Годовые выручка и прибыль ТМК по РСБУ выросли почти вдвое
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Трубная металлургическая компания" выросла по итогам 2022 года в 1,7 раза, до 562 млрд рублей, говорится в отчетности ТМК по РСБУ.
На выручку от реализации трубной продукции пришлось 98,65% от общей выручки, прирост показателя составил 76%, до 554,5 млрд рублей.
Прибыль компании от продаж увеличилась в прошлом году вдвое - до 20,3 млрд рублей с 9,98 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль составила 8,7 млрд рублей, повысившись также почти вдвое.
Финансовые показатели ПАО ТМК по РСБУ за 2022 год (тысячи рублей):
|ТМК
|2022 год
|Динамика в % к 2021г
|Выручка
|562 043 492
|74,7%
|Валовая прибыль
|34 890 420
|61,8%
|Прибыль от продаж
|20 252 133
|102,9%
|Себестоимость продаж
|(527 153 072)
|75,6%
|Чистая прибыль
|8 693 215
|90%
Синарский и Северский заводы "Трубной металлургической компании" также продемонстрировали рост выручки по итогам 2022 года. Выручка "Северского трубного завода" (СТЗ) от реализации труб и стали составила 74,1 млрд рублей против 69,1 млрд рублей годом ранее, "Синарского трубного завода" (СинТЗ) - 63,3 млрд рублей (50,5 млрд рублей в 2021 году), следует из отчетностей трубных заводов.
Финансовые показатели СТЗ и СинТЗ по РСБУ за 2022 год (тысячи рублей):
|Компания
|Выручка
|Динамика в % к 2021 г
|Валовая прибыль
|Динамика в % к 2021 г
|Прибыль от продаж
|Динамика в % к 2021 г
|Себестоимость продаж
|Динамика в % к 2021 г
|Чистая прибыль
|Динамика в % к 2021 г
|СТЗ
|75 165 749
|7,2%
|10 743 408
|22,2%
|5 012 133
|17,2%
|(64 422 341)
|5%
|1 199 769
|-54,2%
|СинТЗ
|65 821 002
|23,8%
|9 383 705
|33,7%
|4 182 737
|49,4%
|(56 437 297)
|22,3%
|4 549 673
|71%
ТМК - ведущий российский поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Компания объединяет крупные производственные площадки в Волгоградской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях. До марта 2022 года основатель компании Дмитрий Пумпянский владел 90,6% ТМК через кипрскую TMK Steel Holding Ltd. В марте прошлого года, после того, как Пумпянский и члены его семьи подпали под санкции Евросоюза, контроль перешел к менеджменту компании.