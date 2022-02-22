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Совкомбанк получил 31% Витабанка

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совкомбанк стал владельцем 31% Витабанка. Из сообщения Витабанка следует, что еще 54% его акций приобрел бывший зампред правления Совкомбанка Кирилл Соколов.

Доля "Ленинградского комбината хлебопродуктов им.С.М.Кирова" (подконтролен Александру Аладушкину) в Витабанке сократилась с 93,76% до 8,76%.

Ранее сообщалось, что Соколов приобретает контрольный пакет акций Витабанка для создания на его лицензии различных платежных сервисов с использованием технологической платформы Best2pay, принадлежащей Совкомбанку.

Предполагалось, что Совкомбанк станет одним из инвесторов нового проекта, получит в нем крупный, но не контрольный пакет акций.

Группа Совкомбанка купила 100% ООО "Бест2Пей" (платформа Best2pay) в октябре 2021 года почти за $45 млн (3,2 млрд рублей по курсу на дату покупки).

Best2pay является открытой финансовой платформой в сфере платежных сервисов для банков, финансовых организаций, финтех-компаний и маркетплейсов по модели white label (использование одной компанией под своим брендом услуг и продуктов, произведенных другой компанией).

Витабанк - региональная кредитная организация с базовой лицензией, специализирующаяся на предоставлении банковских услуг корпоративным и частным клиентам. Банк также оказывает услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию на рынке ценных бумаг.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Витабанк - 281-е место в этом рэнкинге.

Совкомбанк Витабанк Кирилл Соколов Александр Аладушкин

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