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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Haier получит 250 млн рублей на завод холодильников в Татарстане

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Фонд развития моногородов (группа ВЭБ) предоставит ООО "Хайер Индастри РУС" (Набережные Челны, Татарстан, входит в китайскую группу Haier) беспроцентный заем в размере 250 млн рублей на создание завода по производству холодильного и морозильного оборудования общей стоимостью 4,5 млрд рублей, сообщается на сайте фонда.

Новый завод в Набережных Челнах общей площадью более 34 тыс. кв. м. будет выпускать вертикальное морозильное оборудование, лари и холодильники. Проектная мощность производства – 500 тыс. единиц холодильного и морозильного оборудования в год, его запуск позволит создать 800 рабочих мест.

"Компания Haier на сегодняшний день продолжает выполнение намеченной инвестиционной программы на территории РФ. Получение займа позволит выполнить предусмотренные инвестиционной программой строительно-монтажные работы по новому проекту в срок", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Хайер Индастри РУС" Сунь Чжэньхуа.

Haier в июне 2021 года приступила к строительству завода холодильного и морозильного оборудования в Набережных Челнах. Инвестиции в проект тогда оценивались в 5 млрд рублей при проектной мощности 1 млн единиц техники в год. Ввод в эксплуатацию был запланирован на второй квартал 2022 года.

Это четвертый завод Haier в России. Свое первое предприятие в РФ – завод холодильников – Haier ввела в эксплуатацию в апреле 2016 года в Татарстане. В 2019 году компания запустила завод стиральных машин и завод телевизоров.

ВЭБ Хайер Индастри РУС Haier Татарстан Набережные Челны
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