Минсельхоз РФ включил в свой перечень 66 системообразующих предприятий

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ сформировал отраслевой перечень системообразующих предприятий из 66 компаний, следует из документа, размещенного на сайте ведомства.

В нем отмечается, что перечень будет дополняться, работа продолжается.

Предприятия, включенные в перечень, разделены по отраслевому принципу - растениеводство, животноводство, рыболовство и рыбоводство, а также производство пищевой продукции и напитков. Вместе с головными предприятиями указаны и дочерние, имеющие ИНН.

Кроме того, по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в перечень включен "Росагролизинг".

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий (20 марта правкомиссия в него включила 646 предприятий, но затем правительство решило пересмотреть список исходя из новых отраслевых критериев). Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.

Правительственная комиссия на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, в него уже вошли 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом.

На следующем заседании правкомиссии 24 апреля будет рассмотрены еще четыре отраслевых перечня - от Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава.

Ниже следует таблица Минсельхоза с уже вошедшими в перечень министерства системообразующими компаниями:

Перечень системообразующих организаций агропромышленного комплекса

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН Растениеводство 1 Группа ОЗК: АО "ОЗК" ИНН 7708632345 ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" ИНН 2315014748 ООО "ДВЗТ" ИНН 2531012840 ООО "Торговый дом ОЗК" ИНН 7708763813 ООО "ОЗК Центр" ИНН 6829091890 ООО "ОЗК Сибирь" ИНН 5504239661 ООО "ОЗК Юг" ИНН 2310170817 ОАО "Бутурлиновский Мелькомбинат" ИНН 3605000114 ОАО "Ардатовское хлебоприемное предприятие ИНН 1301015838 ОАО "Атяшевское хлебоприемное предприятие" ИНН 1303016379 ОАО "Оброчинское хлебоприемное предприятие" ИНН 1310187008 ОАО "Резервхлеб" ИНН 7814339814 ОАО "Орский элеватор" ИНН 5616001272 ООО "Агростандарт" ИНН 3917504082 АО "Элеватор" ИНН 2624000012 ОАО "Грачевский элеватор" ИНН 2606004060 ОАО "Палласовский элеватор" ИНН 3423009828 АО "Портовый элеватор" ИНН 3908003065 ОАО "Суровикинский элеватор" ИНН 3430001347 2 ГК ТРИО: ООО "ГК Трио" ИНН 4823037028 ООО "Агрофирма Трио" ИНН 4807014182 ООО "Торгальянс" ИНН 4824031950 ООО "Елецкий" ИНН 4807004762 ООО Агросервис ИНН 5032095822 ООО АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ ИНН 4807056746 ООО АГРОФИРМА им.КАЛИНИНА ИНН 4810002363 ООО Тербуны-АГРО ИНН 4815003040 ООО Селена М ИНН 7709863835 АО Долгоруковское хлебоприемное ИНН 4806000719 АО Краснинское ХПП ИНН 4810000101 АО Рассвет ИНН 4811005367 ООО "Агроснабсахар" ИНН 4826050108 ООО "ТРИО XXI" ИНН 4824022352 3 Агропромышленный холдинг "Эко-культура": ООО "ЭКО-Культура" ИНН 2609024107 ООО "Овощи Ставрополья" ИНН 2609800279 ООО ТК "Эко - Культура" ИНН 2609023840 ООО "Солнечный дар" ИНН 2607000485 ООО "Овощи Черноземья" ИНН 4823054739 ООО Тепличный Комплекс "Подмосковье" ИНН 5005061060 ООО Тепличный Комплекс "Тульский" ИНН 7118017185 ООО Тепличный Комплекс "Воронежский" ИНН 3602010795 ООО Тепличный Комплекс "Марьинский" ИНН 3328004435 ООО "Круглый Год" ИНН 4715025459 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКО-КУЛЬТУРА" ИНН 5024176980 ООО "Эко-Культура-Трейд" ИНН 7106527696 ЗАО СХП "Кавказ" ИНН 2630042483

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 4 ГК "Волго-Дон АгроИнвест": ООО "Управляющая компания "АГРО-Инвест Регионы" ИНН 7701669113 ООО "АГРО-Инвест Управление" ИНН 3665803187 ООО "Политовское ХПП" ИНН 4811006811 АО "Агропромышленная группа "Лебедянский элеватор" ИНН 4811002045 ООО "Волго-Дон АгроИнвест" ИНН 9717065544 ООО "Липецкая АгроПромышленная Компания ИНН 4811024948 ООО "Волгоградская АгроПромышленная Компания" ИНН 3404004704 ООО "Рудянский хлеб" ИНН 3453000477 ООО "Еланский элеватор" ИНН 3406001748 ООО "Торговый дом "ВАПК" ИНН 3444132396 ОАО "Випойл-Белые Пруды" ИНН 3404004895 ОАО "Випойл-Белые Пруды 2" ИНН 3404005176 ОАО "Випойл-Грязнуха" ИНН 3404004888 ОАО "Випойл-Плотников 1-й" ИНН 3404003877 ОАО "Випойл-Профсоюзник ИНН 3404005190 ОАО "Випойл-Березовская" ИНН 3404103737 ОАО "Випойл-Березовская 2" ИНН 3404004905 ОАО "Випойл-Матышево ИНН 3425004695 ОАО "Випойл-Матышево 2" ИНН 3425007110 ОАО "Випойл-Большое Судачье" ИНН 3425004920 ОАО "Випойл-Большое Судачье 2 ИНН 3425007150 ООО "Сторожевое-АГРО" ИНН 4816009566 ООО "Усманская земля" ИНН 4816009573 ОАО "Лев-Толстовское хлебоприемное предприятие" ИНН 4812000548 ООО "Горшечное-АГРО-Инвест" ИНН 4604006073 ООО "Курск-АГРО-Инвест" ИНН 4611013353 ООО "Олым-АГРО-Инвест" ИНН 4608005151 ООО "Белгородка-АГРО-Инвест" ИНН 4604004848 ООО "Шацк-АГРО-Инвест" ИНН 6224005060 ООО "Челновая-АГРО-Инвест" ИНН 6818028938 ООО "Моршанск-АГРО-Инвест" ИНН 6809025070 ООО "Усмань-АГРО-Инвест" ИНН 4816008971 ООО "Становое-АГРО-Инвест" ИНН 4807009489 ООО "Сосновка-АГРО-Инвест" ИНН 6818028455 ООО "Грибановка-АГРО-Инвест" ИНН 3609005280 ООО "Новохоперск-АГРО-Инвест" ИНН 3617007675 ООО "Верхняя Хава-АГРО-Инвест" ИНН 3607004932 ООО "Измалково-АГРО-Инвест" ИНН 4807009665 ЗАО "Касторное-АГРО-Инвест" ИНН 4608004863 ООО "АГРО-Инвест-Кшень" ИНН 4621009116 ООО "АГРОЛИПЕЦК" ИНН 4816006170 ООО "АГРОТЕРМИНАЛ" ИНН 4816006808 ООО "Дон" ИНН 3607005157 ООО "Вторая Региональная Липецкая Земельная Компания" ИНН 4803010042 ООО "Первая Региональная Липецкая Земельная Компания" ИНН 4803010050 ООО "Долгоруково-АгроИнвест" ИНН 4806016606 ООО "Данков-АгроИнвест" ИНН 4803010067 ЗАО "Дмитриев-АГРО-Инвес" ИНН 4605005442 ООО "Селино-АГРО-Инвест" ИНН 4605006171 ООО "Льгов-АГРО-Инвест" ИНН 4605005869 5 Группа ФИТО (Долина овощей): ООО "Управляющая компания АГРОКАПИТАЛ" ИНН 7713416090 ООО "Тепличный комбинат ЛипецкАгро" ИНН 4803009110 ООО "Тепличный комбинат Елецкие овощи" ИНН 4807039564 АО "Тепличное" ИНН 1328016109 ООО "Вкус Ставрополья" ИНН 2618023036 ООО Торговый дом "Долина Овощей" ИНН 4803000125 ООО "Овощи краснодарского края" ИНН2368000361

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 6 ГК "Горкунов" ИНН 7728390694 ООО "ТК "Новосибирский" ИНН 5433168764 ООО " Толмачевский" ИНН 5433200129 ООО "ТК "Ярославский" ИНН 7627031650 ООО "ТК "ОБСКОЙ" ИНН 5433959205 ООО "Сибирский" ИНН 5424951633 ООО " ТК "Смоленский" ИНН 6725031039 ООО "ТК "Белогорский" ИНН 9109019197 7 Группа Агрокомплекс: АО "Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева" ИНН 2328000083 ООО "Лаборатория агрохимических исследований" ИНН 2362001312 АО "Кореновсксахар" ИНН 2373011986 ООО ТД "Агрокомплекс-Экспорт" ИНН 2310194159 АНО ДПО "МУЦ "Краснодарский" ИНН 2312023800 ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" ИНН 2330025991 ООО "Сыры Кубани" ИНН 2362000870 ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" ИНН 2354009290 АО "Тихорецкагроинвест" ИНН 2360011989 АО "Кавказ" ИНН 2332017629 ОАО "Крыловской элеватор" ИНН 2338003767 ОАО "Малороссийский элеватор" ИНН 2354003059 ОАО "Славянский КХП" ИНН 2349009383 АО "Агрокомплекс Рис" ИНН 2370010134 ОАО "Полтавский КХП" ИНН 2336004878 ООО "Агростройкомплекс" ИНН 2362000767 ООО "ФОРУМ" ИНН 2311178706 АО "Крыммолоко" ИНН 9102064070 ООО "ТД Агрокомплекс" ИНН 2328010821 ООО "Павловский сахарный завод" ИНН 2309140864 ЗАО "Темижбекское зерновое предприятие" ИНН 2332000209 ООО "Охотничье хозяйство "Кубань" ИНН 2308122823 ООО "АФ "Камышеватская" ИНН 2361010392 ООО "Агрокомплекс Павловский" ИНН 2346000304 ЗАО "Нива" ИНН 2346000287 АО "Титан" ИНН 2308201000 АО "Кубанский бекон" ИНН 2360011837 АО "Венцы-Заря" ИНН 2364018449 НАО "Киево-Жураки" АПК ИНН 0917004101 ООО "Агрокомплекс Ростовский" ИНН 6123016298 ООО "Агрокомплекс Ставропольский" ИНН 2623014799 ООО "Агрокомплекс "Новокубанский" ИНН 2343017589 АО "ОПХ "Раздольное" ИНН 2371001693 8 ГК "МОЕ ЛЕТО": ООО "АГРО-ИНВЕСТ" ИНН 4012005152 ООО "АГРОГРИБ" ИНН 7117029519 ООО ТД "МОЕ ЛЕТО" ИНН 7722444181

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 9 Группа Агрохолдинг Степь: ПАО "Родина" ИНН 2334006686, ПАО "Кубанская степь" ИНН 2334005509 АО Агрохолдинг "СТЕПЬ" ИНН 7708813052 АО Агрокомбинат "Южный" ИНН 7703760791 АО "Племенной завод "Прогресс" ИНН 6112912831 АО "Племенной завод "Гашунский" ИНН 6112912380 ООО "Агро-Мичуринское" ИНН 6153023302 ООО "Коломийцевское" ИНН 6153022130 ООО "СТЕПЬ Агрострой" ИНН 6164114706 ООО "Техюгснаб" ИНН 6163132149 ООО "Торговый Дом Агрохолдинг "СТЕПЬ" ИНН 6163101430 АО "СКЗ" ИНН 6153002990 АО "Зимхлебопродукт" ИНН 6112000793 ООО "Азоврыба" ИНН 6140031867 ООО "Волгодонской элеватор" ИНН 6143054414 ООО "Новожуковский" ИНН 6108007732 АО Молочный завод "Орловский" ИНН 6126000137 ООО "СТЕПЬ-Активы" ИНН 6164129371 ООО "СПК "Родная земля" ИНН 6147037378 ООО "Пролетарский КХП" ИНН 6128009015 ООО "ПХП" ИНН 6128004000 ООО "Элеватор "Пролетарский" ИНН 6128008011 ООО "ТД" "ИНВЕСТПРОМ-ОПТ" ИНН 6167077675 АО "Новопластуновское" ИНН 2346000311 АО "Имени Героя ВОВ Данильченко В.И." ИНН 2334021010 АО "Белое" ИНН 2341013807 АО "Трудовое" ИНН 2341012070 ООО "МТС-ГК "Степь" ИНН 2334019565 ООО "СТЕПЬ-Бакалея" ИНН 2363001210 АО "Агрохлебопродукт" ИНН 2636038028 ООО "СР" ИНН 2608800205 ООО "Агро-1" ИНН 2608000061 ООО "Сельхозпроминвест" ИНН 2636088269 ООО "Цимлянское" ИНН 2623019204 ООО "Заветное" ИНН 2625027680 ООО "Ульяновец" ИНН 2625027673 ООО "Темнолесское" ИНН 2623019758 ООО "Бешпагир" ИНН 2634062586 ООО "Агроресурс" ИНН 0919003520 ООО "СТЕПЬ-ФРЕШ" ИНН 5003128953 ООО "СТЕПЬ X Молоко" ИНН 2536316320 10 Группа Авангард: АО "Авангард-Агро" ИНН 5722033117 ООО "АВАНГАРД-АГРО-Воронеж" ИНН 3666128249 ООО "АВАНГАРД-АГРО-КУРСК" ИНН 4607004691 ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ" ИНН 5722033156 11 ГК "Каргилл": ООО "Каргилл" ИНН 7113502396 ООО "Каргилл Новоаннинский" ИНН 3419011006 ОАО "Зерно" ИНН 3614000449 ООО ПКФ "Братья" ИНН 6167013664 ООО "Провими" ИНН 7705014478 ОАО "Геркулес" ИНН 5020002781 12 Группа Прогресс: ООО "Прогресс Агро" ИНН 2312280798 АО "Колхоз"Прогресс" ИНН 2329018171 АО "Конный завод "Восход" ИНН 2343011851 АО "Кореновский элеватор" ИНН 2335003582 АО "Рассвет" ИНН 2356045713 АО "Сахарный завод "Свобода" ИНН 2356030749 АО "Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов" ИНН 2356008207 АО "Южный мельник" ИНН 2356043378 АО Агрофирма "Мир" ИНН 2356005982 ООО "АХК РИТЕЙЛ" ИНН 2373000342 ООО "НПО "Семеноводство Кубани" ИНН 2356042624 ООО "ПаритетАгро" ИНН 2364017100 ООО "СГЦ КУБАНЬ" ИНН 2373015758 ООО "Торгагропродукт" ИНН 2311228724 ООО "Центр контроля качества" ИНН 2356049122 ООО "Элеватор" ИНН 2356045431 ООО "Юг АгроБизнес" ИНН 2356041483 ООО "ЮгЗемИнвест" ИНН 2356046820 ООО "Южный мясокомбинат" ИНН 2356046442 13 АО "Прогресс" ИНН 4826022365

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 14 ГК Концерн Покровский: ООО ТД "Концерн "Покровский" ИНН 2334023970 ОАО АФП "Нива" ИНН 2334013556 ОАО "Родина" ИНН 2331003623 ОАО АФПЗ "Победа" ИНН 2334001455 ОАО "Племзавод "Воля" ИНН 2334001350 ОАО СС "Племзавод "Бейсуг" ИНН 2347003210 ОАО САФ "Русь" ИНН 2353016552 ООО "Агро холдинг "Каневской" ИНН 2369001167 ООО "Тимашевский сахарный завод" ИНН 2334024068 ПАО "Каневсксахар" ИНН 2334005403 ООО "АгроКонцерн "Покровский" ИНН 2334023755 ООО "Агрофирма "Новощербиновская" ИНН 2361007343 ООО "Лиманское" ИНН 2361007350 ООО "Агрокомплекс "Октябрьский" ИНН 2361010586 ООО "Агрокомплекс "Камышеватский" ИНН 2361010508 ООО "Агрокомплекс "Ейский" ИНН 2361011438 ООО "Кубаньагро-2010" ИНН 2340131928 ООО "Агрофирма "Должанская" ИНН 2361007375 ООО "Импульс" ИНН 2340014501 ООО "Курганинскагро" ИНН 2339018075 ЗАО "Сахарный комбинат "Курганинский" ИНН 2339014560 ООО "Агрофирма "Отрадненская" ИНН 2372000830 ООО "Агрофирма "Мостовская" ИНН 2342019375 ООО "Лазурит" ИНН 2342019142 ООО "Агрокомплекс "Лабинский" ИНН 2314017030 ООО "Агропромышленное предприятие "Родина" ИНН 2314025592 ООО "Агрофирма "Нива" ИНН 2314017062 ООО "Агрофирма "Родина" ИНН 2314016012 ООО "Агрофирма "Рассвет" ИНН 2314025835 ООО "Лабинский элеватор" ИНН 2314025200 ООО "Покровское молоко" ИНН 6215028800 Животноводство 15 ГК "Сибирская Аграрная Группа": АО "Аграрная Группа" ИНН 7017012254 АО "Аграрная Группа МП" 7224031400 ООО "Аграрная Группа – Урал" 6671010738 ООО "Аграрная Группа – Красноярск" 2408005841 ООО "Аграрная Группа – Управляющая компания" 7017354441 ООО "АГ – Кемеровский Мясокомбинат" 4205159568 АО "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" 0306229126 АО "Свинокомплекс "Уральский" 6658238860 АО "Свинокомплекс "Красноярский" 3445112681 ООО "Аграрная Группа – Алтай" 2222815167 ООО "Свинокомплекс "Тюменский" 7224049936 ООО "Свинокомплекс "Полевской" 6679093581 АО "Комбинат пищевой "Хороший вкус" 6604011366 ООО СПК "Чистогорский" 4238013194 АО "Славино" 4238012426 АО "Кудряшовское" 5433142195 ООО "Кудряшовский мясокомбинат" 5433171911 16 ООО "Птицефабрика Акашевская" ИНН 1207007950

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 17 ГК "Агро - Белогорье": ООО "ГК Агро-Белогорье" ИНН 3123160948 ООО "Селекционно-гибридный Центр" ИНН 3115006420 ООО "Ракитянский СК" ИНН 3116002718 ООО "Стригуновский СК" ИНН 3103003721 АО "Крюковский СК" ИНН 3116005620 ОАО "Краснояружский СК" ИНН 3113000889 ОАО "Графовский СК" ИНН 3113001240 АО "Никитовский СК" ИНН 3111504168 ООО "Коломыцевский СК" ИНН 3111504489 ООО "Стрелецкий СК" ИНН 3111504471 ООО "Красногвардейский СК" ИНН 3111504143 ООО "Белгородский СК" ИНН 3102206729 ООО "Красногвардейский СК-1" ИНН 6817004099 ООО "Красногвардейский СК-2" ИНН 6822007578 ООО "Грайворонский СК-1" ИНН 3108007737 ООО "Грайворонский СК-2" ИНН 3108007744 ООО "БОРИСОВСКИЙ СК" ИНН 3103005246 ООО "Белгородский СК-1" ИНН 6810007710 ООО "БОРИСОВСКИЙ СК-1" ИНН 3103005831 ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА" ИНН 3103005824 ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ СК" ИНН 3108008297 ОАО "Новоборисовское ХПП" ИНН 3103000209 ОАО "Ливенский комбикормовый завод" ИНН 3111505362 ООО "ЯКОВЛЕВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" ИНН 3121000762 ОАО "Хотмыжское ХПП" ИНН 3108002471 ООО "Борисовская ЗК" ИНН 3103003680 ООО "Прохоровская ЗК" ИНН 3115006572 ООО "Красногвардейская ЗК" ИНН 3111504440 ООО "МПЗ Агро-Белогорье" ИНН 3123183960 ООО "ТД Агро-Белогорье" ИНН 3123169789 ООО "ЛТД Агро-Белогорье" ИНН 3123384810 ООО "Агро-Приволжье" ИНН 5263074080 ООО "Агро-Белогорье Краснодар" ИНН 2317065138 ООО "Агро-Белогорье Воронеж" ИНН 3121184414 ООО "Агро-Белогорье Курск" ИНН 3103005239 ООО "ТП Белогорье" ИНН 3123131009 ООО "Плодородие" ИНН 3123149782 ООО "Контроль-Белогорье" ИНН 3123202242 ООО "Яковлевский санветутильзавод" ИНН 3103004732 18 ГК "Агроэко": ООО "Группа компаний Агроэко" ИНН 3664204173 ООО "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ" ИНН 3662168441 ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК" ИНН 3662159285 ООО "АГРОЭКО-Менеджмент" ИНН 3662170666 ООО "АГРОЭКО-ПЕРЕРАБОТКА" ИНН 3662159310 ООО "АГРОЭКО-ЮГ" ИНН 3662159260 ООО "АПК АГРОЭКО" ИНН 3662149375 ООО "ЭКОМИКС" ИНН 3662235120 ООО "Тульская мясная компания" ИНН 7103518816 19 ГК АО Агрохолдинг Красный Восток: АО "Агрохолдинг КВ" ИНН 1655173824 ООО "Племенное дело" ИНН 1659056102 ООО "Племенное дело Алексеевское" ИНН 1659081123 ООО "Племенное дело Заволжья" ИНН 1659076460 ООО "Мегаферма Октябрьский" ИНН 7310103873 ООО "Мегаферма Шереметьево" ИНН 6814003820 ООО "Мегаферма Молвино" ИНН 1634006269 АО "ВЗП Рыбная Слобода" ИНН 1634006170 ООО "Мегаферма Лебяжье" ИНН 1605005704 АО "Красный Восток Агро" ИНН 1659052612 ООО "Большие Кляри" ИНН 1622010422 ООО "Востоккормопроизводство" ИНН 1655178646 АО "Восток Зернопродукт" ИНН 1659041882 ООО "ВЗП Билярск" ИНН 1605005856 ООО "ВЗП Заволжье" ИНН 1648027251 ООО "Пичаево Нива" ИНН 6814003805 ООО "Ульяновская Нива" ИНН 7310103471 АО "ВЗП Булгар" ИНН 1637006161 ООО Татарские Зерновые Технологии ИНН 1655064511 ООО "Чистопольагрохим" ИНН 1652009720 АО "ВЗП Северное Алексеевское" ИНН 1605005670 ООО "Межрегионснаб" ИНН 1659155329 ООО "УК Красный Восток Агро" ИНН 1659070594 ООО "Зерноресурс" ИНН 1659055853 ООО "Алексеевский молочный завод" ИНН 1605007934

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 20 ГК Агропромышленный Холдинг Мираторг": ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "МИРАТОРГ" ИНН 7704669440 ЗАО "БЕЛКОМ" ИНН 3109004961 ЗАО "СВИНОКОМПЛЕКС КОРОЧА" ИНН 3110009570 ООО "АГРОФИРМА "БЛАГОДАТЕНСКАЯ" ИНН 4620009025 ООО "АГРОХОЛДИНГ ИВНЯНСКИЙ" ИНН 3109003728 ООО "БЕЛГО ГЕН" ИНН 3115004381 ООО "БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 3252005997 ООО "БРЯНСКИЙ БРОЙЛЕР" ИНН 3250519281 ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" ИНН 4623005325 ООО "ИЗОБИЛИЕ" ИНН 2625027560 ООО "КАЛИНИНГРАДСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 3921799103 ООО "ЛБ ОРЕЛ" ИНН 5752200206 ООО "МИРАТОРГ АГРО-ОРЕЛ" ИНН 5724003037 ООО "МИРАТОРГ ЗАПАД" ИНН 3906072585 ООО "МИРАТОРГ ЛОГИСТИК" ИНН 3917049059 ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС" ИНН 7724611631 ООО "МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД" ИНН 3109004337 ООО "МИРАТОРГ-ГЕНЕТИКА" ИНН 5009063540 ООО "МИРАТОРГ-КУРСК" ИНН 4623004836 ООО "МИРАТОРГ-ОРЕЛ" ИНН 5720020715 ООО "МИРАТОРГ-ЭНЕРГО" ИНН 3109004440 ООО "ОБОЯНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 4619004625 ООО "ОРЕЛ-АГРО-ПРОДУКТ" ИНН 5714005846 ООО "ПЛОТАВСКОЕ" ИНН 3115003525 ООО "ПРИСТЕНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 4619004632 ООО "ПРОДМИР" ИНН 5009074197 ООО "ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА" ИНН 3115006491 ООО "ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" ИНН 3115006100 ООО "Р.Л.БРЯНСК" ИНН 3249004256 ООО "СВИНОКОМПЛЕКС КАЛИНОВСКИЙ" ИНН 3115006318 ООО "СВИНОКОМПЛЕКС КУРАСОВСКИЙ" ИНН 3109003598 ООО "СВИНОКОМПЛЕКС ПРИСТЕНСКИЙ" ИНН 4619004640 ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИРАТОРГ" ИНН 5009072150 ООО "ТРИО-ИНВЕСТ" ИНН 5009045076 ООО "ФАТЕЖСКАЯ ЯГНЯТИНА" ИНН 4017006738 ООО "ФРИО ЛОГИСТИК" ИНН 7724522491 ООО "ФРИО-ИНВЕСТ" ИНН 3906173463 21 ГК Элинар: ОАО "Холдинговая компания "Элинар" ИНН 5030035271 ООО ПФ Элинар-Бройлер ИНН 5030084600 ООО Элинар-Бройлер ИНН 5030076415 22 ГАП "Ресурс": ООО "Ставропольский бройлер" ИНН 2623030222 ООО "Адыгейский комбикормовый завод" ИНН 0101005446 ООО "Невомысский маслоэкстракционный завод" ИНН 2631805988 ЗАО "Племенная птицефабрика "Тимашевская" ИНН 2353016136 ООО "Птицефабрика "Белореченская" ИНН 2368008836 ООО "Птицекомбинат" ИНН 2631029799 ООО "Торговая компания "Ресурс – Юг" ИНН 2303024188 ООО "Ростовская зерновая компания "Ресурс" ИНН 6148003452 АО "Адыгейское Бройлерное Объединение" ИНН 107002586 ЗАО "Ставропольский бройлер" ИНН 2623016651 ОАО "Токаревская птицефабрика" ИНН 6821000146 АО "Инжавинская птицефабрика" ИНН 6805006976 ООО "Тамбовский бройлер" ИНН 6821000393 ОАО "Токаревская птицефабрика" ИНН 6821000146 ООО "Торговый дом "Агро-Ресурс" ИНН 2303021331

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 23 Группа Русагро: АО "Группа "Русагро" ИНН 5003077160 ООО "Русагро-Сахар" ИНН 7728307368 ООО "Русагро-Центр" ИНН 5003048874 ООО "Русагро-Инвест" ИНН 3105003830 ООО "Агротехнологии" ИНН 6803120472 ООО "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" ИНН 3126019943 ООО "РУСАГРО-ТАМБОВ" ИНН 6804008674 ОАО "Жировой комбинат" ИНН 6664014643 ЗАО "Самараагропромпереработка" ИНН 6330050963 ООО "Тамбовский бекон" ИНН 6803629911 ООО "Русагро-Молоко" ИНН 3123227494 АО "ПримАгро" ИНН 2511076807 ООО "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ" ИНН 2540203376 ООО "Приморская Соя" ИНН 7730168471 ООО "Отрадаагроинвест" ИНН 5716002346 ОАО "Геркулес" ИНН 3602000162 ОАО "Кривец-Сахар" ИНН 4614002688 АО "Кшенский сахарный комбинат" ИНН 4628005230 ООО "Кшеньагро" ИНН4621001614 АО "Сахарный комбинат "Отрадинский" ИНН 5717001991 ООО "Отъясское" ИНН 6829090279 ООО "ГЕОРИТМ" ИНН 2536208438 ООО "ЛЕНДЛОРД" ИНН 2536208124 ООО "АРМАДА-ЛЭНД" ИНН 2538148015 ООО "Регионстрой" ИНН 6950058458 ООО "Молочные продукты "Русагро" ИНН 6381020501 ООО "Возрождение" ИНН 6827024986 ООО "Приморская Нива" ИНН 2511107340 ООО "Приморская земля" ИНН 2511107195 ООО "Тамбовский молочник" ИНН 6829129166 ООО "Тамбовский сыровар" ИНН 6825007760 ООО "Группа Компаний "Русагро" ИНН 7728278043 24 ГК "ТАВРОС": ООО "Управляющая Компания ТАВРОС" ИНН 7721744658 Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская мясная компания" ИНН 0214005782 Общество с ограниченной ответственностью Раевский мясокомбинат Альшей-мясо" ИНН 0202008355 Общество с ограниченной ответственностью "Башкир-агроинвест" ИНН 0250010107 Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод" ИНН 0250005763 Общество с ограниченной ответственностью "Давлекановский КХП №1" ИНН 0216006326 Общество с ограниченной ответственностью "Уральская мясная компания" ИНН 0216007094 Общество с ограниченной ответственностью "УК ТАВРОС Уфа" ИНН 0274170967 25 Группа Приосколье: АО "Приосколье" ИНН 3123100360 ЗАО "Вейделевский бройлер" ИНН 3105003893 ЗАО "Белгородский бройлер" ИНН 3123124001 ЗАО "Завод премиксов №1" ИНН 3120013078 ЗАО "Новооскольская зерновая компания" ИНН 3114009267 ЗАО "Новооскольский комбикормовый завод" ИНН 3114007982 ООО "Лабазъ" ИНН 3126010235 ЗАО "Краснояружский бройлер" ИНН 3113008158 АО "Приосколье" ИНН 3123100360 ЗАО "Краснояружская зерновая компания" ИНН 3113001402 26 Группа Белгранкорм: ООО "Белгранкорм-Холдинг" ИНН 3116002683 ООО "Белгородские гранулированные корма" ИНН 3116003662 ООО "БЕЛГРАНКОРМ - ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД" ИНН 5305006239 ООО "БЕЛГРАНКОРМ - ТОМАРОВКА ИМ ВАСИЛЬЕВА" ИНН 3121180628 ООО "Подберезский комбинат хлебопродуктов" ИНН 5310002208 ООО "Семхоз Ракитянский" ИНН 3116005187 ООО "Яснозоренское" ИНН 3102018098 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РЫБНЫХ КОМБИКОРМОВ" ИНН 3116001200 27 ГК ВЛКМ: ОАО "Великолукский мясокомбинат" ИНН 6025009824 ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" ИНН 6002010703 28 АО "Птицефабрика Северная" ИНН 4706002688 29 ГК "Дамате": ООО "АПК Дамате" ИНН 5836650508 ООО "Тюменские молочные фермы" ИНН 7220005409 ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" ИНН 5837006078 ООО "ПензаМолИнвест" ИНН 5828003909

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 30 Группа ЭкоНива: ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" ИНН 3614005528 ООО "ЭкоНива-АПК Черноземье" ИНН 3614007042 ООО "Защитное" ИНН 4628005551 ООО "ЭкоНиваАгро" ИНН 5032070546 ООО "Агрофирма Шипова Дубрава" ИНН 3605006652 ООО "Бобров-Нива" ИНН 3602009260 ООО "Мегаферма Березовка" ИНН 3602009447 ООО "АПК Русич" ИНН 3602008186 ООО "Защитное-ЮГ" ИНН 4634010542 ООО "Белсахар" ИНН 4601005441 ООО "Калужская Нива" ИНН 4015004213 ООО "Агрофирма "Междуречье" ИНН 7224037137 ООО "Савинская Нива" ИНН 4014005824 ООО "ЭкоНива-Фарм" ИНН 7112500082 ООО "Северная Нива" ИНН 5645003309 ООО "Сибирская Нива" ИНН 5431207898 ООО "ЭкоНива-Семена" ИНН 5032111150 ООО "НиваСтрой" ИНН 4011018543 ООО "Золотая Земля Сибири" ИНН 5431104596 ООО "ОкаАгро" ИНН 6234125670 ООО "ОКА МОЛОКО" ИНН 6223002073 ООО "Северная Нива Башкирия" ИНН 255021046 ООО "Северная Нива Татарстан" ИНН 1645033120 ООО "Ступинская Нива" ИНН 5045063264 ООО "Земля Салаира" ИНН 5431107406 ООО "ЭкоНива Аромашево" ИНН 7220099870 ООО "ЭкоНива Алтай" ИНН 2277016036 НАО "Заветы Ленина" ИНН 5045000842 ОАО "Труд" ИНН 4717001132 ООО АПК "Троицкий" ИНН 4015004492 ООО "Сибирская Нива Органик" ИНН 5431074292 ООО "Северная Нива Органик" ИНН 5645020745 ООО "Ступинская Нива Органик" ИНН 5045065014 ООО "Петербургская Нива" ИНН 4705084141 ООО "Агрофирма "Детчинское" ИНН 4011017518 ОАО "МосМедыньагропром" ИНН 4012003451 ООО "ЭкоНиваАгро" ИНН 5032070546 31 ГК "Агропромкомплектация": ООО "Агропромкомплектация - Курск" ИНН 4609004168 ООО "АПК-Центр" ИНН 7735140720 АО "Агрофирма Дмитрова гора" ИНН 6911003670 ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" ИНН 6911029862 ООО "Дмитрогорский молочный завод" ИНН 6911020450 ООО "Ручьевское" ИНН 6911026332 ООО "Транспортная Компания Агропромкомплектация" ИНН 6911033347 ООО "АПК-Черноземье" ИНН 4609004337 ООО "Курский мясоперерабатывающий завод" ИНН 4633037968 ООО "АПК-Курск Авто" ИНН 4633033064 ООО "ЗерноТорг" ИНН 6949008967 ООО "АПК-Рязань" ИНН 6732163727 ООО "Агролидер" ИНН 6208012045 АО "Аграрий" ИНН 6214005053 ООО "Торговый Дом "Дмитрогорский продукт" ИНН 6911023162 32 ООО "ЭкоМилк" ИНН 7731417709

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 33 ГК ПРОДО: ООО "ПРОДО" ИНН 7714294743 OOO "ПРОДО Финанс" ИНН 7706701272 OOO "ПРОДО Менеджмент" ИНН 7706625800 OOO "ПК" ИНН 7706701191 АО "Мясокомбинат Клинский" ИНН 5020002260 АО " ПРОДО Птицефабрика Калужская" ИНН 4004001997 АО "УМКК" ИНН 273010086 ООО "ПЛК "Тольяттинский" ИНН 6321117594 АО "Пермский мясокомбинат" ИНН 5903003876 АО "ПРОДО Птицефабрика Пермская" ИНН 5948008585 АО "ПРОДО Тюменский бройлер" ИНН 7224005872 АО "ПРОДО Птицефабрика Чикская" ИНН 5425001169 АО "ОБ" (с.Лузино) ИНН 5500000061 АО "ЛКЗ" ИНН 5528001523 АО "ПРОДО Птицефабрика Сибирская" ИНН 5528001851 ООО "Лузинское зерно" ИНН 5528028116 ООО "Лузинское молоко" ИНН 5528023125 OOO "Инвест Тюмень" ИНН 7224024956 АО "Омский бекон" ИНН 5515000025 ООО "Славянка" ИНН 7810020760 ООО "Хладокомбинат "Солнечный" ИНН 5507235827 ООО "ЛТК" ИНН 5528210887 ООО "ПРОДО Трейд" ИНН 7714539200 ООО "Изюмовское" ИНН 5540007144 ООО "Нива" ИНН 5521006995 ОАО "Элита" ИНН 5521006642 34 ГК "Сибирский премьер": ООО "Аист Плюс" ИНН 5405192187 ООО "Межениновская птицефабрика" ИНН 7014027742 ООО "Каменская птицефабрика" ИНН 2247003865 АО "Птицефабрика "Евсинская" ИНН 5443001027 АО "Агрофирма "Лебедевская" ИНН 5443118586 АО "Новосибирская птицефабрика" ИНН 5443115916 35 ГК "Черкизово": ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 ООО "ЧЕРКИЗОВО – СВИНОВОДСТВО" ИНН 4812042756 ООО "Кузнецовский комбинат" ИНН 5030049820 ЗАО "Ботово" ИНН 3523000307 ООО "Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово" ИНН 3906386285 АО "Куриное Царство" ИНН 4813007240 АО "Куриное Царство–Брянск" ИНН 3254511269 АО "Васильевская птицефабрика" ИНН 5809022198 АО "Петелинская птицефабрика" ИНН 5032000235 ООО "Бройлер Инвест" ИНН 7724450303 ООО "ЛИСКО Бройлер" ИНН 3652009724 ЗАО "Ровеньский бройлер" ИНН 3117005214 АО "Курская птицефабрика" ИНН 4611007078 АО "Алтайский бройлер" ИНН 2204043951 АО "ЧМПЗ" ИНН 7718013714 АО "Черкизово-Кашира" ИНН 5019023508 ООО ПКО "Отечественный продукт" ИНН 3923002806 ОАО "БИКОМ" ИНН 7737049096 ООО "ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО" ИНН 3664078874 ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" ИНН 5834002580 АО "Лунинский элеватор" ИНН 5821000271 АО "ОКЗ" ИНН 5019002410 ООО "Торговый Дом "Курская птицефабрика" ИНН 4611009413 ООО "ТД Черкизово" ИНН 5032046575 ООО "Курсксельпром" ИНН 4611010539 ООО "ТПК "Черкизово" ИНН 7718021673 ООО "Агро Трейд" ИНН 5836686399 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" ИНН 4826127992 АО "Новая Агрофирма" ИНН 4812005183 ООО "Земельная компания ЧЕРКИЗОВО" ИНН 7718972679 АО "Хотынецкое ХПП" ИНН 5726000070 ООО "НАЗКО" ИНН 7718669418 ООО "АПК "Михайловский" ИНН 7718548798 ООО "ЧЕРКИЗОВО-ОЦО" ИНН 7724929262 ООО НИЦ "ЧЕРКИЗОВО" ИНН 7718067999 ООО "ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА" ИНН 4821049973 ООО "АЭС" ИНН 7730188527 МК ООО "ЧЕРКИЗОВО АйПи" ИНН 3906386285 ООО "ЧЕРКИЗОВО-МП" ИНН 3906386285

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 36 Агропромышленный холдинг "Дороничи" ИНН 4345377799 АО "Агрофирма "Дороничи" ИНН 4346000273 АО "Дороничи-КРС" ИНН 4345498433 АО Агрокомбинат племзавод "Красногорский" ИНН 4347004464 АО "Агрофирма "Немский" ИНН 4320003054 АО "Актион-Агро" ИНН 5256182292 ООО "Селезениха" ИНН 4312026643 АО СХП "Кировское" ИНН 4347006292 ООО "Курчумское" ИНН 4331002736 ООО "Шварихинский" ИНН 4321007245 ООО "Майский" ИНН 4321019321 СПК колхоз "Ленинец" ИНН 4321000666 АО "Кировский мясокомбинат" ИНН 4345000217 ООО "Мясокомбинат "Дороничи" ИНН 4345080244 ООО "Кировская молочная компания" ИНН 4312021130 ООО "ТД "Живи вкусно" ИНН 4345426460 37 Группа Комос Групп: ОАО "Милком" ИНН 1834100340 ООО "Восточный" ИНН 1841017491 ООО "Птицефабрика Вараксино" ИНН 1841017484 ООО "Глазовский комбикормовый завод" ИНН 1829013726 ООО "Удмуртская птицефабрика" ИНН 1837008416 ООО "Птицефабрика Менделеевская" ИНН 5933008039 ООО "Русская Нива" ИНН 1838001692 ООО "Татмит Агро" ИНН 1635009255 ООО "Мясокомбинат Кунгурский" ИНН 5902134178 ООО "Казанский молочный комбинат" ИНН 1660297582 38 Группа Мегамикс: ООО "МЕГАМИКС" ИНН 3442093695 ООО "МЕГАМИКС КОМБИКОРМ" ИНН 7743286105 39 ООО "Агрофирма Ариант" ИНН 7424030241 40 ГК Агросила: АО "Агросила" ИНН 1604010557 ООО "Челны-Бройлер" ИНН 1639025000 ОАО "Набережночелнинский элеватор" ИНН 1639004674 41 ГК ЭКСИМА: ЗАО "Микояновский мясокомбинат" ИНН 7722169626 ООО "Знаменский СГЦ" ИНН 5720015610

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН Производство пищевой продукции, напитков 42 ГК "Благо": ООО "Компания Благо" ИНН 7816455333 ООО "ТД "Благо" ИНН 7810734203 ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ БЛАГО" 7810349385 ООО "Благо-Юг" ИНН 2312196715 ООО "Благо-Барнаул" ИНН 2223624670 ООО "Благо-Бийск" ИНН 2204087042 ООО "Благо-Омск" ИНН 5504155010 43 АО "Макфа" ИНН 7438015885 44 ООО "Марс" ИНН 5045016560 45 ГК "Нестле": ООО "Нестле Россия" ИНН 7705739450 ООО "Нестле Кубань" ИНН 2353018969 ООО "Сириал Партнерс Рус" ИНН 7705598512 46 ГК ПРОДИМЕКС: ООО "Продимекс" ИНН 7730710905 ООО "Курск-Агро" ИНН 4625005659 ООО "ЦЧ АПК" ИНН 3666170000 АО "Ольховатский сахарный комбинат" ИНН 3618003708 ОАО "Елань-Коленовский сахарный завод" ИНН 3617006819 ООО "Перелешинский сахарный комбинат" ИНН 3621005470 ООО "Хохольский сахарный комбинат" ИНН 3631007557 ООО "Эртильский сахар" ИНН 3632004252 ОАО "Кристалл" ИНН 3610001120 ООО "Дмитротарановский сахарный завод" ИНН 3102022471 ООО "Краснояружский сахарник" ИНН 3113001360 АО "Лискисахар" ИНН 3652000739 АО "Земетчинский сахарный завод" ИНН 5813003663 АО "Ставропольсахар" ИНН 2607012219 АО "Успенский сахарник" ИНН 2357005329 ООО "КСП" ИНН 3611009179 47 ГК НМЖК: АО "Нижегородский масложировой комбинат" (головная компания) ИНН 5257003806 АО ТД "Нижегородский масло-жировой комбинат" ИНН 5259012482 АО "Пермский маргариновый завод" ИНН 5903004615 ОАО "Урюпинский масло-экстракционный завод" ИНН 3438000024 ОАО "Балашовская хлебная база" ИНН 6440001648 АО "Большеглушицкое ХПП" ИНН 6364001474 ООО "Борский элеватор" ИНН 5263041623 АО "Екатериновский элеватор" ИНН 6412003139 АО "Ермолаевский хлеб" ИНН 274099062 ООО "Сорочинский элеватор" ИНН 5617020895 ООО "Сорочинский маслоэкстракционный завод" ИНН 5617020920 ОАО "Урюпинский элеватор" ИНН 3438000345 ООО "НМЖК-Логистик" ИНН 5257186211 48 ГК Стойленская Нива: ГК "Стойленская Нива" ИНН 3128052689 ОАО "Городищенский комбинат хлебопродуктов" ИНН 3403016633 ЗАО "Комбинат хлебопродуктов Старооскольский" ИНН 3128033189 ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов" ИНН 4630001280 ОАО "Колос" ИНН 3123006576 ОАО "Пензенский хлебозавод №2" ИНН 5835015278 ОАО "Пензенский хлебозавод №4" ИНН 5837004352 АО "Красноармейский хлеб" ИНН 3448019698 ОАО "Хлебозавод №5" ИНН 3445050019 АО "Хлебопек" ИНН 6731008221 АО "Сафоновохлеб" ИНН 6726000080 ОАО "Знак хлеба" ИНН 6454001447 ОАО "Саратовский хлебокомбинат им.Стружкина" ИНН 6452085378 АО "Выксунский хлеб" ИНН 5247003885 АО "Переславский хлебозавод" ИНН 7608000399 АО "Хлебозавод" ИНН 3122000123 АО "Кинешемский хлебокомбинат" ИНН 3703000257

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 49 ГК "ЭФКО": АО "Управляющая компания ЭФКО" ИНН 3122504272 АО "ЭФКО Продукты питания" ИНН 7705274941 АО "УК ЭФКО" ИНН 3122504272 ОАО "ЭФКО" ИНН 3122000300 ООО "ЭФКО-Пищевые Ингредиенты" г. Алексеевка ИНН 3662065051 ООО "Пищевые Ингредиенты" г. Темрюк ИНН 2352038521 ОАО "Промгражданстрой" ИНН 3122006870 ОАО ПМК "Союзпарфюмерпром" ИНН 3122005107 ООО "ЭФКО-Семена" ИНН 3122007552 ООО "Зерновая компания "ЭФКО-Воронеж" ИНН 3664059007 ООО "ЭФКО-Дон" ИНН 6164282193 ООО "СК ЭФКО" ИНН 3122507192 ООО "КРЦ" ЭФКО-Каскад " ИНН 3122503751 ООО "Трансавто" ИНН 3122504603 ЗАО "Инкар" ИНН 3122507989 ООО "Дом-Сервис" ИНН 3122504480 ЗАО "НИИ прорывных технологий" ИНН 3122506953 ЗАО "Инновационный центр Бирюч" ИНН 3122508005 ЗАО "ЭФКО-Инвест" ИНН 3122508100 АО "Элеватор" ИНН 3122003950 ОАО "Обливский элеватор" ИНН 6124001551 ПАО "Родничковский элеватор" ИНН 6406005441 ООО "Галиевский элеватор" ИНН 3603008767 ООО "Прохоровский элеватор" ИНН 3115007008 ООО "Варениковский элеватор" ИНН 2376000911 ООО "Свободненский элеватор" ИНН 6404006320 ОАО "Хлебная база №8" ИНН 3614000576 ЧОУ "Белогорский класс" ИНН 3122504307 АНО ДПО "Школа менеджмента Бирюч" ИНН 3111505877 ООО "Зерновая компания ЭФКО" ИНН 3122509834 ООО "ЭФКО Косметик" ИНН 3631008712 ООО "Холмский комбинат хлебопродуктов" ИНН 2323028261 ООО "ЗК ЭФКО-К" ИНН 3122510565 ООО Таманский Завод переработки маслосемян ИНН 2352049724 ООО "Алексеевский соевый комбинат" ИНН 3122509094 ООО ИЦ Бирюч-НТ ИНН 3122002473 ООО ЭФКО-Семеноводство ИНН 3122006407 ООО СояАгро ИНН 3122013958 ООО Молочный завод Слобода ИНН 3122014133 ООО АПИК ИНН 3122509810 ООО Таманская портовая компания ИНН 2352049019 ООО Морской терминал Тамань ИНН 2352044518 ООО Евдаково ИНН 3664222670 ООО Кубанские масла ИНН 2364014275 ООО Портовый терминал Тамань ИНН 2352046882 ООО БазисАгроИнвест ИНН 2352049731 ООО Комбинат переработки лубяных культур ИНН 2352049749 ООО "Новые промышленные технологии" 3122508380 ООО НОЦ "Бирюч" ИНН 3111509127 ООО БЦ "Черноземье" ИНН 3666175224 ООО "Тамань Инвест" ИНН 2352044660 ООО "Центр клеточных технологий Бирюч" ИНН 3111006395 ООО "Агрогенетика" ИНН 7731393367 ООО "ТКТ" ИНН 2352054883 ООО "ИНЭСИС" ИНН 9705125559 ООО "ИНЭСИС-ПРО" ИНН 3666237054 ООО "ЭФКО Инновации" ИНН 9731049640 ООО "ЖК Лиман" ИНН 3111006645

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 50 ГК Объединенные кондитеры: АПК ОАО "Объединенные кондитеры" ИНН 7705475711 ООО "Объединенные кондитеры" ИНН 7705475711 ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" ИНН 7706043263 ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" ИНН 7708029391 ОАО "РОТ ФРОНТ" ИНН 7705033216 АО "Московский пищевой комбинат "Крекер" ИНН 7737507243 АО "Фабрика "Русский шоколад" ИНН 7710664778 ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" ИНН 7104002125 ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" ИНН 5837003461 ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика" ИНН 1215043310 ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" ИНН 3650000412 ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" ИНН 2801002684 ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская" ИНН 5405108940 ЗАО "Кондитерская фабрика им. К.Самойловой" ("Красный Октябрь") ИНН 7830001050 ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" ИНН 5263001532 ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ" ИНН 6831004950 ОАО "Южуралкондитер" ИНН 7451012266 ООО "Промсахар" ИНН 4620006313 ЗАО Агрофирма "Рыльская" ИНН 4620008021 АО "Кардымовский молочноконсервный комбинат" ИНН 6708000520 АО "Сафоновомолоко" ИНН 6726000160 ЗАО "Кыштымская кондитерская фабрика" ИНН 7413000319 ООО "СЭП" ИНН 7708174039 ООО "ГутаАгро-Брянск" ИНН 3245501955 АО "ТрансКондитер" ИНН 7705909863 ООО "Объединенная кондитерская сеть" ИНН 9705044645 ООО "Шоколадная площадь" ИНН 5405250488 ЗАО "Троицкая кондитерская фабрика" ИНН 7418008738 ООО "Лиманский орех" ИНН 3025036798 51 Пепсико Россия: ООО "Пепсико холдингс" ИНН 7705034202 АО "ВБД" 7713085659 52 ГК "Астон": АО "АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ" ИНН 6162015019 ООО "АГЕНТСТВО АСТОН ЭНТЕРПРАЙЗ" ИНН 6162006511 ООО "АИР" ИНН 6163147280 ООО "АСТОН ЭНТЕРПРАЙЗ" ИНН 5260099696 ООО "Агентство Кавказ-Логистик" ИНН 6118003310 ООО "СПКК Жуковский" ИНН 6127011332 ООО "ТЕМИРИНДА" ИНН 6154131886 ООО "ЭМУ МОРЯК" ИНН 6162045920 ООО "Астон Трейдинг (Азов) Лтд" ИНН 2331010370 ООО "МОРЯК" ИНН 6162002919 ООО "ТРЭВЕЛЕР ШИППИНГ" ИНН 6162052074 ООО "АЗОВО-ДОНСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 6162033219 ООО "АСВА" ИНН 6162077054 ООО "АСТОН КРАХМАЛО-ПРОДУКТЫ" ИНН 6225010432 ООО "АСТОН-АГРО" ИНН 6134011728 ООО "БИО ФЕРМА" ИНН 6168064950 ООО "ЗАЗЕРСКОЕ" ИНН 6134008500 ООО "ИНКАЛАМУ" ИНН 6165218899 ООО "КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД "НОВЛЯНСКИЙ" ИНН 3322000353 ООО "Крахмало-паточный завод "Новлянский" ИНН 3307022497 ООО "КРУТОЯРСКОЕ" ИНН 6118906111 ООО "НИВА" ИНН 6121002684 ООО "Торговый дом Астон" ИНН 6167045472 ООО "Управляющая компания Астон передовые технологии" ИНН 6162067419 ООО "ЮБИЛЕЙНОЕ" ИНН 6104004410 АО "Астон" ИНН 6162015019 53 ООО "Кока-кола эйчбиси Евразия" ИНН 7701215046

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 54 ГК Юг Руси: ООО "МЭЗ Юг Руси" ИНН 6167055777 ООО "Золотая Семечка" 6167055801 ЗАО "Юг Руси" 6167054653 ОАО Маслоэкстракционный завод "Лискинский" 3652001387 ООО "Юг Руси-Золотая семечка" 6162030264 ООО "Лабинский маслоэкстракционный завод" 2314017760 ОАО "Валуйский комбинат растительных масел" 3126000540 ОАО Маслоэкстракционный завод "Аннинский" 3601011852 ООО "Экспедиторская компания Юг Руси" 6141021692 ООО "АгроСоюз Юг Руси" 6167134475 ООО "Хлебозавод Юг Руси" 6167134450 ООО "Донская гофротара" 6164227097 ЗАО "Пригородное" 6151009768 ООО "Ростовский" 6113022824 ООО "Волжский Ударник" 3433100064 ООО "Новомихайловское" 2340016763 ООО "Новосергиевское" 2338009825 ООО "Октябрь" 2340016756 ООО "Отрадное" 2354008579 ООО ПКЗ "Лабинский" 2342014881 ООО "Шипинг" 6167056622 55 ООО "Хохланд Руссланд" ИНН 5040048921 56 АО "ОМПК" ИНН 7715034360 57 ГК ДАНОН: АО "Данон Россия" ИНН 7714626332 ООО "ДАНОН ТРЕЙД" ИНН 5024121469 ООО "НУТРИЦИЯ" ИНН 7705111270 АО "ДП "Истра -Нутриция"" ИНН 5017014392 ООО "НУТРИЦИЯ ЭДВАНС" ИНН 5024125287 58 ГК "Царицыно": ОАО "Царицыно" ИНН 7724017435 ЗАО "Партнер Ф" ИНН 7709239514 ООО "Царицыно Эталон" ИНН 5050094959 АО "Фирменный торговый дом Царицыно" ИНН 7724226319 ООО "Холодильник 18" ИНН 7727245616 59 ГК Доминант: ООО "ГК Доминант" ИНН 7730118978 ООО "Торговый Дом "Доминант" ИНН 6714018269 ООО "ТК "Сахар" ИНН 411095062 ООО "АгроДом" ИНН 2310058893 ОАО "СЗЛ" ИНН 2341006687 ОАО "Кристалл-2" ИНН 2343000063 ОАО "Викор" ИНН 2344001775 ОАО "Лебедянский сахарный завод" ИНН 4811005871 ЗАО "Грязинский сахарный завод" ИНН 4802000958 ЗАО "Уваровский сахарный завод" ИНН 6830003030 ОАО "Черемновский сахарный завод" ИНН 2261001027 ОАО "Трест "Южный Сахар" ИНН 7705032477 ЗАО "СК "Ленинградский" ИНН 2341015890 ООО "ГМЗ "Лискинский" ИНН 3614003249 ОАО "Имени Ильича" ИНН 2341008282 ОАО "Нива Кубани" ИНН 2327010748 ОАО "Кавказ" ИНН 2350010520 ОАО "МАЯК" ИНН 3614000199 ЗАО "Родина" ИНН 3620007731 ООО "Заря" ИНН 4811009805 ООО "Грязинский Агрокомплекс" ИНН 4802009012 ООО "Агрокомплекс Добровский" ИНН 4813014783 ООО "Восход" ИНН 4811009393 ООО "Елецкий Агрокомплекс" ИНН 4807028763 ЗАО "Большие Избищи" ИНН 4811005529 ООО "УСМАНСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС" ИНН 4802024797 ООО "Петровский Агрокомплекс" ИНН 6822006623 АО "Уваровская Нива" ИНН 6830003560 ООО "Семеновская Нива" ИНН 6816005558 ООО "Колхоз им.Суворова" ИНН 7113503632 ООО "Агрофирма "Черемновская" ИНН 2261007678 АО "Кубанка" ИНН 2246000565

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН 60 ГК "Содружество": ООО УК "Содружество" ИНН 7705581646 АО "Агропродукт" (управляемое общество) ИНН 3913501820 АО "Европа-Калининград" (управляемое общество) ИНН 3913500249 АО "Балт-Транс" (управляемое общество) ИНН 3913010149 АО "Терминал" (управляемое общество) ИНН 3913501838 ЗАО "Содружество-Соя" (управляемое общество) ИНН 3913009739 ООО "Агрологистика-ДВ" (управляемое общество) ИНН 2801179258 ООО "Балтийские буксиры" (управляемое общество) ИНН 3913011015 ООО "БАЛТСЕРВИС" (управляемое общество) ИНН 3913504317 ООО "ЛИГЕР" (управляемое общество) ИНН 3913504973 ООО Морское агентство "Транс-Агро" ИНН 3913504116 ООО "Рыбфлотпром" (управляемое общество) ИНН 3908020007 ООО "СОДРУЖЕСТВО-ВОЛГА" ИНН 7328098800 ООО "Содружество Индастрис" ИНН 3913010798 ООО "СОДРУЖЕСТВО-ИНФО" ИНН 3913013862 ООО "СОДРУЖЕСТВО-ПРОТЕИН" (управляемое общество) ИНН 3913013693 ООО "Содружество-Сибирь" (управляемое общество) ИНН 5507253618 ООО "СОДРУЖЕСТВО-ТРЕЙДИНГ" ИНН 3917050047 ООО "Терминал-Сервис" ИНН 3120013007 ООО "Транс-Агро" (управляемое общество) ИНН 3908031256 ООО Торговый дом "Содружество" (управляемое общество) ИНН 3913011336 ООО "БАЛТЗЕРНОТЕРМИНАЛ" (управляемое общество) ИНН 4725005691 ООО "КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ" (управляемое общество) ИНН 4632250443 61 ГК Молвест: АО Молвест ИНН 3662104737 ЗАО "ИМ ЛЕНИНА" ИНН 3601010344 ООО "Мамоновские фермы" ИНН 3606007641 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОМАРКОВСКОЕ ИНН 3612007551 ПАО "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ВОРОНЕЖСКИЙ" ИНН 3662009586

№ п/п Наименование организации / ГК, головной (управляющей) компании, ИНН Организации, входящие в состав группы компаний (при наличии), ИНН Рыболовство и рыбоводство 62 ГК Норебо: АО "Норебо Холдинг" ИНН 2901170107 ООО "Управляющая компания Норебо" ИНН 5190016823 ПАО "Мурманский Траловый Флот" ИНН 5100000010 АО "НОРЕБО РУ" ИНН 5190908693 АО "Рыболовецкое предприятие "АКРОС" ИНН 4101013772 АО "Норебо Холдинг" ИНН 2901170107 АО "Карат-1" ИНН 5190303200 ООО "РОЛИЗ" ИНН 2536247860 АО "Махалин Лизинг Флот" ИНН 6509006140 АО "Рыбпроминвест" ИНН 5190405869 АО "Альтернатива" ИНН 1018005330 АО "ЯМСЫ" ИНН 4101153635 АО "Рыболовецкая компания "Согра" ИНН 2917001834 ООО "РК "Полярное Море+" ИНН 5105093964 ООО "Магадантралфлот" ИНН 4909117170 АО "Мурманский Губернский Флот" ИНН 5191431188 АО "АКРОС 3" ИНН 4101151638 АО "Карельские морепродукты" ИНН 1011005348 ООО "Арктик Шиппинг" ИНН 7839411780 АО "БЛАФ" ИНН 4100002721 АО "Ремтехника" ИНН 5190188220 ООО "Морское консультационное бюро" ИНН 5190125220 63 ГК Гидрострой: АО "Гидрострой" ИНН 6511000731 ЗАО "Курильский рыбак" ИНН 6511000178 ПАО "Преображенская база тралового флота" ИНН 2518000814 ООО "Поронай" ИНН 6507005529 ЗАО "Остров Сахалин" ИНН 6501074974 ООО "Производственное объединение Сахалинрыбаксоюз" ИНН 6501078432 ЗАО "Пиленга" ИНН 6501012632 ООО "Рыболовецкий колхоз им. Кирова" ИНН 6504006429 64 ГК Океанрыбфлот: ПАО "Океанрыбфлот" ИНН 4100000530 ООО "Феникс" ИНН 4101145169 65 ГК "Русская рыбопромышленная компания": ООО "Русская рыбопромышленная компания" ИНН 7731414433 ООО "Востокрыбпром" ИНН 2721023255 ООО "Совгаваньрыба" ИНН 2704010129 АО "Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота" ИНН 2536053382 АО "Интрарос" ИНН 2537008664 АО "ДМП-РМ" ИНН 2540199962 ООО "РРПК-Д" ИНН 2536300088 ООО "Примкраб" ИНН 2536304773 АО "Т-Краб" ИНН 2536308584 ООО "Русский краб" ИНН 9731006879 ООО "Камчатка Краб" ИНН 2536312206 ООО "Пасифик Краб" ИНН 2536312213 ООО "Атлантик Краб" ИНН 2536312196 ООО "РМД-Л" ИНН 7701364961 ООО "РМД Северо-Запад" ИНН 7701381220 ООО "Торговый Дом Турниф" ИНН 2540102515 ООО "Русский Монарх" ИНН 2536306450 ООО "Арс Мереор" ИНН 7704401481 ООО "Русский минтай" ИНН 2521015391 ООО "Русская треска" ИНН 5190072546 ООО "Кедр Плюс" ИНН 5190310783 ООО "Новострой" ИНН 2536306530 ООО "РРПК Восток" ИНН 2536306555 ООО "Новый Восход" ИНН 2536306474 ООО "Бухта Троицы" ИНН 2536306481 ООО "Новый Сейвал" ИНН 2536306467 ООО "Минтай Первый" ИНН 2536306523 ООО "Нордеко" ИНН 2536313697 ООО "Приморский Муссон" ИНН 2536313680 ООО "Сайра-И" ИНН 2536319089 ООО "Макрурус-В" ИНН 2536319314 ООО "Макрурус-Т" ИНН 2536319120 66 АО "Росагролизинг"* ИНН 7704221591

* Включено по решению Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития Российской экономики в соответствии с пунктом 3 критериев и порядка включения организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики, утвержденных протоколом Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики 10 апреля 2020 г. № 7кв.

** Минсельхозом России продолжается работа по формированию перечня системообразующих организаций АПК. Данный перечень будет уточнен.