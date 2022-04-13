Объединенное кредитное бюро вместо Александровича возглавит Мясников

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Артур Александрович, почти три года возглавлявший Объединенное кредитное бюро (ОКБ), с 7 апреля покинул пост генерального директора, говорится в сообщении ОКБ.

ОКБ возглавит Николай Мясников. Он с 2010 года был директором департамента развития бизнеса бюро (отвечал за продажи, развитие отношений с клиентами и партнерами), с 2012 года занимал позицию заместителя гендиректора.

Мясников в свое время уже руководил ОКБ (был исполняющим обязанности главы бюро после ухода в середине 2018 года Даниэля Зеленского с поста гендиректора и до назначения на эту позицию в мае 2019 года Александровича).

До прихода в ОКБ Мясников занимал руководящие позиции в таких финансовых компаниях, как СК "Альфа страхование - жизнь", НБ "Траст", банк "Ренессанс кредит".

Александрович в свое время работал в ЦБ РФ, занимал управленческие должности в сфере риск-менеджмента и розничного кредитования в Дельта банке (Джи И Мани банк), АБН АМРО, Ситибанке.

ОКБ на прошлой неделе попало под блокирующие санкции США вместе со Сбербанком, которому принадлежит 50% бюро. ОКБ заявило, что санкции не оказывают существенного влияния на его работу. "В настоящий момент санкции в отношении Сбербанка не оказывают существенного влияния на нашу деятельность, поскольку мы уже адаптировались к ранее введенным ограничениям. Мы внимательно изучим, в какой мере новые ограничения могут повлиять на наш бизнес", - заявил представитель бюро.

ОКБ создано в 2004 году, в 2021 году оно получило статус квалифицированного бюро кредитных историй. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи.