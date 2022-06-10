Trafigura заявила о намерении выйти из проекта "Восток Ойл"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский трейдер Trafigura намерен выйти из проекта "Восток Ойл" в РФ.

"Группа прекратила всю торговлю нефтью с российскими организациями, находящимися под санкциями, до вступления в силу решений Европейского союза и Швейцарии 15 мая 2022 года. Также были существенно сокращены объемы нефтепродуктов от российских организаций, находящихся под санкциями, до поставок исключительно основных видов топлива, необходимых европейским клиентам", - говорится в заявлении компании.

"Trafigura продолжит полностью соблюдать все последующие пакеты санкций. Кроме того, группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о намерении выйти из проекта "Восток Ойл", в котором владеет 10%", - отмечает трейдер.