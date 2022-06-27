"РусГидро" начала переговоры с Ираном о покупке турбин

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" прорабатывает возможность заказа турбинных установок у зарубежных поставщиков, в частности, у Ирана, сообщил заместитель главного инженера компании Константин Молодкин на заседании экспертного совета Госдумы на тему импортозамещения в энергетике.

"Мы прорабатываем различные варианты: и альтернативные зарубежные поставщики, и с Ираном сейчас ведем переговоры, потому что у них, вроде как, есть опыт производства ГТУ", - сказал он.

Компания также рассматривает и вариант установки на своих объектах оборудования меньшей мощности российского производства.

"Есть проекты у "Силмаша", у ОДК по производству этих турбин, но, во-первых, нет серийно выпускаемых образцов. Во-вторых, те их планы, которые построены, там очень ограничены возможности производства, и чтобы дополнительно произвести еще необходимые нам в ближайшие годы ГТУ, мощности на это не рассчитаны сегодня. А строить дополнительные (мощности - ИФ) - мы уходим в конец 2025 годов", - добавил Молодкин.

По его словам, вопрос даже не в наличии технологии производства в России, а в его объемах. "Практика показала, что практически всё где-то в России мы выпускаем", - отметил он, добавив, что если все компании разместят заказ на отечественное оборудование, то не факт, что производства смогут оперативно его исполнить.

Также Молодкин сообщил, что компании "необходимо согласование переносов сроков реализации проектов энергоснабжения магистральной инфраструктуры на более поздний период - около трех лет". В "РусГидро" надееются, что переносы не будут штрафоваться, чтобы "компания не теряла выручку и имела средства для реализации этих проектов".

Весной правительство внесло газотурбинные установки MGT-70 иранского производства в перечень оборудования, не облагаемого НДС при ввозе.

"РусГидро" нужны турбины для модернизации ее ТЭС на Дальнем Востоке. Речь идет о четырех электростанциях суммарной мощностью до 1,3 ГВт (Хабаровская ТЭЦ-4, Артёмовская ТЭЦ-2, Якутская ГРЭС-2, Владивостокская ТЭЦ-2). Предварительные капзатраты по ним ранее оценивались примерно в 143 млрд рублей. Сообщалось, что "РусГидро" и "Интер РАО" ведут переговоры об использовании оборудования "Русских газовых турбин" (РГТ, СП "Интер РАО" и GE) в этих проектах.

РГТ созданы в 2011 году, владеют площадкой в Рыбинске по сборке газовых турбин 6FA (около 80 МВт) по технологии GE. Производство запущено в 2014 году, мощность - до 14 турбин в год. До 2019 года "Интер РАО" владело 25% предприятия, "ОДК" - 25%, еще 50% принадлежало американской GE. В дальнейшем "Интер РАО" увеличило долю в РГТ до 50,99%.

В начале марта "РусГидро" сообщала, что компания получила подтверждение от GE и местного производителя, что локализованные в России газовые турбины американского машиностроителя пока не подпадают под западные санкции.