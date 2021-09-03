Инвестиции в создание завода в ТОР "Большой Камень" превысят 158 млрд руб.

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиции в создание металлургического завода в ТОР "Большой Камень" в Приморском крае составят 158,3 млрд рублей.

Соответствующее соглашение ООО "Приморский металлургический завод" (ПМЗ, дочерняя компания "Современных технологий судостроения") и "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) подписали в пятницу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Документ в присутствии вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева подписали гендиректор КРДВ Игорь Носов и гендиректор ООО "ПМЗ" Андрей Милейковский.

Трутнев поблагодарил компании "Роснефть" и "Приморский металлургический завод" за реализацию комплексного проекта, сообщает пресс-служба аппарата полпреда в ДФО.

"Компания "Роснефть" выполняет очень большую и важную работу - по поручению президента Российской Федерации строится и уже выпускает продукцию крупнейшая судоверфь "Звезда". Это совсем новое производство на Дальнем Востоке. Сейчас она начинает обрастать всей технологической цепочкой. Приморский металлургический завод создает новые возможности, даёт большую устойчивость предприятию", - сказал Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.

Завод разместится на территории бухты Суходол, в 5 км от города Большой Камень - в непосредственной близости от судостроительного комплекса "Звезда", который обеспечит стабильный спрос на уровне около 350 тыс. тонн листового проката в год.

"Также производство удовлетворит потребности инициатора проекта, ПАО НК "Роснефть", в трубах большого диаметра. Запуск промышленного производства планируется в первом квартале 2025 года", - сказал Милейковский, слова которого приводит пресс-служба.

Для обеспечения деятельности предприятия будут построены магистральные линии энергоснабжения, подъездные автомобильные дороги, железнодорожный путь и морской порт, необходимый для поставки сырья и отгрузки готовой продукции, жилье для сотрудников и объекты социальной инфраструктуры.

На новом металлургическом заводе будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что консорциум по строительству судоверфи "Звезда" 30 декабря 2020 года учредил юридическое лицо для будущего металлургического завода - ООО "Приморский металлургический завод".

В конце ноября 2020 года глава "Роснефти" (компания входит в консорциум, занимающийся строительством верфи, и обеспечивает ей пилотную загрузку своими заказами) Игорь Сечин заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о планах по строительству нового металлургического завода производственной мощностью 1,5 млн тонн стального листа и трубной продукции. Предварительная стоимость проекта оценивалась в $2,2 млрд.

На данный момент на "Звезду", помимо российской, поставляется сталь из Китая и Южной Кореи. По оценкам источника в металлургической отрасли, китайские компании поставляют на судоверфь около 15-20% от необходимой стали, российские производители - 10-15%, все остальное - корейская сталь.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом порядка 30 судов. Сейчас в портфеле верфи - более 50 судов.

АО "Современные технологии судостроения" - мажоритарный участник ООО "Судостроительный комплекс "Звезда".