"Роснефть" внесла месторождения на Карском шельфе в предпроектную оценку газового кластера

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" объявила о сборе предложений от потенциальных участников на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка и оценка вариантов освоения открытых месторождений и потенциальных месторождений на перспективных структурах на шельфе Карского моря".

Согласно материалам компании, информацию о заинтересованности в рамках первого этапа опроса рынка "Роснефть" собирала до конца декабря. На втором этапе заинтересованные участники смогут подать коммерческие предложения.

Целью будущей работы является предпроектная оценка концепции создания газового кластера на шельфе Карского моря на основе трех открытых и трех потенциальных месторождений, определение основных рисков при освоении газовой и газоконденсатной частей открытых и потенциальных месторождений на перспективных структурах и путей их минимизации. Также планируется разработка решений по морскому обустройству и внешнему транспорту газа и газового конденсата и определение ключевых технологий и направлений исследований, влияющих на реализуемость проекта освоения.

Помимо этого, исполнитель должен будет представить результаты оценки рисков обустройства и ранжирования районов потенциального размещения завода сжиженного природного газа (СПГ) с учетом данных по рельефу, логистике, существующей инфраструктуре и доступным ресурсам.

Предполагается, что работы буду выполняться в несколько этапов в период от пяти до семи месяцев с даты подписания договора.

Первый этап предусматривает разработку схем обустройства и внешнего транспорта, определение технических характеристик и технологий строительства объектов морского обустройства в соответствии со сценариями добычи. Предполагается четыре варианта обустройства в зависимости от расположения завода СПГ. Далее идет оценка капитальных и операционных затрат для морских объектов обустройства, определение ключевых технологий и направлений исследований для оптимизации предлагаемых концепций и снижения рисков технической реализуемости.

Как сообщалось, в Долгосрочной программе развития производства СПГ в РФ, утвержденной правительством, упоминается вероятный проект "Роснефти" - "Кара-СПГ" мощностью до 30 млн тонн в районе архипелага Новая Земля. Его планируется реализовать на базе имеющихся запасов и ресурсов газа Карского моря.

Якорным для реализации проекта определен участок Восточно-Приновоземельский-1. Размещение комплекса по производству СПГ планируется в районе архипелага Новая Земля, также рассматриваются варианты площадок на материке. Запуск проекта предварительно планируется в 2030-2035 годах.

В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море "Роснефть" совместно с американской Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения открыто нефтегазовое месторождение "Победа" с запасами нефти по категории С1+С2 130 млн тонн и газа 442 млрд куб. метров.

Осенью 2020 года на этом же участке и структуре Восточно-Приновоземельского-2 компания открыла два новых газовых месторождения: Маршала Жукова с запасами газа в 800 млрд куб. м и маршала Рокоссовского с запасами газа в 514 млрд куб. м и 53 млн т конденсата.

Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря компанией обнаружено более 30 перспективных структур. "Роснефть" планирует провести поисково-оценочное бурение на этих участках, продолжив освоение нефтегазового потенциала Карского моря.