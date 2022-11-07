"Объединенную вагонную компанию" возглавил Дмитрий Олюнин

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Генеральным директором ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) назначен Дмитрий Олюнин. Такое решение принял совет директоров компании.

Олюнин вступил в должность 7 ноября, сообщила НПК ОВК. На этом посту он сменил Тимофея Хряпова, возглавлявшего компанию с 2018 г.

До этого Олюнин был членом совета директоров НПК ОВК, а до того занимал руководящие посты в различных российских банках, в том числе в "Восточном", ВТБ и Росбанке.

"В условиях новых экономических вызовов наша задача - обеспечить финансовую стабильность. Большой опыт работы Дмитрия Олюнина в банковской сфере поможет решить актуальные задачи по укреплению финансового состояния компании и ее конкурентоспособности в сегодняшних реалиях", - отметил через пресс-службу НПК президент-председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Помимо вагоностроительных и вагоноремонтных производств в Тихвине (Ленинградская область) управляет инжиниринговым центром, танк-контейнерным оператором Unicon 1520. Занимается выпуском компонентов для подвижного состава и его лизингом (под брендом Rail1520). Имеет широкую сервисную сеть в РФ и СНГ.

Акционерами ОВК являются банки "Траст", ему принадлежат 27,8% акций компании, "Открытие" - 24,3%. Эмилю Пирумову посредством косвенного владения принадлежит 15%, АО "Концерн Уралвагонзавод" является держателем 9,3% акций, free float составляет 23,6%.