ФНС увеличила число проверок контролируемых сделок

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба за первое полугодие 2021 года провела на 140% больше проверок контролируемых сделок, чем за весь прошлый год. При этом фокус внимания сместился с трансграничных на внутрироссийские сделки, в том числе на сделки по оказанию внутригрупповых услуг, сообщил на организованном проектом "АСТРА-Интерфакс" семинаре Петр Полянский, заместитель руководителя межрегиональной инспекции ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения.

В целом сейчас наблюдается значительное уменьшение количества поданных налогоплательщиками уведомлений о контролируемых сделках: 8 350 уведомлений в 2020 году против 16 339 по итогам 2018 года, что связано с принятыми почти три года назад (с 1 января 2019 года) изменениями в законодательстве по трансфертному ценообразованию, которые сузили спектр сделок, являющихся контролируемыми. Несмотря на снижение, общая сумма контролируемых сделок в уведомлениях 2020 года составила 288 трлн 329 млрд руб., что на 107 трлн 188 млрд руб. больше, чем в 2019 году, сказал он.

За январь-апрель налоговые органы вынесли 35 решений с общей суммой доначислений налога на прибыль организаций (включая пени) 6,4 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей больше, чем по итогам 2020 года, сказал Полянский.

Налоговые органы изучают проводимые налогоплательщиками транзакции ретроспективно: на данный момент завершается анализ сделок 2018 года и постепенно налоговые органы переходят к анализу сделок 2019-2020 годов. По словам Николая Назарова, замруководителя межрегиональной инспекции ФНС по ценообразованию для целей налогообложения, при проверках используется риск-ориентированный подход.

На первом этапе инспекция применяет внутренние алгоритмы с применением риск-маркеров; затем при необходимости запрашивает и анализирует документы налогоплательщика (срок анализа может достигать одного года и более, если информация запрашивается у компетентных органов иностранных государств); на третьем этапе делается вывод о наличии или отсутствии риска и зависимости от этого в адрес налогоплательщика может быть направлен запрос.

Руководитель проекта АСТРА Артем Перегудов сказал, что начиная с 2012 года налоговые органы проверяли исключительно трансграничные сделки, сегодня же в периметр внимания попали и внутрироссийские. "Видимо, в 2021-2022 годах мы увидим новую судебную практику, - сказал он. - Интересен еще тот факт, что компании предпочитают самостоятельно скорректировать свои налоговые обязательства, лишь бы не допускать публичного объявления о том, что проводится налоговая проверка цен в отношении их".

Внутрироссийские сделки попадают под контроль при превышении оборота в 1 млрд руб., и если стороны применяют, например, пониженную ставку налога на прибыль.

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