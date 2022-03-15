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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:36

Контроль над ТМК перешел к менеджменту после выхода подпавшего под санкции Пумпянского

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Контроль в "Трубной металлургической компании", ранее принадлежавший ее основателю Дмитрию Пумпянскому, теперь у менеджмента. Сама ТМК, объявив на прошлой неделе о выходе подпавшего под санкции Евросоюза Пумпянского из числа бенефициаров, новую структуру владения не раскрывала, она стала известна из раскрытия родственного компании банка - "Синара".

Из сообщений "Синары" о существенных фактах следует, что акционерами кипрской TMK Steel Holding Ltd, которой принадлежало 90,6% ТМК, теперь являются CEO трубной компании Игорь Корытько, заместитель гендиректора по экономике и финансам Тигран Петросян, первый заместитель гендиректора по спецпроектам Вячеслав Попков, вице-президент ТМК Андрей Каплунов, а также Марина Керч (ранее возглавляла финансовую дирекцию компании).

Как сообщалось, Дмитрий Пумпянский после попадания в санкционный список ЕС, помимо ТМК, вышел из акционерного капитала группы "Синара", ПАО "Банк "Синара", АО "СТМ" и советов директоров компаний.

В начале марта Еврокомиссия сообщила о введении санкций в отношении 14 предпринимателей, которые ведут деятельность в "основных секторах экономики и являются существенным источником средств для Российской Федерации", и членов их семей. Среди них - Пумпянский c женой Галиной и сыном Александром.

Согласно сообщениям банка "Синара", у всех новых владельцев TMK Steel Holding в нем равные доли, кроме Корытько, у которого она чуть выше.

ТМК Дмитрий Пумпянский

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