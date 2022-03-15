Доля Пумпянского в банке "Синара" распределена между 12 физлицами

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Экс-бенефициар ТМК и группы "Синара" Дмитрий Пумпянский передал свою долю в банке "Синара" (ранее - СКБ-банк) физлицам, имеющим отношение к аффилированным с "Синарой" и ТМК компаниям.

Согласно сообщению банка, с 11 марта по 8,6347% акций ПАО "Банк "Синара" в косвенное распоряжение получили гендиректор "Синара-Девелопмент" (строительное подразделение группы "Синара") Тимур Уфимцев, директор по безопасности группы "Синары" Марат Идрисов, бывший руководитель СТМ Евгений Гриценко, гендиректор СТМ Виктор Леш, гендиректор "Синары" Михаил Ходоровский и Игорь Хмелевский.

Доли по 7,5386% перешли в распоряжение замгендиректора по экономике и финансам ТМК Тиграна Петросяна, первого замгендиректора по спецпроектам ТМК Вячеслава Попкова, советника ТМК Михаила Попова, вице-президента ТМК Андрея Каплунова и Марины Керч.

Гендиректор ТМК Игорь Корытько получил в косвенное распоряжение 7,7202%-ную долю.

Ранее Пумпянскому в банке "Синара" косвенно принадлежала доля в размере 97,99%.

Как сообщалось, Пумпянский, которому принадлежало 90,6% акций "Трубной металлургической компании", вышел из бенефициаров ТМК и покинул совет директоров компании. Он также вышел из бенефициаров группы "Синара", из состава советов директоров АО "Группа "Синара", банка "Синара" и АО "СТМ".

Еврокомиссия сообщила о введении санкций в отношении 14 предпринимателей, которые ведут деятельность в "основных секторах экономики и являются существенным источником средств для Российской Федерации", и членов их семей. Среди них Пумпянский c женой Галиной и сыном Александром.

СКБ-банк в конце февраля изменил название на банк "Синара" в рамках ребрендинга. Решение о ребрендинге было принято на внеочередном собрании акционеров 17 декабря 2021 года. Интеграция с материнским брендом, как отмечалось, позволит отразить связь финансового дивизиона с остальными направлениями деятельности группы "Синара".

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления группы – транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.

СКБ-банк по итогам 2021 года занял 57-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".