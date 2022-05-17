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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Рудник Highland Gold получил от VTB Commodities Trading аванс 254 млн евр

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ново-Широкинский рудник, входящий в группу Highland Gold Mining (HGM) Владислава Свиблова, в ноябре 2021 года заключил долгосрочный договор купли-продажи свинцового концентрата с VTB Commodities Trading DAC, торговой "дочкой" ВТБ.

Как говорится в материалах рудника, в 2021 году он получил аванс от VTB Commodities Trading в размере 253,67 млн евро сроком на 2 года. При этом на конец 2021 года Ново-Широкинский полностью погасил все кредиты и займы в банках.

Традиционно Ново-Широкинский рудник поставлял свинцовый и цинковый концентраты в Казахстан и Китай, в последние пару лет основными покупателями были "Казцинк", Hyosung TNC и Shanjin Ruipeng Thading. В 2022 году VTB Commodities Trading, как ожидается, будет основным покупателем концентратов Ново-Широкинского, говорится в материалах компании.

Непосредственно Highland Gold входит в первую десятку российских золотодобытчиков. Однако, по подсчетам Союза золотопромышленников России, в общей сложности структуры Свиблова по итогам 2021 года вошли в лигу крупнейших компаний России, заняв третье место в стране с суммарной добычей около 16 тонн золота.

Highland Gold ВТБ VTB Commodities Trading Владислав Свиблов Ново-Широкинский рудник
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