочинский элеватор" ИНН 5617020895

ООО "Сорочинский маслоэкстракционный завод" ИНН 5617020920

ОАО "Урюпинский элеватор" ИНН 3438000345

ООО "НМЖК-Логистик" ИНН 5257186211
48

ГК Стойленская Нива:

ГК "Стойленская Нива"

ИНН 3128052689

ОАО "Городищенский комбинат хлебопродуктов" ИНН 3403016633

ЗАО "Комбинат хлебопродуктов Старооскольский" ИНН 3128033189

ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов" ИНН 4630001280

ОАО "Колос" ИНН 3123006576

ОАО "Пензенский хлебозавод №2" ИНН 5835015278

ОАО "Пензенский хлебозавод №4" ИНН 5837004352

АО "Красноармейский хлеб" ИНН 3448019698

ОАО "Хлебозавод №5" ИНН 3445050019

АО "Хлебопек" ИНН 6731008221

АО "Сафоновохлеб" ИНН 6726000080

ОАО "Знак хлеба" ИНН 6454001447

ОАО "Саратовский хлебокомбинат им.Стружкина" ИНН 6452085378

АО "Выксунский хлеб" ИНН 5247003885

АО "Переславский хлебозавод" ИНН 7608000399

АО "Хлебозавод" ИНН 3122000123

АО "Кинешемский хлебокомбинат" ИНН 3703000257

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
49

ГК "ЭФКО":

АО "Управляющая компания

ЭФКО"

ИНН 3122504272

АО "ЭФКО Продукты питания" ИНН 7705274941

АО "УК ЭФКО" ИНН 3122504272

ОАО "ЭФКО" ИНН 3122000300

ООО "ЭФКО-Пищевые Ингредиенты" г. Алексеевка ИНН 3662065051

ООО "Пищевые Ингредиенты" г. Темрюк ИНН 2352038521

ОАО "Промгражданстрой" ИНН 3122006870

ОАО ПМК "Союзпарфюмерпром" ИНН 3122005107

ООО "ЭФКО-Семена" ИНН 3122007552

ООО "Зерновая компания "ЭФКО-Воронеж" ИНН 3664059007

ООО "ЭФКО-Дон" ИНН 6164282193

ООО "СК ЭФКО" ИНН 3122507192

ООО "КРЦ" ЭФКО-Каскад " ИНН 3122503751

ООО "Трансавто" ИНН 3122504603

ЗАО "Инкар" ИНН 3122507989

ООО "Дом-Сервис" ИНН 3122504480

ЗАО "НИИ прорывных технологий" ИНН 3122506953

ЗАО "Инновационный центр Бирюч" ИНН 3122508005

ЗАО "ЭФКО-Инвест" ИНН 3122508100

АО "Элеватор" ИНН 3122003950

ОАО "Обливский элеватор" ИНН 6124001551

ПАО "Родничковский элеватор" ИНН 6406005441

ООО "Галиевский элеватор" ИНН 3603008767

ООО "Прохоровский элеватор" ИНН 3115007008

ООО "Варениковский элеватор" ИНН 2376000911

ООО "Свободненский элеватор" ИНН 6404006320

ОАО "Хлебная база №8" ИНН 3614000576

ЧОУ "Белогорский класс" ИНН 3122504307

АНО ДПО "Школа менеджмента Бирюч" ИНН 3111505877

ООО "Зерновая компания ЭФКО" ИНН 3122509834

ООО "ЭФКО Косметик" ИНН 3631008712

ООО "Холмский комбинат хлебопродуктов" ИНН 2323028261

ООО "ЗК ЭФКО-К" ИНН 3122510565

ООО Таманский Завод переработки маслосемян ИНН 2352049724

ООО "Алексеевский соевый комбинат" ИНН 3122509094

ООО ИЦ Бирюч-НТ ИНН 3122002473

ООО ЭФКО-Семеноводство ИНН 3122006407

ООО СояАгро ИНН 3122013958

ООО Молочный завод Слобода ИНН 3122014133

ООО АПИК ИНН 3122509810

ООО Таманская портовая компания ИНН 2352049019

ООО Морской терминал Тамань ИНН 2352044518

ООО Евдаково ИНН 3664222670

ООО Кубанские масла ИНН 2364014275

ООО Портовый терминал Тамань ИНН 2352046882

ООО БазисАгроИнвест ИНН 2352049731

ООО Комбинат переработки лубяных культур ИНН 2352049749

ООО "Новые промышленные технологии" 3122508380

ООО НОЦ "Бирюч" ИНН 3111509127

ООО БЦ "Черноземье" ИНН 3666175224

ООО "Тамань Инвест" ИНН 2352044660

ООО "Центр клеточных технологий Бирюч" ИНН 3111006395

ООО "Агрогенетика" ИНН 7731393367

ООО "ТКТ" ИНН 2352054883

ООО "ИНЭСИС" ИНН 9705125559

ООО "ИНЭСИС-ПРО" ИНН 3666237054

ООО "ЭФКО Инновации" ИНН 9731049640

ООО "ЖК Лиман" ИНН 3111006645

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
50

ГК Объединенные кондитеры:

АПК ОАО "Объединенные кондитеры"

ИНН 7705475711

ООО "Объединенные кондитеры" ИНН 7705475711

ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" ИНН 7706043263

ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" ИНН 7708029391

ОАО "РОТ ФРОНТ" ИНН 7705033216

АО "Московский пищевой комбинат "Крекер" ИНН 7737507243

АО "Фабрика "Русский шоколад" ИНН 7710664778

ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" ИНН 7104002125

ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" ИНН 5837003461

ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика" ИНН 1215043310

ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" ИНН 3650000412

ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" ИНН 2801002684

ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" ИНН 5405108940

ЗАО "Кондитерская фабрика им. К.Самойловой" ("Красный Октябрь") ИНН 7830001050

ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" ИНН 5263001532

ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ" ИНН 6831004950

ОАО "Южуралкондитер" ИНН 7451012266

ООО "Промсахар" ИНН 4620006313

ЗАО Агрофирма "Рыльская" ИНН 4620008021

АО "Кардымовский молочноконсервный комбинат" ИНН 6708000520

АО "Сафоновомолоко" ИНН 6726000160

ЗАО "Кыштымская кондитерская фабрика" ИНН 7413000319

ООО "СЭП" ИНН 7708174039

ООО "ГутаАгро-Брянск" ИНН 3245501955

АО "ТрансКондитер" ИНН 7705909863

ООО "Объединенная кондитерская сеть" ИНН 9705044645

ООО "Шоколадная площадь" ИНН 5405250488

ЗАО "Троицкая кондитерская фабрика" ИНН 7418008738

ООО "Лиманский орех" ИНН 3025036798
51

Пепсико Россия:

ООО "Пепсико холдингс"

ИНН 7705034202

 АО "ВБД" 7713085659
52

ГК "Астон":

АО "АСТОН ПРОДУКТЫ

ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ"

ИНН 6162015019

ООО "АГЕНТСТВО АСТОН ЭНТЕРПРАЙЗ" ИНН 6162006511

ООО "АИР" ИНН 6163147280

ООО "АСТОН ЭНТЕРПРАЙЗ" ИНН 5260099696

ООО "Агентство Кавказ-Логистик" ИНН 6118003310

ООО "СПКК Жуковский" ИНН 6127011332

ООО "ТЕМИРИНДА" ИНН 6154131886 ООО "ЭМУ МОРЯК" ИНН 6162045920

ООО "Астон Трейдинг (Азов) Лтд" ИНН 2331010370

ООО "МОРЯК" ИНН 6162002919

ООО "ТРЭВЕЛЕР ШИППИНГ" ИНН 6162052074

ООО "АЗОВО-ДОНСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 6162033219

ООО "АСВА" ИНН 6162077054

ООО "АСТОН КРАХМАЛО-ПРОДУКТЫ" ИНН 6225010432

ООО "АСТОН-АГРО" ИНН 6134011728

ООО "БИО ФЕРМА" ИНН 6168064950

ООО "ЗАЗЕРСКОЕ" ИНН 6134008500

ООО "ИНКАЛАМУ" ИНН 6165218899

ООО "КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД "НОВЛЯНСКИЙ" ИНН 3322000353

ООО "Крахмало-паточный завод "Новлянский" ИНН 3307022497

ООО "КРУТОЯРСКОЕ" ИНН 6118906111

ООО "НИВА" ИНН 6121002684

ООО "Торговый дом Астон" ИНН 6167045472

ООО "Управляющая компания Астон передовые технологии" ИНН 6162067419

ООО "ЮБИЛЕЙНОЕ" ИНН 6104004410

АО "Астон" ИНН 6162015019
53

ООО "Кока-кола эйчбиси

Евразия"

ИНН 7701215046

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
54

ГК Юг Руси:

ООО "МЭЗ Юг Руси"

ИНН 6167055777

ООО "Золотая Семечка" 6167055801

ЗАО "Юг Руси" 6167054653

ОАО Маслоэкстракционный завод "Лискинский" 3652001387

ООО "Юг Руси-Золотая семечка" 6162030264

ООО "Лабинский маслоэкстракционный завод" 2314017760

ОАО "Валуйский комбинат растительных масел" 3126000540

ОАО Маслоэкстракционный завод "Аннинский" 3601011852

ООО "Экспедиторская компания Юг Руси" 6141021692

ООО "АгроСоюз Юг Руси" 6167134475

ООО "Хлебозавод Юг Руси" 6167134450

ООО "Донская гофротара" 6164227097

ЗАО "Пригородное" 6151009768

ООО "Ростовский" 6113022824

ООО "Волжский Ударник" 3433100064

ООО "Новомихайловское" 2340016763

ООО "Новосергиевское" 2338009825

ООО "Октябрь" 2340016756

ООО "Отрадное" 2354008579

ООО ПКЗ "Лабинский" 2342014881

ООО "Шипинг" 6167056622
55

ООО "Хохланд Руссланд"

ИНН 5040048921
56 АО "ОМПК" ИНН 7715034360
57

ГК ДАНОН:

АО "Данон Россия"

ИНН 7714626332

ООО "ДАНОН ТРЕЙД" ИНН 5024121469

ООО "НУТРИЦИЯ" ИНН 7705111270

АО "ДП "Истра -Нутриция"" ИНН 5017014392

ООО "НУТРИЦИЯ ЭДВАНС" ИНН 5024125287
58

ГК "Царицыно":

ОАО "Царицыно"

ИНН 7724017435

ЗАО "Партнер Ф" ИНН 7709239514

ООО "Царицыно Эталон" ИНН 5050094959

АО "Фирменный торговый дом Царицыно" ИНН 7724226319

ООО "Холодильник 18" ИНН 7727245616
59

ГК Доминант:

ООО "ГК Доминант"

ИНН 7730118978

ООО "Торговый Дом "Доминант" ИНН 6714018269

ООО "ТК "Сахар" ИНН 411095062

ООО "АгроДом" ИНН 2310058893

ОАО "СЗЛ" ИНН 2341006687

ОАО "Кристалл-2" ИНН 2343000063

ОАО "Викор" ИНН 2344001775

ОАО "Лебедянский сахарный завод" ИНН 4811005871

ЗАО "Грязинский сахарный завод" ИНН 4802000958

ЗАО "Уваровский сахарный завод" ИНН 6830003030

ОАО "Черемновский сахарный завод" ИНН 2261001027

ОАО "Трест "Южный Сахар" ИНН 7705032477

ЗАО "СК "Ленинградский" ИНН 2341015890

ООО "ГМЗ "Лискинский" ИНН 3614003249

ОАО "Имени Ильича" ИНН 2341008282

ОАО "Нива Кубани" ИНН 2327010748

ОАО "Кавказ" ИНН 2350010520

ОАО "МАЯК" ИНН 3614000199

ЗАО "Родина" ИНН 3620007731

ООО "Заря" ИНН 4811009805

ООО "Грязинский Агрокомплекс" ИНН 4802009012

ООО "Агрокомплекс Добровский" ИНН 4813014783

ООО "Восход" ИНН 4811009393

ООО "Елецкий Агрокомплекс" ИНН 4807028763

ЗАО "Большие Избищи" ИНН 4811005529

ООО "УСМАНСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС" ИНН 4802024797

ООО "Петровский Агрокомплекс" ИНН 6822006623

АО "Уваровская Нива" ИНН 6830003560

ООО "Семеновская Нива" ИНН 6816005558

ООО "Колхоз им.Суворова" ИНН 7113503632

ООО "Агрофирма "Черемновская" ИНН 2261007678

АО "Кубанка" ИНН 2246000565

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
60

ГК "Содружество":

ООО УК "Содружество"

ИНН 7705581646

АО "Агропродукт" (управляемое общество) ИНН 3913501820

АО "Европа-Калининград" (управляемое общество) ИНН 3913500249

АО "Балт-Транс" (управляемое общество) ИНН 3913010149

АО "Терминал" (управляемое общество) ИНН 3913501838

ЗАО "Содружество-Соя" (управляемое общество) ИНН 3913009739

ООО "Агрологистика-ДВ" (управляемое общество) ИНН 2801179258

ООО "Балтийские буксиры" (управляемое общество) ИНН 3913011015

ООО "БАЛТСЕРВИС" (управляемое общество) ИНН 3913504317

ООО "ЛИГЕР" (управляемое общество) ИНН 3913504973

ООО Морское агентство "Транс-Агро" ИНН 3913504116

ООО "Рыбфлотпром" (управляемое общество) ИНН 3908020007

ООО "СОДРУЖЕСТВО-ВОЛГА" ИНН 7328098800

ООО "Содружество Индастрис" ИНН 3913010798

ООО "СОДРУЖЕСТВО-ИНФО" ИНН 3913013862

ООО "СОДРУЖЕСТВО-ПРОТЕИН" (управляемое общество) ИНН 3913013693

ООО "Содружество-Сибирь" (управляемое общество) ИНН 5507253618

ООО "СОДРУЖЕСТВО-ТРЕЙДИНГ" ИНН 3917050047

ООО "Терминал-Сервис" ИНН 3120013007

ООО "Транс-Агро" (управляемое общество) ИНН 3908031256

ООО Торговый дом "Содружество" (управляемое общество) ИНН 3913011336

ООО "БАЛТЗЕРНОТЕРМИНАЛ" (управляемое общество) ИНН 4725005691

ООО "КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ" (управляемое общество) ИНН 4632250443
61

ГК Молвест:

АО Молвест

ИНН 3662104737

ЗАО "ИМ ЛЕНИНА" ИНН 3601010344

ООО "Мамоновские фермы" ИНН 3606007641

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОМАРКОВСКОЕ ИНН 3612007551

ПАО "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ВОРОНЕЖСКИЙ" ИНН 3662009586

№ п/п

Наименование организации /

ГК, головной (управляющей) компании, ИНН

 Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН
Рыболовство и рыбоводство
62

ГК Норебо:

АО "Норебо Холдинг"

ИНН 2901170107

ООО "Управляющая компания

Норебо"

ИНН 5190016823

ПАО "Мурманский Траловый Флот" ИНН 5100000010

АО "НОРЕБО РУ" ИНН 5190908693

АО "Рыболовецкое предприятие "АКРОС" ИНН 4101013772

АО "Норебо Холдинг" ИНН 2901170107

АО "Карат-1" ИНН 5190303200

ООО "РОЛИЗ" ИНН 2536247860

АО "Махалин Лизинг Флот" ИНН 6509006140

АО "Рыбпроминвест" ИНН 5190405869

АО "Альтернатива" ИНН 1018005330

АО "ЯМСЫ" ИНН 4101153635

АО "Рыболовецкая компания "Согра" ИНН 2917001834

ООО "РК "Полярное Море+" ИНН 5105093964

ООО "Магадантралфлот" ИНН 4909117170

АО "Мурманский Губернский Флот" ИНН 5191431188

АО "АКРОС 3" ИНН 4101151638

АО "Карельские морепродукты" ИНН 1011005348

ООО "Арктик Шиппинг" ИНН 7839411780

АО "БЛАФ" ИНН 4100002721

АО "Ремтехника" ИНН 5190188220

ООО "Морское консультационное бюро" ИНН 5190125220
63

ГК Гидрострой:

АО "Гидрострой"

ИНН 6511000731

ЗАО "Курильский рыбак" ИНН 6511000178

ПАО "Преображенская база тралового флота" ИНН 2518000814

ООО "Поронай" ИНН 6507005529

ЗАО "Остров Сахалин" ИНН 6501074974

ООО "Производственное объединение Сахалинрыбаксоюз" ИНН 6501078432

ЗАО "Пиленга" ИНН 6501012632

ООО "Рыболовецкий колхоз им. Кирова" ИНН 6504006429
64

ГК Океанрыбфлот:

ПАО "Океанрыбфлот"

ИНН 4100000530

 ООО "Феникс" ИНН 4101145169
65

ГК "Русская рыбопромышленная компания":

ООО "Русская рыбопромышленная компания"

ИНН 7731414433

ООО "Востокрыбпром" ИНН 2721023255

ООО "Совгаваньрыба" ИНН 2704010129

АО "Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота" ИНН 2536053382

АО "Интрарос" ИНН 2537008664

АО "ДМП-РМ" ИНН 2540199962

ООО "РРПК-Д" ИНН 2536300088

ООО "Примкраб" ИНН 2536304773

АО "Т-Краб" ИНН 2536308584

ООО "Русский краб" ИНН 9731006879

ООО "Камчатка Краб" ИНН 2536312206

ООО "Пасифик Краб" ИНН 2536312213

ООО "Атлантик Краб" ИНН 2536312196

ООО "РМД-Л" ИНН 7701364961

ООО "РМД Северо-Запад" ИНН 7701381220

ООО "Торговый Дом Турниф" ИНН 2540102515

ООО "Русский Монарх" ИНН 2536306450

ООО "Арс Мереор" ИНН 7704401481

ООО "Русский минтай" ИНН 2521015391

ООО "Русская треска" ИНН 5190072546

ООО "Кедр Плюс" ИНН 5190310783

ООО "Новострой" ИНН 2536306530

ООО "РРПК Восток" ИНН 2536306555

ООО "Новый Восход" ИНН 2536306474

ООО "Бухта Троицы" ИНН 2536306481

ООО "Новый Сейвал" ИНН 2536306467

ООО "Минтай Первый" ИНН 2536306523

ООО "Нордеко" ИНН 2536313697

ООО "Приморский Муссон" ИНН 2536313680

ООО "Сайра-И" ИНН 2536319089

ООО "Макрурус-В" ИНН 2536319314

ООО "Макрурус-Т" ИНН 2536319120
66

АО "Росагролизинг"*

ИНН 7704221591

* Включено по решению Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития Российской экономики в соответствии с пунктом 3 критериев и порядка включения организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики, утвержденных протоколом Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики 10 апреля 2020 г. № 7кв.

** Минсельхозом России продолжается работа по формированию перечня системообразующих организаций АПК. Данный перечень будет уточнен.

Минсельхоз РФ

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