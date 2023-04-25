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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Годовые выручка и прибыль ТМК по РСБУ выросли почти вдвое

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Трубная металлургическая компания" выросла по итогам 2022 года в 1,7 раза, до 562 млрд рублей, говорится в отчетности ТМК по РСБУ.

На выручку от реализации трубной продукции пришлось 98,65% от общей выручки, прирост показателя составил 76%, до 554,5 млрд рублей.

Прибыль компании от продаж увеличилась в прошлом году вдвое - до 20,3 млрд рублей с 9,98 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль составила 8,7 млрд рублей, повысившись также почти вдвое.

Финансовые показатели ПАО ТМК по РСБУ за 2022 год (тысячи рублей):

ТМК 2022 год Динамика в % к 2021г
Выручка 562 043 492 74,7%
Валовая прибыль 34 890 420 61,8%
Прибыль от продаж 20 252 133 102,9%
Себестоимость продаж (527 153 072) 75,6%
Чистая прибыль 8 693 215 90%

Синарский и Северский заводы "Трубной металлургической компании" также продемонстрировали рост выручки по итогам 2022 года. Выручка "Северского трубного завода" (СТЗ) от реализации труб и стали составила 74,1 млрд рублей против 69,1 млрд рублей годом ранее, "Синарского трубного завода" (СинТЗ) - 63,3 млрд рублей (50,5 млрд рублей в 2021 году), следует из отчетностей трубных заводов.

Финансовые показатели СТЗ и СинТЗ по РСБУ за 2022 год (тысячи рублей):

Компания Выручка Динамика в % к 2021 г Валовая прибыль Динамика в % к 2021 г Прибыль от продаж Динамика в % к 2021 г Себестоимость продаж Динамика в % к 2021 г Чистая прибыль Динамика в % к 2021 г
СТЗ 75 165 749 7,2% 10 743 408 22,2% 5 012 133 17,2% (64 422 341) 5% 1 199 769 -54,2%
СинТЗ 65 821 002 23,8% 9 383 705 33,7% 4 182 737 49,4% (56 437 297) 22,3% 4 549 673 71%

ТМК - ведущий российский поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Компания объединяет крупные производственные площадки в Волгоградской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях. До марта 2022 года основатель компании Дмитрий Пумпянский владел 90,6% ТМК через кипрскую TMK Steel Holding Ltd. В марте прошлого года, после того, как Пумпянский и члены его семьи подпали под санкции Евросоюза, контроль перешел к менеджменту компании.

ТМК Дмитрий Пумпянский
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