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"Атомэнергопром" купил IT-интегратора AT Consulting за 20,2 млрд рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - АО "Атомэнергопром" в феврале 2022 года приобрело 92% уставного капитала АО "Группа ЭйТи" (холдинговая компания группы компаний AT Consulting), говорится в отчете "Атомэнергопрома".

Стоимость приобретения составила 20,2 млрд рублей.

Акционерами АО "Группа ЭйТи" в равных долях являются Сергей Шилов и Дмитрий Потапов, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ключевые направления деятельности AT Consulting: внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг, говорится в отчете "Атомэнергопрома".

В активе AT Consulting множество масштабных проектов, повлиявших на развитие отрасли ИТ-услуг, реализованных по заказу как российских, так и зарубежных компаний. В число заказчиков входят ВТБ, Сбербанк, "Ростелеком", Альфа-банк, "Роснефть", "Россети", "Интер РАО", "Норильский никель", МВД России, Минтранс РФ, Минкомсвязи РФ, ГК "Автодор", "Азбука Вкуса", Yota, МТС, перечисляется на сайте IT-компании.

"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом". Компания не ведет производственной деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли.

Атомэнергопром Росатом AT Consulting
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