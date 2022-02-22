Регулятор ФРГ разрешил "Роснефти" увеличить долю в НПЗ Шведт

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Антимонопольное ведомство Германии сообщило, что разрешило "Роснефти" увеличить долю в нефтеперерабатывающем заводе в городе Шведт.

Компания реализовала преимущественное право покупки доли 37,5% в германском НПЗ РСК (Шведт) у Shell. В результате сделки доля "Роснефти" увеличится с 54,17% до 91,67%.

ПАО "НК "Роснефть" является третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в Германии. Операционная деятельность ведется компанией Rosneft Deutschland GmbH. Она управляет как поставками нефти на нефтеперерабатывающие заводы, акции которых принадлежат "Роснефти" (PCK Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil), так и реализацией нефтепродуктов.

PCK Raffinerie GmbH находится в городе Шведт, земля Бранденбург. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность предприятия составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год (текущая доля "Роснефти" в мощности завода - 6,3 млн тонн в год). Партнером российской компании в этом НПЗ является Eni - 8,33%.