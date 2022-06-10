Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Trafigura заявила о намерении выйти из проекта "Восток Ойл"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский трейдер Trafigura намерен выйти из проекта "Восток Ойл" в РФ.

"Группа прекратила всю торговлю нефтью с российскими организациями, находящимися под санкциями, до вступления в силу решений Европейского союза и Швейцарии 15 мая 2022 года. Также были существенно сокращены объемы нефтепродуктов от российских организаций, находящихся под санкциями, до поставок исключительно основных видов топлива, необходимых европейским клиентам", - говорится в заявлении компании.

"Trafigura продолжит полностью соблюдать все последующие пакеты санкций. Кроме того, группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о намерении выйти из проекта "Восток Ойл", в котором владеет 10%", - отмечает трейдер.

Trafigura
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фабрика Lotte в Казахстане перестала выпускать ириски из-за отсутствия сахара из РФ

В Думе предложили применить налог на дополнительный доход к 86 новым месторождениям

В Думе предложили применить налог на дополнительный доход к 86 новым месторождениям

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае вырос в 3,4 раза

Промсвязьбанк подтвердил начало работы в Донецкой и Луганской народных республиках

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });