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Рестораторы Москвы сообщили о потере до 90% выручки из-за COVID-free зон

Ежедневно в столице закрывается до пяти заведений общепита, временно приостанавливают работу до 20 ресторанов

Рестораторы Москвы сообщили о потере до 90% выручки из-за COVID-free зон
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Падение выручки и посещаемости в московских ресторанах из-за введения COVID-free зон по итогам двух недель работы составило от 20% до 90%; ежедневно десятки ресторанов приостанавливают свою работу, некоторые закрываются окончательно, сообщили "Интерфаксу" представители отрасли.

С 28 июня заведения общепита в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, должны были перейти на систему работы по QR-кодам, которые выдаются тем, кто перенес COVID-19, прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат теста на коронавирус. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Те заведения, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или на доставку.

Потеря выручки и закрытие

Владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук заявил "Интерфаксу", что некоторые рестораны без летних веранд приостанавливают свою работу на время. По его словам, потеря выручки ресторанов без таких веранд составляет от 70% до 90%, заведений с верандами - от 20% до 50%.

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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов сообщил, что сейчас самая сложная ситуация наблюдается у заведений общепита без летних веранд и доставки товаров. "Рестораны, которые лишены летних веранд или они очень маленькие, и у них нет товара, который уходит на доставку, - у них самая сложная ситуация, эти рестораны закрываются один за другим", - сказал он.

Он отметил, что у заведений, которые находятся в бизнес-центрах и на производствах и которые не затронул формат COVID-free и QR-коды, наблюдается рост выручки. "Рестораны, которые торгуют пиццей, суши и бургерами, - у них заработала доставка и наблюдается 50% рост выручки, они только развиваются. Рестораны, у которых огромные летние веранды, - они зарабатывают на них, потому что другого способа посещать рестораны нет", - сообщил представитель отрасли.

В свою очередь общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса РФ, основательница сети детских кафе "АндерСон" Анастасия Татулова сообщила "Интерфаксу", что ежедневно в столице окончательно закрывается от трех до пяти ресторанов, временно приостанавливают свою работу порядка 20 заведений общепита.

"В социальных сетях есть группа, которая ежедневно публикует информацию о закрытии ресторанов. Заведения, которые окончательно закрываются, их от трех до пяти в день. Эта динамика нарастает с каждым днем. Рестораны, которые уходят на неопределенный срок, на "заморозку", - отпускают сотрудников, закрывают ресторан и оставляют только аренду. Таких ресторанов приблизительно 20 в день. В этой группе 2 тыс. подписчиков, охватить динамику по закрытию ресторанов в столице в целом довольно сложно", - сказала Татулова.

По ее словам, в Москве уже временно приостановлена работа двух точек детских кафе "АндерСон": "Мы на сегодняшний момент приняли решение о "заморозке" уже двух заведений. Возможно, будут и другие, потому что эти точки без летних веранд, и они приносят сейчас нулевую выручку", - отметила ресторатор.

Оценка субсидий и грантов

Рестораторы в разговоре с "Интерфаксом" заявили, что, в целом, приветствуют введение мер антикризисной поддержки со стороны столичных властей, но отмечают, что некоторые из них - недостаточные.

Ранее о мерах поддержки Собянин сообщил в своем блоге. Помимо двух видов грантов (на компенсацию расходов по коммунальным услугам, а также гранты первым 100 предприятиям, которые привили более 60% сотрудников) заведениям общепита Москвы, которые работают по QR-кодам, власти предоставят отсрочку по аренде, включение в программу субсидий и предоставление льготных кредитов.

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Как заявил Миронов, выплата субсидий столичным ресторанам - "это хорошая мера, она поможет предприятиям". Однако, по его словам, выплата грантов первым 100 предприятиям, в которых 60% и более сотрудников привились от коронавируса, - недостаточная мера поддержки. Его позицию поддержала Татулова.

"Самая тяжелая ситуация в том, что мы не можем получить определенности, чего нам ждать. Для бизнеса важен понятный параметр, после которого формат COVID-free будет отменен для отдельно взятой отрасли или применён ко всем без исключения отраслям. К примеру: при достижении определенного количества привитых ограничения на рестораны будут сняты", - заявила Татулова.

"Из реальных мер может помочь возвращение субсидии на зарплаты - программы ФОТ 2.0, которая благодаря Минэкономразвитию появилась в первую волну коронавируса и реально помогла. Причём ее нужно сразу делать федеральной для тех предприятий, выручка которых упала или упадет более чем на 30%", - считает ресторатор.

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