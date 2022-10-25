Дагестан предложил федеральным властям приватизацию ММТП в пользу Керимова как стратега

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Дагестан предложил федеральным властям приватизацию АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП, принадлежит Росимуществу) в пользу нового стратегического инвестора - бизнесмена Сулеймана Керимова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, соответствующее предложение глава Дагестана Сергей Меликов недавно направил президенту РФ Владимиру Путину.

"Махачкалинский морпорт - ключевое звено международного транспортного коридора "Север-Юг", и его развитие в текущих условиях приобретает стратегическое значение. Но для увеличения мощностей ММТП необходима его модернизация. С учетом необходимости технологического переоснащения порта в сжатые сроки, глава республиканского правительства предложил провести приватизацию ММТП посредством привлечения необходимых инвестиций со стороны инвестора", - объясняет источник логику предложения Меликова.

Приватизацию 100% акций ММТП планируется осуществить путем прямой продажи бизнесмену Керимову, но поэтапно.

"Предложено создать совместное акционерное общество с долей государства до 49% и долей инвестора, составляющей не менее 51%, с последующим поэтапным отчуждением госдоли акционеру по мере реализации инвестиционных обязательств в течение 10 лет", - сказал собеседник агентства.

АО "Махачкалинский морской торговый порт" - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, он принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м. Основным товаром, переваливаемым через ММТП, являются углеводороды.

В сентябре Меликов отмечал, что прорабатывается вопрос о включении порта в план приватизации и его передача частным инвесторам, которые способны вложить крупные средства в развитие порта, что позволит использовать порт для развития транспортно-логистического коридора "Север-Юг".

Тема развития порта обсуждалась на прошлой неделе в ходе переговоров представителей Дагестана и Ирана. "Иран располагает возможностями по проведению дноуглубительных работ морской части акватории Дагестана. Для этого у нас есть необходимые инвестиции, техника и квалифицированные специалисты", - отмечал глава совета иранских предпринимателей Халад Яхья.

ММТП в декабре 2019 года был включен в план трехлетней программы приватизации (на 2020-2022 годы), который затем был продлен до 2024 года. План предусматривает полный выход государства из капитала порта.

В конце прошлого года Росимущество публиковало отчет об оценке, согласно которому рыночная стоимость 100% ММТП составляла около 3 млрд рублей. По итогам 2021 года выручка АО по РСБУ составила 744 млн рублей, чистая прибыль - 100 млн рублей.