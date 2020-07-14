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В "Газпроме" заявили, что не видят для себя нишу в европейской водородной стратегии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" видит для себя и российского природного газа перспективную нишу в европейской стратегии развития систем применения возобновляемого водорода.

Начальник отдела департамента перспективного развития (623) "Газпрома" Константин Романов на телефонной конференции для инвесторов сообщил, что "Газпром" принимал участие в общественных дискуссиях, которые были организованы Европейской комиссией по проекту водородной стратегии.

"Считаем, что удачно, так как те предложения, которые мы высказали - применение пиролиза метана для производства низкоуглеводного водорода - также включены в уже опубликованную стратегию ЕС. И водород, произведённый из природного газа, обладает как экономическими, так и экологическими преимуществами. То есть он может быть произведен без выбросов СО2", - сказал он.

Романов отметил, что сейчас из природного газа в Европе производится более 8 млн тонн водорода в год, и на это используется более 30 млрд кубометров газа. Тогда как по планам ЕС предполагается производить лишь 1 млн тонн водорода с использованием электролиза воды.

"Мы ведем с европейскими партнерами дискуссии, переговоры о реализации пилотных водородных проектов в Европе, в том числе стратегия позволяет использовать и грунтовую систему, механизмы грантов Еврокомиссии для развития пиролиза. Мы считаем, что природный газ по-прежнему останется важным источником для водорода и в целом для ЕС", - заключил Романов.

Ранее в июле Евросоюз принял стратегию внедрения возобновляемого водорода. Она предполагает дополнение интегрированной энергетической системы массовым промышленным производством возобновляемого водорода. Он может служить источником энергии там, где использование электричества затруднено. В перспективе он будет производиться в основном с использованием энергии ветра и солнца.

На этапе с 2020 по 2024 год в ЕС предусматривается установка водородных электролизеров как минимум на 6 ГВт и производство до 1 млн тонн возобновляемого водорода. На этапе с 2025 по 2030 год водород должен стать неотъемлемой частью интегрированной энергосистемы, в которой мощности по электролизу возобновляемого водорода составят минимум 40 ГВт.

Газпром

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